Зеленський підписав закон про недопущення нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який захищає позичальників від нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину і в 30-денний термін після його завершення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
З цією метою документ вносить зміни в "Прикінцеві положення" Господарського кодексу України та "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України, згідно з якими в разі прострочення позичальником у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів на всій території України, і/або в тридцятиденний термін після дня завершення дії такого карантину виконання грошового зобов'язання за договором, згідно з яким позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем, позичальник звільняється від обов'язків сплатити на користь кредитодавця неустойку, штраф, пеню за прострочення.
Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.
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А если так подумать, то все, как и ожидалось. Никакого плана у клоуна нет, команды нет тоже, страна болтается сама по себе, ее потихоньку дерибанят под информационный шум клоунов.
наивныехрестоматийные познания о банковской системе, почитайте историю действий НБУ и украинских банков в кризисные моменты.
Закон как известно обратной силы не имеет...и потому банки уже начислили...и штрафы...и пеню...
Соответственно кредиторы вынуждены будут простить начисленные штрафы, ибо суд будет руководствоваться этим "освобождением".
PS Так бывает, человек не разобравшись в сути называет другого тормознутым, а оказывается, что тормознул он сам. Делайте выводы!
% по кредиту - нараховують !
страхівку кредитну - знімають !
якщо нічого по кредитним зобовязанням не платити ...
то боргова сума просто зростає ...
Нацбанк України знову знизив ставку рефінансування !
А Вам - понизили кредитні % ?