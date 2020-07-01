Зеленський підписав закон про недопущення нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який захищає позичальників від нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину і в 30-денний термін після його завершення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

З цією метою документ вносить зміни в "Прикінцеві положення" Господарського кодексу України та "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України, згідно з якими в разі прострочення позичальником у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів на всій території України, і/або в тридцятиденний термін після дня завершення дії такого карантину виконання грошового зобов'язання за договором, згідно з яким позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем, позичальник звільняється від обов'язків сплатити на користь кредитодавця неустойку, штраф, пеню за прострочення.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.