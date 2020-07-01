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Зеленський підписав закон про недопущення нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину

Зеленський підписав закон про недопущення нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який захищає позичальників від нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину і в 30-денний термін після його завершення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

З цією метою документ вносить зміни в "Прикінцеві положення" Господарського кодексу України та "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України, згідно з якими в разі прострочення позичальником у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів на всій території України, і/або в тридцятиденний термін після дня завершення дії такого карантину виконання грошового зобов'язання за договором, згідно з яким позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем, позичальник звільняється від обов'язків сплатити на користь кредитодавця неустойку, штраф, пеню за прострочення.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Автор: 

банки (7736) Зеленський Володимир (23913) карантин (18172) кредит (3833)


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Топ коментарі
+10
Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина - Цензор.НЕТ 8358
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01.07.2020 20:08
+8
Потужно! І головне своєчасно!
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01.07.2020 20:05
+5
4 місяці! ЧОТИРИ, Карл! А що ж сталося з турборежимом і шаленим принтером? Здувся разом з рейтингом найвеличнішого та його "Соснами Невігластва"? І чому я не здивований?
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01.07.2020 20:10
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Потужно! І головне своєчасно!
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01.07.2020 20:05 Відповісти
Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина - Цензор.НЕТ 8358
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01.07.2020 20:08 Відповісти
А чемненьких хлопчиків-колекторів не забув?
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01.07.2020 20:08 Відповісти
4 місяці! ЧОТИРИ, Карл! А що ж сталося з турборежимом і шаленим принтером? Здувся разом з рейтингом найвеличнішого та його "Соснами Невігластва"? І чому я не здивований?
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01.07.2020 20:10 Відповісти
https://mobile.twitter.com/P22067877

https://mobile.twitter.com/P22067877 Колбаса по 2.20 https://mobile.twitter.com/P22067877 @P22067877 https://mobile.twitter.com/P22067877/status/1277922749709721601 30 июн.

А если так подумать, то все, как и ожидалось. Никакого плана у клоуна нет, команды нет тоже, страна болтается сама по себе, ее потихоньку дерибанят под информационный шум клоунов.
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01.07.2020 20:13 Відповісти
План у Ссанича якраз є. І судячи з того як його теліпа періодично то добрий такий план.
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01.07.2020 21:01 Відповісти
ога, план по коксовой батарєє
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01.07.2020 21:19 Відповісти
ВОНО працюйе.
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01.07.2020 20:15 Відповісти
Борги треба віддавати, тому підписи під таким законом є контрпродуктивним і по суті він такий, що призведе до неформальних рішень з боку банків та кредитних установ.
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01.07.2020 20:15 Відповісти
Возврат долга не отменяется, отменяется наказание за просроченность. Банки не обеднеют от такой задержки в платежах.
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02.07.2020 07:15 Відповісти
- Ты кто такой? Давай, до свидания! © Все банки Украины
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01.07.2020 20:18 Відповісти
Народ Украины: Банки Украины, вы не согласны? Ну тогда мы забираем все свои деньги. Давай, до свидания!
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02.07.2020 07:18 Відповісти
Ну да, народ Украины когда-то сильно решал во взаимоотношениях с банками. Вы прямо с другой планеты!
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02.07.2020 10:15 Відповісти
По-моему вы с другой планеты: никакой банк не может запретить вкладчикам забрать свои деньги из этого банка.
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02.07.2020 15:17 Відповісти
Чтобы больше не выслушивать ваши наивныехрестоматийные познания о банковской системе, почитайте историю действий НБУ и украинских банков в кризисные моменты.
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02.07.2020 16:29 Відповісти
Так кризисные моменты создадутся, когда ВСЕ побегут забирать свои деньги, и банк это понимает, поэтому до этой ситуации старается не доводить.
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02.07.2020 18:33 Відповісти
Все одно - ЗЕ ПНХ!
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01.07.2020 20:22 Відповісти
"Заменить штрафы и пеня плетьми и розгами на Майдане!" ...
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01.07.2020 20:27 Відповісти
Зеленський підписав закон про недопущення нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину - Цензор.НЕТ 5721
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01.07.2020 20:28 Відповісти
А чому тільки кредити? Багато українців вимушені знаходитися за кордоном, не можуть приїхати, а податки потрібно платити вчасно, чи комунальні послуги. Як тут бути?
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01.07.2020 20:51 Відповісти
"Спаситель" ёпт!
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01.07.2020 20:56 Відповісти
А как же. Зетипиллы за это голосовали.
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01.07.2020 21:22 Відповісти
А вы против этого законa?
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02.07.2020 07:21 Відповісти
Порохоботы, вы когда-нибудь отдыхаете?
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01.07.2020 21:15 Відповісти
Баба Юля перестала платить, теперь Петя в шоколаде.
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01.07.2020 21:34 Відповісти
и кто из вас , зепилов, сейчас сверху?
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01.07.2020 23:32 Відповісти
Именно так они и отдыхают. У них это называется активным отдыхом.
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02.07.2020 07:22 Відповісти
Это как раз то шо нужно! Еще построить казино в затопленых районах пусть багатеют и строят новые дома. Слава мудрому Бубочке!
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01.07.2020 21:21 Відповісти
Так что не нужно прощать задолженность потерявшим работу из-за пандемии?! Штрафовать по полной или со скидкой?
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02.07.2020 07:25 Відповісти
Оно и понятно - чьи интересы он защищает.
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02.07.2020 09:54 Відповісти
А осел таки реально тормознутый.... подписать закон после окончания карантина...
Закон как известно обратной силы не имеет...и потому банки уже начислили...и штрафы...и пеню...
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01.07.2020 21:25 Відповісти
Спецом маску одевает, что бы потом сказать:" Это не я" .
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01.07.2020 21:37 Відповісти
Им никто не запрещает начислять, но "заемщик освобождается от обязанностей уплатить".

Соответственно кредиторы вынуждены будут простить начисленные штрафы, ибо суд будет руководствоваться этим "освобождением".

PS Так бывает, человек не разобравшись в сути называет другого тормознутым, а оказывается, что тормознул он сам. Делайте выводы!
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02.07.2020 07:33 Відповісти
Блин, только сегодня погасил кредит а Привате. Шо си робицца... Нафига я это сделал?
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01.07.2020 22:23 Відповісти
Гасить всё равно пришлось бы, но только позже.
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02.07.2020 07:35 Відповісти
бред ...

% по кредиту - нараховують !
страхівку кредитну - знімають !
якщо нічого по кредитним зобовязанням не платити ...
то боргова сума просто зростає ...

Нацбанк України знову знизив ставку рефінансування !
А Вам - понизили кредитні % ?
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01.07.2020 22:50 Відповісти
Обычно проценты по кредиту банк сразу начисляет. Более того, в первую очередь банк берёт с вас именно эти проценты. Задержка выплаты никак не изменит этой ситуации - сумма долга останется той же.
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02.07.2020 07:39 Відповісти
пізно всрався, харант. В турборежимі виходить тільки державні гроші пи@ить
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01.07.2020 23:31 Відповісти
Ничего не поздно: смягчение карантина не есть его снятием, а от уплаты уже начисленных штрафов данный закон освобождает. Вполне возможно, что даже уже уплаченные штрафы банк вернёт. Всё зависит от того, как это написано в законе.
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02.07.2020 07:43 Відповісти
От вас чувствуется профессионализм. Ответы ваши четкие и юридически грамотные. Я пережил период валютного ипотечного кредита - перекрестился, когда вырвался из него. Наверное и вы таком побывали или работаете адекватным банковским служащим.
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02.07.2020 10:00 Відповісти
Нет, не побывал и в банке не работаю. Просто есть определённые знания, хотя больше они касаются Штатов, а не Украины.
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02.07.2020 15:22 Відповісти
 
 