Зеленський оголосив догану голові Сумської ОДА Грищенкові "за недоліки в роботі з добору кандидатур на посади місцевих адміністрацій"
Президент України Володимир Зеленський оголосив догану голові Сумської обласної державної адміністрації Романові Грищенку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському указі №261-2020 від 1 липня, розміщеному на офіційному сайті глави держави.
У тексті зазначається: "За недоліки в роботі з добору кандидатур на посади керівників місцевих державних адміністрацій оголосити догану голові Сумської обласної державної адміністрації Грищенкові Роману Сергійовичу".
1 липня, згідно з інформацією на сайті ОП, Зеленський своїми розпорядженнями призначив 2 голів РДА в Сумській області - Сумської та Путивльської.
Топ коментарі
+20 vitaliymkua
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+15 саша паламарчук
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+14 Максім ХОЙ #398010
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"Мер Конотопа https://ukr.lb.ua/news/2019/07/05/431403_sud_vidnoviv_semenihina_posadi.html Артем Семеніхін спалив прапор Росії навпроти посольства РФ у Києві. Відео він опублікував на своїй сторінці уhttps://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1NlbWVuaWtoaW4vdmlkZW9zLzY5NDYxODIyNzc2NTMwNi8/dj02OTQ2MTgyMjc3NjUzMDY= facebook .
"Так само красиво буде горіти Кремль", - підписав відео Семеніхін.
Також мер Конотопа передав "привіт" https://lb.ua/tag/17360_anatoliy_shariy проросійському блогеру Шарію , пояснивши це тим, що раніше той зняв про нього ролик, з якого Семеніхіну стало відомо, що його "найбільший гріх" - це спалення російського прапора в зоні АТО.
"Тому, Толік Шарій передаю тобі привіт і урочисто спалюю твій прапор. Це ось ця ганчірка. Нехай твої власники тобі дзвонять і кажуть: "Навіщо ти таке робиш, і тепер російські прапори палять прямо під посольством",- сказав мер".
а хіба так можна було і раніше?
если ,,с" то интересно сколько...
...
Ермак активно лоббирует назначение Андрея Пальчевского заместителем министра здравоохранения. Гражданин РФ, разыскиваемый в РФ за неуплату налогов и алиментов. Официально. Неофициально - стукачок от фсб.
А вы про выговоры какие-то...
мож хто не в курсе
З занесенням в грудну клітку чи без?
І що ...
А рано чи пізно "що" таки буде