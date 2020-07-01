Зеленський оголосив догану голові Сумської ОДА Грищенкові "за недоліки в роботі з добору кандидатур на посади місцевих адміністрацій"

Президент України Володимир Зеленський оголосив догану голові Сумської обласної державної адміністрації Романові Грищенку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському указі №261-2020 від 1 липня, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

У тексті зазначається: "За недоліки в роботі з добору кандидатур на посади керівників місцевих державних адміністрацій оголосити догану голові Сумської обласної державної адміністрації Грищенкові Роману Сергійовичу".

1 липня, згідно з інформацією на сайті ОП, Зеленський своїми розпорядженнями призначив 2 голів РДА в Сумській області - Сумської та Путивльської.

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