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Зеленський оголосив догану голові Сумської ОДА Грищенкові "за недоліки в роботі з добору кандидатур на посади місцевих адміністрацій"

Зеленський оголосив догану голові Сумської ОДА Грищенкові

Президент України Володимир Зеленський оголосив догану голові Сумської обласної державної адміністрації Романові Грищенку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському указі №261-2020 від 1 липня, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

У тексті зазначається: "За недоліки в роботі з добору кандидатур на посади керівників місцевих державних адміністрацій оголосити догану голові Сумської обласної державної адміністрації Грищенкові Роману Сергійовичу".

1 липня, згідно з інформацією на сайті ОП, Зеленський своїми розпорядженнями призначив 2 голів РДА в Сумській області - Сумської та Путивльської.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський достроково зняв догану з двох заступників Богдана: Трофімова і Тимошенка, - Указ

Автор: 

догана (31) Зеленський Володимир (23913) ОДА (1629) Сумська область (3707)


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Топ коментарі
+20
Так він розбійник, чи засранець? ©
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01.07.2020 20:34
+15
Грищенко з Сум фотку скинув.

Зеленский объявил выговор главе Сумской ОГА Грищенко "за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности местных администраций" - Цензор.НЕТ 11
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01.07.2020 20:39
+14
ось він рівень Шмарклі,ганяти дальнобійників,лісників і малих чиновничків...не те що "Барига",не вилазив з літака,зустрічався з усіма лідерами світу і збирав атиПутинску коаліцію,домовлявся про безвіз і томос.....
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01.07.2020 20:38
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А що шмаркля робить вигляд роботи)))) гной.
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01.07.2020 20:31 Відповісти
Це "наслідки Шостки"?
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01.07.2020 20:31 Відповісти
А до Зе професіонали не підуть працювати.
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01.07.2020 20:33 Відповісти
А, може - Конотопа...
"Мер Конотопа https://ukr.lb.ua/news/2019/07/05/431403_sud_vidnoviv_semenihina_posadi.html Артем Семеніхін спалив прапор Росії навпроти посольства РФ у Києві. Відео він опублікував на своїй сторінці уhttps://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1NlbWVuaWtoaW4vdmlkZW9zLzY5NDYxODIyNzc2NTMwNi8/dj02OTQ2MTgyMjc3NjUzMDY= facebook .
"Так само красиво буде горіти Кремль", - підписав відео Семеніхін.
Також мер Конотопа передав "привіт" https://lb.ua/tag/17360_anatoliy_shariy проросійському блогеру Шарію , пояснивши це тим, що раніше той зняв про нього ролик, з якого Семеніхіну стало відомо, що його "найбільший гріх" - це спалення російського прапора в зоні АТО.
"Тому, Толік Шарій передаю тобі привіт і урочисто спалюю твій прапор. Це ось ця ганчірка. Нехай твої власники тобі дзвонять і кажуть: "Навіщо ти таке робиш, і тепер російські прапори палять прямо під посольством",- сказав мер".
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01.07.2020 20:50 Відповісти
а те что професиОнально умеют на кормушке?
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01.07.2020 20:59 Відповісти
Тих у Зе вистачає.
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01.07.2020 21:25 Відповісти
Блін, сам же казав, що кадровий голод, і на тобі голову ОДА карає, кого ж той з голодухи може підібрати.
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01.07.2020 21:44 Відповісти
Так він розбійник, чи засранець? ©
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01.07.2020 20:34 Відповісти
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01.07.2020 20:36 Відповісти
Зеленский объявил выговор главе Сумской ОГА Грищенко "за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности местных администраций" із занесенням в партійну карточку зебіла🐸
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01.07.2020 20:37 Відповісти
ось він рівень Шмарклі,ганяти дальнобійників,лісників і малих чиновничків...не те що "Барига",не вилазив з літака,зустрічався з усіма лідерами світу і збирав атиПутинску коаліцію,домовлявся про безвіз і томос.....
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01.07.2020 20:38 Відповісти
Грищенко з Сум фотку скинув.

Зеленский объявил выговор главе Сумской ОГА Грищенко "за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности местных администраций" - Цензор.НЕТ 11
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01.07.2020 20:39 Відповісти
Зеля - просто образец в подборе качественных кадров.
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01.07.2020 20:42 Відповісти
Нарід України - теж.))
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01.07.2020 21:07 Відповісти
Ну, сам-то Зеля специалист по подбору кадров. Уже год наслаждаемся.
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01.07.2020 20:42 Відповісти
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01.07.2020 20:52 Відповісти
Та да, далекобійник Дубовський це підтвердив)))
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01.07.2020 20:49 Відповісти
Да нормальные уже не хотят пачкаться об эту зеленую тину болота разруха в кадрах в голове а не в людях
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01.07.2020 20:52 Відповісти
а ще буває строгій виговор с занєсєнієм...то вобшє капець
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01.07.2020 20:54 Відповісти
нема ким міняти, вже не разбрасваєтся кадрами одним розчерком пера, підказали, що є і догани...
а хіба так можна було і раніше?
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01.07.2020 21:17 Відповісти
Зеля хотел вырваться от болеющей супруги в Сумскю область, а там ни одной корабельной сосны... Явная кадровая недоработка!
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01.07.2020 21:03 Відповісти
а вьіговор с занесением чи без?
если ,,с" то интересно сколько...
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01.07.2020 21:06 Відповісти
Зеленський оголосив догану голові Сумської ОДА Грищенкові "за недоліки в роботі з добору кандидатур на посади місцевих адміністрацій" - Цензор.НЕТ 4733Зеленський оголосив догану голові Сумської ОДА Грищенкові "за недоліки в роботі з добору кандидатур на посади місцевих адміністрацій" - Цензор.НЕТ 7064

...
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01.07.2020 21:07 Відповісти
Когда же в Раде будет: - "Выйди отсюда, насильник!"
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01.07.2020 21:11 Відповісти
На собранном в ОПУ совещании Зеленский заставил написать заявление об отставке главу АМКУ Терентьева. Причина - штраф наложенный АМКУ на табачного монополиста "Тэдис".
Ермак активно лоббирует назначение Андрея Пальчевского заместителем министра здравоохранения. Гражданин РФ, разыскиваемый в РФ за неуплату налогов и алиментов. Официально. Неофициально - стукачок от фсб.
А вы про выговоры какие-то...
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01.07.2020 21:07 Відповісти
Правда Терентьев против такого оборота событий и пишет заяву в НАБУ за давление. Кто кого победил в суде, тоже непонятно, гнусавый в бешенстве(даже Ермак такого еще не слышал). И это хорошо.
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01.07.2020 21:21 Відповісти
http://everyday.sumy.ua/shhorichnij-koncert-kvartal-95-na-sumshhini/

мож хто не в курсе
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01.07.2020 21:09 Відповісти
"Зеленский объявил выговор главе Сумской ОГА Грищенко..."

З занесенням в грудну клітку чи без?
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01.07.2020 21:22 Відповісти
Закажите сосну,отработает за троих.
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01.07.2020 21:47 Відповісти
А собі Зе не хоче винести нічого? Хоч догану за те ж саме,але вже на рівні держави.
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01.07.2020 22:42 Відповісти
Я , особисто , виніс суворий виговір Зеленському за підбір своїх "кадрів" !

І що ...
А рано чи пізно "що" таки буде
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01.07.2020 23:07 Відповісти
 
 