Канада допоможе Франції з розшифровкою чорних скриньок літака МАУ, збитого Іраном

Канада скерує до Франції своїх експертів, які долучаться до розшифрування бортових самописців збитого над Тегераном літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це повідомляє Управління з безпеки транспорту Канади, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.



Дослідження чорних скриньок розпочнуть 20 липня, воно триватиме тиждень, ідеться в повідомленні.



"Управління з безпеки транспорту було запрошено до участі в розшифруванні інформації із самописців, і ми скеруємо команду слідчих, які спеціалізуються на розшифруванні та аналізі чорних скриньок літаків", – зазначили у відомстві.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.