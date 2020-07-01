УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11032 відвідувача онлайн
Новини
1 375 35

Законопроєкт про медіа не передбачає жорсткого контролю за діяльністю онлайн медіа, - Потураєв

Законопроєкт про медіа не передбачає жорсткого контролю за діяльністю онлайн медіа, - Потураєв

Жодного "драконівського контролю онлайн-медіа", як говорили критики, законопроєкт "Про медіа" не передбачає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

"Онлайн медіа, або всі, хто працює в інтернеті, можуть самі вибрати - реєструватися їм як медіа чи ні. До речі, реєстрація дасть працівникам таких медіа і самим медіа додаткові можливості - від захисту до підтримки. Наприклад, журналістові не зможуть відмовити в акредитації, а зареєстровані онлайн-медіа зможуть розраховувати на інституційні гранти від держави", - зазначив Потураєв.

За його словами, згідно із законопроєктом реєстрація для друкованих медіа є обов'язковою в період російської агресії, але "після нашої перемоги реєстрація для них стане добровільною".

Нардеп зазначив, що медіа не можуть закликати до повалення конституційного ладу в Україні, займатися реабілітацією радянського комунізму або націонал-соціалізму, пропагувати торгівлю людьми, насильство або дискримінацію за расовими, релігійними або гендерними ознаками, виправдовувати російську агресію проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Шлях до повернення пореченкових", - "ЄС" виступає проти законопроєкту про медіа (оновлено)

"Ще одне "болюче" питання. Чи може Національна рада з питань телебачення і радіомовлення самостійно позбавити когось ліцензії чи реєстрації? Або навіть більше, заблокувати чи відключити від ефіру без рішення суду? Ні! Позбавити ліцензії або заблокувати медіа можна буде тільки якщо Нацрада переконливо доведе в суді факти систематичних порушень з боку ЗМІ. Але! Навіть у такому випадку санкції вищого рівня можуть застосувати тільки за рішенням суду", - написав Потураєв.

За його словами, водночас у разі порушень Нацрада (за рішенням суду) зможе вимагати від інтернет-провайдерів припинити надання доступу українських користувачів до таких ресурсів.

"Формування так званих "чорних списків" - тобто тих, хто підтримує державу-агресора й антиукраїнську політику Росії - стане зрозумілим, прозорим і здійснюватиметься у відповідності з чіткими критеріями. А не хаотично, як раніше", - підкреслив Потураєв.

Читайте: Закон про медіа потрібно ухвалити в першу чергу, - міністр культури Ткаченко

Він розповів, що згідно із законопроєктом діяльність інформаційних агентств визнається просто різновидом бізнесу з надання інформаційних послуг.

"Оскільки держава не може втручатися у відносини між замовником і постачальником платної послуги, то інформаційні агентства за новим законом не вважатимуться медіа. Але вони можуть зареєструвати свої інтернет-ресурси як онлайн-медіа, якщо цього побажають", - уточнив глава комітету.

За словами Потураєва, "ми відходимо від застарілого терміна "засоби масової інформації" та переходимо до вживання сучасного терміна "медіа".

Автор: 

законопроєкт (3598) ЗМІ (1361) цензура (363) медіа (233) Потураєв Микита (146)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
хто тобі повірить, брехливий зебіл?
Ну, хіба що - твої 73/43%-тні. І те - не всі.
показати весь коментар
01.07.2020 21:01
+5
Законопроект о медиа не предусматривает жесткого контроля за деятельностью онлайн-медиа, - Потураев - Цензор.НЕТ 5904

....
показати весь коментар
01.07.2020 21:09
+5
Законопроект о медиа не предусматривает жесткого контроля за деятельностью онлайн-медиа, - Потураев - Цензор.НЕТ 1146
показати весь коментар
01.07.2020 21:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такой же закон принят и в России.
показати весь коментар
01.07.2020 21:00 Відповісти
Слово в слово?! Какие статьи совпадают можно узнать?
показати весь коментар
02.07.2020 06:24 Відповісти
хто тобі повірить, брехливий зебіл?
Ну, хіба що - твої 73/43%-тні. І те - не всі.
показати весь коментар
01.07.2020 21:01 Відповісти
та які там 43%! вже менше 20 %.
показати весь коментар
01.07.2020 21:03 Відповісти
Зачем верить, надо просто прочесть проект этого закона! Читал? Интуиция мне подсказывает обратное. Она ошибается?
показати весь коментар
02.07.2020 06:27 Відповісти
Законопроект о медиа не предусматривает жесткого контроля за деятельностью онлайн-медиа, - Потураев - Цензор.НЕТ 5904

....
показати весь коментар
01.07.2020 21:09 Відповісти
Законопроект о медиа не предусматривает жесткого контроля за деятельностью онлайн-медиа, - Потураев - Цензор.НЕТ 6545
показати весь коментар
01.07.2020 21:15 Відповісти
Законопроект о медиа не предусматривает жесткого контроля за деятельностью онлайн-медиа, - Потураев - Цензор.НЕТ 1146
показати весь коментар
01.07.2020 21:16 Відповісти
OMG! Осталось только под икону оформить и поменять надпись на Ленин #Poroh жил, Ленин #Poroh жив, Ленин #Poroh будет жить!
показати весь коментар
02.07.2020 06:32 Відповісти
Ху...ло аплодирует зеленой слизи стоя 🤮
показати весь коментар
01.07.2020 21:17 Відповісти
Особенно вот этому:
1. медиа не могут оправдывать российскую агрессию против Украины.
2. ...тех, кто поддерживает государство-агрессора и антиукраинскую политику России.
показати весь коментар
02.07.2020 06:38 Відповісти
Надіюсь цю гадину посадять разом з іншими зеленопузими
показати весь коментар
01.07.2020 21:24 Відповісти
Брехунець-брехунець, а по польські-засранець
показати весь коментар
01.07.2020 21:25 Відповісти
Ты читал проект этого закона?
показати весь коментар
02.07.2020 06:40 Відповісти
Тобто не жосткій анал, а такий собі сєкс по прінуждєнію...
показати весь коментар
01.07.2020 21:26 Відповісти
если бы по принуждению, выходит по согласию
показати весь коментар
01.07.2020 21:38 Відповісти
як у Ківи?
показати весь коментар
01.07.2020 21:57 Відповісти
понятия не имею як там у кивы
показати весь коментар
01.07.2020 22:37 Відповісти
Це той самий зелений потураєв, який хизувався тим, що скуповував журналіздів оптом і в роздріб?! Ну-ну...
показати весь коментар
01.07.2020 21:26 Відповісти
Иными словами, проект закона читать не хотим, обсуждать его не будем, давайте лучше пообсуждаем Потураева. Так?
показати весь коментар
02.07.2020 06:43 Відповісти
Коли зелені кажуть біле. то точно є чорним.
показати весь коментар
01.07.2020 22:26 Відповісти
Там нет ни чёрного, ни белого, там полутона: https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2/a-52120371 https://www.dw.com/ru/почему-проект-закона-о-медиа-вызвал-в-украине-споры-политиков-и-юристов/a-52120371
показати весь коментар
02.07.2020 06:51 Відповісти
то бишь ЧТО СЛЕТЕЛО С ЯЗЫКА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ - не карается.
что написал - уже улика...
показати весь коментар
01.07.2020 22:40 Відповісти
Откуда такое мнение?
показати весь коментар
02.07.2020 06:52 Відповісти
из текста проекта
показати весь коментар
02.07.2020 08:17 Відповісти
Можно ссылочку на него? Спасибо!
показати весь коментар
02.07.2020 14:43 Відповісти
проект - не секрет, его можно прочесть.
Цитировать нечего, потому, что об этом в нем прямо не сказано.
показати весь коментар
02.07.2020 22:10 Відповісти
Тогда с чего вы взяли, что в прямом эфире можно говорить всё, что угодно?
показати весь коментар
03.07.2020 00:11 Відповісти
- да потому, что говорят всё пришедшее в голову, - пошлости, мат, оскорбления, призывы к свержению власти и убийству президента, лживые обвинения... и пр. и т.п.
Или для Вас это новость?
Если в России кто то озвучит, на официальном канале, призыв убить президента - сказавший такое исчезнет в течении двух часов! У нас не исчезнет даже за месяц...
По этому, Я УВЕРЕНА, что у нас МОЖНО ГОВОРИТЬ ВСЁ, ЧТО УГОДНО !
показати весь коментар
03.07.2020 00:33 Відповісти
 
 