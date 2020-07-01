Законопроєкт про медіа не передбачає жорсткого контролю за діяльністю онлайн медіа, - Потураєв

Жодного "драконівського контролю онлайн-медіа", як говорили критики, законопроєкт "Про медіа" не передбачає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

"Онлайн медіа, або всі, хто працює в інтернеті, можуть самі вибрати - реєструватися їм як медіа чи ні. До речі, реєстрація дасть працівникам таких медіа і самим медіа додаткові можливості - від захисту до підтримки. Наприклад, журналістові не зможуть відмовити в акредитації, а зареєстровані онлайн-медіа зможуть розраховувати на інституційні гранти від держави", - зазначив Потураєв.

За його словами, згідно із законопроєктом реєстрація для друкованих медіа є обов'язковою в період російської агресії, але "після нашої перемоги реєстрація для них стане добровільною".

Нардеп зазначив, що медіа не можуть закликати до повалення конституційного ладу в Україні, займатися реабілітацією радянського комунізму або націонал-соціалізму, пропагувати торгівлю людьми, насильство або дискримінацію за расовими, релігійними або гендерними ознаками, виправдовувати російську агресію проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Шлях до повернення пореченкових", - "ЄС" виступає проти законопроєкту про медіа (оновлено)

"Ще одне "болюче" питання. Чи може Національна рада з питань телебачення і радіомовлення самостійно позбавити когось ліцензії чи реєстрації? Або навіть більше, заблокувати чи відключити від ефіру без рішення суду? Ні! Позбавити ліцензії або заблокувати медіа можна буде тільки якщо Нацрада переконливо доведе в суді факти систематичних порушень з боку ЗМІ. Але! Навіть у такому випадку санкції вищого рівня можуть застосувати тільки за рішенням суду", - написав Потураєв.

За його словами, водночас у разі порушень Нацрада (за рішенням суду) зможе вимагати від інтернет-провайдерів припинити надання доступу українських користувачів до таких ресурсів.

"Формування так званих "чорних списків" - тобто тих, хто підтримує державу-агресора й антиукраїнську політику Росії - стане зрозумілим, прозорим і здійснюватиметься у відповідності з чіткими критеріями. А не хаотично, як раніше", - підкреслив Потураєв.

Читайте: Закон про медіа потрібно ухвалити в першу чергу, - міністр культури Ткаченко

Він розповів, що згідно із законопроєктом діяльність інформаційних агентств визнається просто різновидом бізнесу з надання інформаційних послуг.

"Оскільки держава не може втручатися у відносини між замовником і постачальником платної послуги, то інформаційні агентства за новим законом не вважатимуться медіа. Але вони можуть зареєструвати свої інтернет-ресурси як онлайн-медіа, якщо цього побажають", - уточнив глава комітету.

За словами Потураєва, "ми відходимо від застарілого терміна "засоби масової інформації" та переходимо до вживання сучасного терміна "медіа".