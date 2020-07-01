З 1 липня керування автомобілем у стані сп'яніння передбачає кримінальну відповідальність, але це ненадовго

З 1 липня в Україні набули чинності зміни до законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність за водіння у стані сп’яніння. Досі це вважалося адміністративним правопорушенням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо, починаючи з 1 липня, штрафи для водіїв у стані алкогольного сп’яніння зросли до 17-34 тис. грн, раніше це правопорушення каралося штрафом 10,2 тис. грн.

"Щойно президент підпише законопроєкт 3314, який поверне водіння у стані алкогольного сп’яніння з кримінальних проступків назад до адміністративного кодексу, то все повернеться так, як було до сьогодні. Це пов’язано з певними змінами законодавства і законодавчими колізіями. Нетривалий час керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння побуде криманльним проступком", — розповів директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

Також він повідомив результати роботи першого місяця системи автофотовідеофіксації у Києві та області.

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"Кількість зафіксованих 50-ма камерами перевищень швидкості знизилась за місяць учетверо. З 57 880 зафіксованих перевищень швидкісного режиму станом на 1 червня, стало 13 325 станом на кінець червня. Щодо кількості ДТП, то про якусь динаміку можна буде говорити через пів року", — пояснив Артем Шевченко.

Зазначимо, що закон №3314 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ухваленням закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" прийнято парламентом 17 червня, а 23-го - спрямовано на підпис президенту.