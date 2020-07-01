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Новини
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З 1 липня керування автомобілем у стані сп'яніння передбачає кримінальну відповідальність, але це ненадовго

З 1 липня керування автомобілем у стані сп'яніння передбачає кримінальну відповідальність, але це ненадовго

З 1 липня в Україні набули чинності зміни до законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність за водіння у стані сп’яніння. Досі це вважалося адміністративним правопорушенням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо, починаючи з 1 липня, штрафи для водіїв у стані алкогольного сп’яніння зросли до 17-34 тис. грн, раніше це правопорушення каралося штрафом 10,2 тис. грн.

"Щойно президент підпише законопроєкт 3314, який поверне водіння у стані алкогольного сп’яніння з кримінальних проступків назад до адміністративного кодексу, то все повернеться так, як було до сьогодні. Це пов’язано з певними змінами законодавства і законодавчими колізіями. Нетривалий час керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння побуде криманльним проступком", — розповів директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

Також він повідомив результати роботи першого місяця системи автофотовідеофіксації у Києві та області.

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"Кількість зафіксованих 50-ма камерами перевищень швидкості знизилась за місяць учетверо. З 57 880 зафіксованих перевищень швидкісного режиму станом на 1 червня, стало 13 325 станом на кінець червня. Щодо кількості ДТП, то про якусь динаміку можна буде говорити через пів року", — пояснив Артем Шевченко.

Зазначимо, що закон №3314 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ухваленням закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" прийнято парламентом 17 червня, а 23-го - спрямовано на підпис президенту.

Автор: 

ПДР (476) кримінальна відповідальність (212) Шевченко Артем (222)


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Топ коментарі
+24
Що за чергова "клоунада"? Вчора діяння - "адміністративне правопорушення", сьогодні "кримінальне", а завтра - знову "адміністративне"... Стрибки "ШимпанЗЕ" по законодавчій гілці влади?
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01.07.2020 21:09
+9
А хто пригадає закон про відповідальність поліцейських-за згвалтування,катування,підкидання наркотиків та зброї,фальсифікацію справ,підставних свідків,беззаконня ,безкарність,хамство на дорогах?! Мудак у формі вирішить що ти маєш йому видати певну кількість грошових знаків і у тебе немає способу захиститися! Садисти,психопати,нікчеми з апломбом Наполеона-всіляка шваль нині подалася у "копи"! Немає поліції-вона вмерла не народившись!Немає поліції-є корпорація мерзотників без честі й совісті! Кагарлик-повна модель системи-всі чують,знають, розуміють але мовчать! Бо всі спільники!
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01.07.2020 21:41
+8
"Слуги" быстро спохватились...
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01.07.2020 21:05
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"Слуги" быстро спохватились...
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01.07.2020 21:05 Відповісти
та ясен пень...
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01.07.2020 21:08 Відповісти
Що за чергова "клоунада"? Вчора діяння - "адміністративне правопорушення", сьогодні "кримінальне", а завтра - знову "адміністративне"... Стрибки "ШимпанЗЕ" по законодавчій гілці влади?
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01.07.2020 21:09 Відповісти
Слуги бояться что они все сядут за управление ТС под наркотой!
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01.07.2020 21:14 Відповісти
Ну так, а гахера был нужен этот цирк??? Или шо? Пьяный лохторат - избиратели зленого засранца??? Заигрывает??? Этот вечногонимый обрезант никак не желает признать, чт он не президент... так, случайность... как аборт после залета...
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01.07.2020 21:14 Відповісти
Все рівно за кермо не треба сідати на підпитку, питання не вирішене з вчорашнім... який же це кримінал, триндець якийсь.
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01.07.2020 21:18 Відповісти
у зебилов всё ненадолго.и они надеюсь тоже.
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01.07.2020 21:20 Відповісти
А хто пригадає закон про відповідальність поліцейських-за згвалтування,катування,підкидання наркотиків та зброї,фальсифікацію справ,підставних свідків,беззаконня ,безкарність,хамство на дорогах?! Мудак у формі вирішить що ти маєш йому видати певну кількість грошових знаків і у тебе немає способу захиститися! Садисти,психопати,нікчеми з апломбом Наполеона-всіляка шваль нині подалася у "копи"! Немає поліції-вона вмерла не народившись!Немає поліції-є корпорація мерзотників без честі й совісті! Кагарлик-повна модель системи-всі чують,знають, розуміють але мовчать! Бо всі спільники!
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01.07.2020 21:41 Відповісти
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01.07.2020 21:45 Відповісти
Минимально допустимую норму надо поднимать до 0,5 промилле, как в Германии,хватит кормить "реформированную полицию"!
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01.07.2020 22:10 Відповісти
та за вождение в пьяном виде нужно карать на месте, смешными штрафами этих убийц не остановить, необходимо конфисковывать авто и лишать водительских прав пожизненно.
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01.07.2020 22:15 Відповісти
А камеры все работают? Ничего не поломалось?
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01.07.2020 22:29 Відповісти
а почему не как в Америке сделать:-
прошёл по начерченной линии - едь дальше
не прошёл - протокол что пьяный
если полицейский сам нарисовал синусоиду и по ней не получается пройти - ты трезвый
если прошел по его синусоиде - вы с ним друзья и есть с кем добавить....
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01.07.2020 22:45 Відповісти
Вот думаю, какую херню они могут ещё придумать, что ещё взбредёт в ихние бестолковые головы???
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01.07.2020 23:15 Відповісти
"По количеству ДТП, то о какой-либо динамике можно будет говорить через полгода"
читай - ниче не поменялось. я сегодня видел за час два дтп, причем в стиле "паровозик" причем поток пытается соблюдать и едет 60-70. спрашивается почему паровозик, потому что кто-то смотрел на спидометр а не на дорогу, а от монотонной езды 60 заснуть можно... и вместо того чтобы пересечь город за пол часа едешь часИсточник: https://censor.net/n3205483"
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01.07.2020 23:47 Відповісти
Как бывший полицейский скажу с уверенностью, повторная пьянка -исключительно уголовка. Есть категория граждан, которым хоть млн штрафы лепи, им по барабану. И это я не про мажоров, а банальных алкашей и дырявых
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02.07.2020 01:24 Відповісти
Конечно,ну как "в тюрьму" "богеме","золотой" молодежи,депутатскому корпусу,ментам,прокурорским,судьям,сбушникам?( Ну все,которые попадаются регулярно) ?
Так в Украине все чиновники сядут( оттягивающиеся в клубах после "тяжёлых будней" и "не в состоянии" вызвать себе такси) Правильно,зачем в стране где от пьяных ( в том числе и на пешеходных переходах) погибает в разы больше чем на войне такой закон? "Не на часi",конечно. Надо отменить. От домашнее насилия( до корки описанное в УК) надо расширять( для разрушения семьи). А убирать причины гибели граждан,то такое( не для этого ж законы принимаются в Украине что бы в социальном государстве человеку лучше жилось)
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02.07.2020 06:09 Відповісти
При соевом уголовной ответственности и секунды не было))) Порадуйтесь пока есть время.
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02.07.2020 08:11 Відповісти
А при кммунистах? А при остальных,особенно при быдляковиче не так было? Верно говорят - никогда еще зебилам не жилось так плохо из-за Пороха,как при ссыкливом криворагульном янелохе.
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02.07.2020 09:26 Відповісти
Сделайте как везде в мире. Не может вчерашний перегар или бокал вина приравниваться к 2 промилям. 0,4 промили если не создаёт аварийной езды или минимальное наказание, или никакого. А дальше драконьте, возьмите немецкую шкалу. И переведите в гривны по курсу 10 например. Вам думать противопоказано, потому что менты и депутаты всю жизнь ездили бухие и отмахивались. И вы готовы доить всех кроме себя
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02.07.2020 08:45 Відповісти
 
 