З 1 липня керування автомобілем у стані сп'яніння передбачає кримінальну відповідальність, але це ненадовго
З 1 липня в Україні набули чинності зміни до законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність за водіння у стані сп’яніння. Досі це вважалося адміністративним правопорушенням.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо, починаючи з 1 липня, штрафи для водіїв у стані алкогольного сп’яніння зросли до 17-34 тис. грн, раніше це правопорушення каралося штрафом 10,2 тис. грн.
"Щойно президент підпише законопроєкт 3314, який поверне водіння у стані алкогольного сп’яніння з кримінальних проступків назад до адміністративного кодексу, то все повернеться так, як було до сьогодні. Це пов’язано з певними змінами законодавства і законодавчими колізіями. Нетривалий час керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння побуде криманльним проступком", — розповів директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.
Також він повідомив результати роботи першого місяця системи автофотовідеофіксації у Києві та області.
"Кількість зафіксованих 50-ма камерами перевищень швидкості знизилась за місяць учетверо. З 57 880 зафіксованих перевищень швидкісного режиму станом на 1 червня, стало 13 325 станом на кінець червня. Щодо кількості ДТП, то про якусь динаміку можна буде говорити через пів року", — пояснив Артем Шевченко.
Зазначимо, що закон №3314 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ухваленням закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" прийнято парламентом 17 червня, а 23-го - спрямовано на підпис президенту.
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прошёл по начерченной линии - едь дальше
не прошёл - протокол что пьяный
если полицейский сам нарисовал синусоиду и по ней не получается пройти - ты трезвый
если прошел по его синусоиде - вы с ним друзья и есть с кем добавить....
читай - ниче не поменялось. я сегодня видел за час два дтп, причем в стиле "паровозик" причем поток пытается соблюдать и едет 60-70. спрашивается почему паровозик, потому что кто-то смотрел на спидометр а не на дорогу, а от монотонной езды 60 заснуть можно... и вместо того чтобы пересечь город за пол часа едешь часИсточник: https://censor.net/n3205483"
Так в Украине все чиновники сядут( оттягивающиеся в клубах после "тяжёлых будней" и "не в состоянии" вызвать себе такси) Правильно,зачем в стране где от пьяных ( в том числе и на пешеходных переходах) погибает в разы больше чем на войне такой закон? "Не на часi",конечно. Надо отменить. От домашнее насилия( до корки описанное в УК) надо расширять( для разрушения семьи). А убирать причины гибели граждан,то такое( не для этого ж законы принимаются в Украине что бы в социальном государстве человеку лучше жилось)