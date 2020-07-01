Позиция Франции о незаконности оккупации Крыма неизменна, визит на полуостров - личная инициатива некоторых европарламентариев, - посольство
Визит группы французских депутатов Европарламента в оккупированный Россией Крым был их личной инициативой.
Об этом заявили в посольстве Франции в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Посольство Франции в Украине хочет подчеркнуть, что это сугубо личная инициатива некоторых членов Европарламента, и по этому поводу напоминает позицию французских органов власти, которые не признают незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году. Эта позиция является неизменной", - говорится в Twitter дипломатического представительства.
Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на встрече с послом Франции в Украине Этьеном де Понсен 30 июня обратила внимание на информацию о визите группы французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в оккупированный Россией Крым и попросила официальной реакции.
Этьен де Понсен со своей стороны подтвердил неизменную позицию официального Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в рамках ООН и других международных организаций, а также заверил, что передаст в МИД Франции обращения Эмине Джапаровой по поездке французских депутатов Европарламента в Крым.
В Украине открыли уголовное производство по факту незаконного визита в оккупированный Крым французских депутатов.
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Yakiv Smolii
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Щойно подав Президентові заяву про відставку.
Цей крок - відповідь на систематичний політичний тиск, що унеможливлює виконання моїх обов'язків Голови НБУ.
Це застереження від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку.
По всей вероятности Макрон передал американские ракеты Javelin Москве. Всё что Франция, в лице Макрона, передала Хафтару стало доступно Вагнеру и Москве.
напоминает отбрешку раши - это не регулярные войска это отпускники и их личная инициатива...
Это же не первый визит.
"Визит французских депутатов во главе с Тьерри Мариани в Крым проходил с 29 по 31 июля 2016 года."
И что Тьерри Мариани экстрадировали и посадили?
И вообще, это политические вопросы потому в Европе только посмеются над запросом. Точно также как мы посмеялись над запросом Грузии в истории с Саакашвили.