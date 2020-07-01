УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11032 відвідувача онлайн
Новини
39 186 281

Глава Нацбанку Смолій написав заяву про звільнення у зв'язку з "політичним тиском"

Глава Нацбанку Смолій написав заяву про звільнення у зв'язку з

Голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному Фейсбуці НБУ.

"Впродовж тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як Головою покладених на мене обов'язків керівництва діяльністю Національного банку і взаємодії з іншими державними органами. Своєю відставкою я хочу застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні", - заявив Яків Смолій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доповідь голови НБУ на позачерговому засіданні Ради буде заслухано для парламентського контролю, - "слуга народу" Корнієнко

Автор: 

НБУ (10392) звільнення (2676) Смолій Яків (299)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+74
Звиздец гривне, нас ждет дефолт. Покупайте доллары и евро.
показати весь коментар
01.07.2020 21:25
+66
Глава Нацбанка Смолий написал заявление об увольнении в связи с "политическим давлением" - Цензор.НЕТ 5104
показати весь коментар
01.07.2020 21:29
+58
О чем все экономисты и предупреждали. Сейчас просто невозможно выполнить Зелины хотелки без включения печатного станка на полную мощность. Смолий этому упирался как мог.
показати весь коментар
01.07.2020 21:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
суки Бибипку поставяь
показати весь коментар
01.07.2020 23:06 Відповісти
Беня.
показати весь коментар
01.07.2020 23:07 Відповісти
возможно. Но после достройки стены плача с на мордовией и взвращение всего нареформированного.
показати весь коментар
01.07.2020 23:16 Відповісти
Можливо вони і не сильно будуть друкувати гроші, я думаю, що їхня основна мета - відклик позову проти Коломойського і "відшкодування" йому за збанкрутілий Приватбанк.
показати весь коментар
01.07.2020 23:02 Відповісти
Будут, по другому покрыть бюджетный дефицит у них, малограмотных сученышей, ума не хватает. И да, будут спасать Коломойского, а кроме того, одним из условий сотрудничества Украины с МВФ было обеспечение неприкосновенности и институцоанльной полноценности Национального банка - теперь на этом поставлен крест. Осенью по любому будет полная жопа.
показати весь коментар
01.07.2020 23:05 Відповісти
Та, що їм МВФ ... Їм то що? Стирили і в Ростов чи Землю обітовану
показати весь коментар
01.07.2020 23:13 Відповісти
Иски против Коломойского подавал Приватбанк, а не Нацбанк.
показати весь коментар
02.07.2020 10:55 Відповісти
Даже при Говнюковиче не киздили с таким размахом
И зачем МВФ денег дал??
Эти деньги уже в Омане
показати весь коментар
01.07.2020 23:05 Відповісти
Щось дуже дивне останнім часом відбувається:
https://censor.net/news/3205497/zelenskiyi_zastavil_uvolitsya_glavu_antimonopolnogo_komiteta_terenteva_izza_nalojennogo_na_tabachnogo

https://censor.net/news/3205387/ermak_razrabatyvaem_zakonoproekt_o_nakazanii_za_publikatsiyu_razgovorov_vysokopostavlennyh_chinovnikov

Ну, і Смолій
Може вони уже на Ростов зібралися?
показати весь коментар
01.07.2020 23:09 Відповісти
Они просто потеряли все берега.
показати весь коментар
01.07.2020 23:11 Відповісти
Б*ядь ... І суддя Лінч ніяк з відпустки не вийде
показати весь коментар
01.07.2020 23:14 Відповісти
Берегов не видят, а под компас Беня топор подложил.
показати весь коментар
02.07.2020 17:18 Відповісти
Они просто пи@здят наши деньги в турборежиме
показати весь коментар
01.07.2020 23:14 Відповісти
Ждут только пинка под зад.
показати весь коментар
02.07.2020 10:57 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZX0yBguXwkHRY9nyyBdGI5W5mmJou17zWCT9jOCtiPZ_I8nqU5sSGZTCf6erYj5jqt0qdsJLhz20wG7y4RdhjUiSI41K-82iUAQaGvXcu6mkGzShmEwhmPGtcfQz2xV1pA&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1102668046772166?__cft__[0]=AZX0yBguXwkHRY9nyyBdGI5W5mmJou17zWCT9jOCtiPZ_I8nqU5sSGZTCf6erYj5jqt0qdsJLhz20wG7y4RdhjUiSI41K-82iUAQaGvXcu6mkGzShmEwhmPGtcfQz2xV1pA&__tn__=%2CO%2CP-R 51 мин. ·

Кризиса нет, они просто разрушают все до чего дотянутся.
Глава Нацбанку Смолій написав заяву про звільнення у зв'язку з "політичним тиском" - Цензор.НЕТ 4630

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZX1YKyxGmnkv8zVxSZlSHf9HOgl2sSE5-f5osJ4Nr_CBISuyA6uVhCRAlYkuoAY1UPpOdRMpldiNQ3EfAm3bKvnU9hY_XWhXxAuElLiKvNTiq3STo8AhdFO-nFP1pakoac&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1102663783439259?__cft__[0]=AZX1YKyxGmnkv8zVxSZlSHf9HOgl2sSE5-f5osJ4Nr_CBISuyA6uVhCRAlYkuoAY1UPpOdRMpldiNQ3EfAm3bKvnU9hY_XWhXxAuElLiKvNTiq3STo8AhdFO-nFP1pakoac&__tn__=%2CO%2CP-R 59 мин. ·

Не беспокойтесь. Сейчас просто назначат НБУ инвест-няню нормальную и все заколосится.
показати весь коментар
01.07.2020 23:18 Відповісти
Я не поверю борьбе с коррупцией пока не сидит коломойский.
показати весь коментар
01.07.2020 23:22 Відповісти
комік зеля знову прогнувся перед бенєю..

які там нафіг реформи
показати весь коментар
01.07.2020 23:23 Відповісти
Володя не нагнулся он не разгибался ващее !
показати весь коментар
02.07.2020 06:32 Відповісти
Зебил добрался до нацбанка. Песец.
показати весь коментар
01.07.2020 23:27 Відповісти
капец !!!!!!!!!!!!!

пропала страна !!!!!
зебилы разграбят
показати весь коментар
01.07.2020 23:36 Відповісти
Очередной шкарлет уже ждёт своего назначения главой НБУ.
показати весь коментар
01.07.2020 23:36 Відповісти
Завтра доляр подорожчає. Готуйтесь до інфляції.
показати весь коментар
01.07.2020 23:39 Відповісти
ЗеБеня включить станок і надрукує ще гривень, початок епохи міліонерів...
показати весь коментар
02.07.2020 01:19 Відповісти
Завтра наступило. Курс не похитнувся навіть на 5 копійок. Так до чого всім готуватися сьогодні?
показати весь коментар
02.07.2020 10:23 Відповісти
Ще не вечір.
показати весь коментар
02.07.2020 10:31 Відповісти
Вчора 26.7, сьогодні 26.9
показати весь коментар
02.07.2020 11:23 Відповісти
27,18 / 27,189 (Міжбанк). Не лови гав.
показати весь коментар
02.07.2020 13:09 Відповісти
Глава Нацбанку Смолій написав заяву про звільнення у зв'язку з "політичним тиском" - Цензор.НЕТ 7800
показати весь коментар
01.07.2020 23:41 Відповісти
Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков. Що грозить Смолію? Політичний тиск? Кишка слаба керувати нацбанком. Нема серед еліти впертих та мужніх.
показати весь коментар
01.07.2020 23:44 Відповісти
Глава Нацбанку Смолій написав заяву про звільнення у зв'язку з "політичним тиском" - Цензор.НЕТ 9715

погана вам була Гонтарьова ?
І Смолій - ....
Чекаемо ... , а в банках вже знали ...
Сьогодні ...6:34Закрыли торги среды на 17 копеек на позиции "бид" и на 18,5 копеек на позиции "оффер" выше, чем во вторник.
Национальный банк сегодня в торгах участия не принимал.
показати весь коментар
01.07.2020 23:51 Відповісти
Интересно в чем же заключалось политическое давление, каких действий от него требовали? со своей главной функцией по поддержанию целевой инфляции НБУ вполне справлялся.
показати весь коментар
01.07.2020 23:55 Відповісти
Хто ж очолить НБУ? Може женя з 95 кварталу? Чи юзік?? Ставлю на юзіка, бо він товщий за женю, а це означає, що більше грошей заробляє ніж женя..
Ідіоти, пілять !!! Чергову силіконову губасту дурепу призначать.. "..Пропал дом.!"
показати весь коментар
01.07.2020 23:56 Відповісти
У фільмі "пригоди голобородька" була же якась баба в роді голови НБУ. Вона "не при делах"?
показати весь коментар
02.07.2020 00:18 Відповісти
я ж кажу, силіконову ляльку призначать... За сценарієм (((
показати весь коментар
02.07.2020 22:56 Відповісти
Питання про кандидатуру наступного очільника НБУ дуже турбує Зе. Ну просто ду-у-уже.
Адже він є главою держави...


Глава Нацбанку Смолій написав заяву про звільнення у зв'язку з "політичним тиском" - Цензор.НЕТ 1471
показати весь коментар
02.07.2020 11:35 Відповісти
як на мене, то зе більше схожий на дупу держави ніж на її главу.
показати весь коментар
02.07.2020 22:55 Відповісти
показати весь коментар
04.07.2020 09:20 Відповісти
Смолій-все?Більше ніяких комерційних таємниць?Тоді можна відкривати карну справу з купівель та продаж за неринковими цінами і усі маніпуляції цінами з боку профучасників (маються на увазі ICU, Фондовий актив, ОТП, ЕП) аж з 2012-го року.Ото буде сенсація-
там такі тупі схеми,що й розкручувати не треба-Гонтариху та Пороха запросто до буцигарні потягнуть.
показати весь коментар
02.07.2020 00:04 Відповісти
Теперь будут грабить банки! А нам будут печатать "лоторейные билеты" тоннами.
показати весь коментар
02.07.2020 00:06 Відповісти
ура ми скоро всі станемо міліонерами з чемоданами грошей за які зможемо купити хібащо туалетний папір з Зеленою пикою
показати весь коментар
02.07.2020 00:07 Відповісти
прийшла шмаркля-малоросс...здаємо свої території,здаємо свої позиції, приймаємо умови пуйла, заглядаємо в його "шакаладний глаз",шмаркля ловить побажання пуйла і готова зійтись десь посередині Дніпра... збито літак,міжнародна підтримка України зменшилась в рази, коронавірус, падіння економіки, величезна дірка у бюджеті, повінь,море засране, біда кругом, інвесторів нема, ніхто з реальних спеціалістів з квартальною шоблою хАхлів-малороссів, трускавецьких проФФесіоналів, авантюристів та просто зрадників і рашистських консерв працювати не хоче...
попереду різке падіння доходів, девальвація, повна дупа...

кругом звільнення,скорочення,грошей нема...

прийшов ЗеБіл,біда поперла зі всіх сторін...

ЗеБіли, це вже кінець епохи зубожіння і велике покращення, чи тільки їх початок?

Згадаємо, як ще було рік назад...
показати весь коментар
02.07.2020 00:09 Відповісти
Володимир Зеленський призначив Сергія Мавроді головою Національного Банку України. Президент високо оцінив успіхи пана Мавроді на посту голови мережі МММ та сподівається на запроваження його успішного досвіду на національному рівніГлава Нацбанку Смолій написав заяву про звільнення у зв'язку з "політичним тиском" - Цензор.НЕТ 6403
показати весь коментар
02.07.2020 00:12 Відповісти
смердючий тупий фейк.
показати весь коментар
02.07.2020 00:41 Відповісти
Якби Мавроді був живий,можливо так і було б.
показати весь коментар
02.07.2020 07:15 Відповісти
Крысы бегут с тонущего корабля!
показати весь коментар
02.07.2020 00:25 Відповісти
Крысы еще не не начали бежать. Сейчас оттуда валят те, кто что-то умеет и понимает, что будет с крысаме
показати весь коментар
02.07.2020 04:01 Відповісти
ОНИ СДАЮТ НАС РФ за 5 млрд.дол.
"16 июня 2020 г. президент РФ Путин поручил генеральному директору Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву, установить личные прямые контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предметом обсуждения будет нахождение возможности решения "спорных" вопросов во взаимоотношениях между двумя странами и комплекс инвестиционных предложений для Украины."
Кирилл Дмитриев входит в ближайший , личный круг общения (3-5 человек) Владимира Путина. Путин доверяет ему безоговорочно и к мнению его прислушивается.

Огромные личные связи за рубежом в банковской финансовой и околовоенной сфере.
Блестящий переговорщик. Человек чрезвычайно не публичный предпочитающий тихие, скрытые ходы.
Отношение к Украине негативное. Считает ее "государственным недоразумением". Имеет негативный опыт дипломатического столкновения с украинскими интересами в период борьбы за принятие решения Вселенским патриархом Варфоломеем о выдаче Украине Томоса. Для объективности - был задействован Путиным в последний момент решения этого вопроса и весьма в не свойственном ему ключе. В результате Варфоломей от колоссальной взятки отказался.
Фигурант расследования в США вмешательства России в выборы президента США. При том в очень тяжелой форме - вел переговоры с частными военными компаниями. В материалах расследования - это показания основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса о его контактах с Дмитриевым в ноябре 2017 года. В общем ЦРУ считает его руководителем личной разведки Путина, которая действует вне официальных структур.
По нашим данным общий финансовый ресурс переданный под контроль Дмитриеву по украинскому вопросу составляет около 5 млрд долларов США.
показати весь коментар
02.07.2020 00:32 Відповісти
tZE inform Регистрация: январь 2018 г.


5 046 читателей
"Серйозний інформаційний ресурс" ))))))))
порохоботський )))
показати весь коментар
02.07.2020 00:49 Відповісти
А хто ще думав що влада украінська?! Вона промоскальська і коло керівництва держави агенти Кремля.
показати весь коментар
02.07.2020 10:24 Відповісти
https://twitter.com/FursaSergey Fursa Sergey @FursaSergey
Позор.
Сделка, которую вчера провел Минфин по размещению Еврооблигаций, сегодня отменена. Причина - подрыв независимости Национального Банка.
Украина не привлекла 1 млрд долларов новых денег.
Инвесторы не любят, когда их кидают.
И для Украины денег больше нет.
показати весь коментар
02.07.2020 12:34 Відповісти
Украина отменила размещение 12-летних еврооблигаций, благодаря которым накануне привлекла на рынке $1,75 млрд. Официальное https://direct.euronext.com/AnnouncementRNSDetails.aspx?id=14600857&fbclid=IwAR32Pyz5Gl2GD4M24Tyj7C57_IS99-Kzo0PhX9rWsjPdozaO5pXwmjCU494 сообщение об этом появилось на пан-европейской фондовой бирже.
По словам одного из собеседников http://www.liga.net/ LIGA.net , размещение отменили "по инициативе эмитента".
Соглашение по размещению евробондов Минфин успел завершить перед самым объявлением главой НБУ https://file.liga.net/persons/smoliy-yakov Яковом Смолием решения подать в отставку в связи с "системным политическим давлением".
Новые евробонды Украины могли стать первым выходом правительства на международные рынки капитала с начала коронавирусного экономического кризиса. $750 млн от выпуска этих евробондов должны были направить на погашение долгов по евробондам со сроком погашения в 2021-2022 годах.
показати весь коментар
02.07.2020 12:43 Відповісти
Голова Національного банку України - одна з найвищих державних посад, призначається на посаду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховною Радою за поданням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України строком на сім років

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Список голів Національного банку України

показати весь коментар
02.07.2020 00:36 Відповісти
Глава Нацбанку Смолій написав заяву про звільнення у зв'язку з "політичним тиском" - Цензор.НЕТ 302
показати весь коментар
02.07.2020 00:36 Відповісти
маріонетка Гонтарєвої і Рожкової Смолій своєю заявою про відставку просто відволікає увагу...
показати весь коментар
02.07.2020 00:40 Відповісти
Друга буква "д" в твоєму прізвищі зайва.
показати весь коментар
02.07.2020 01:11 Відповісти
По ходу кінець епохи бідності все ближче і ближче. Цікаво, зебіли вже почали щось підозрювати?
показати весь коментар
02.07.2020 01:15 Відповісти
Жаль,судя по неплохой работе НБУ в условиях нынешней короновирусной жопы.
показати весь коментар
02.07.2020 06:11 Відповісти
Теперь и нац банк в руках Комсомольского.
показати весь коментар
02.07.2020 07:06 Відповісти
Що не днь, то чергове "покращення" вд Арлєкіна.
показати весь коментар
02.07.2020 07:26 Відповісти
Поздравляю. Зеблане. Последний форпост стабильности разрушен. Вы вошли а в историю, вернее вляпались. Готовьте головные уборы , для милостыни ☝️☝️☝️
показати весь коментар
02.07.2020 08:52 Відповісти
Лучше бы Рожкова написала бы.
показати весь коментар
02.07.2020 08:54 Відповісти
Ну что... началось!
https://fraza.com/news/291408-kurs-grivny-silno-prosel-posle-otstavki-glavy-nbu
https://fraza.com/news/291408-kurs-grivny-silno-prosel-posle-otstavki-glavy-nbu Курс гривны рухнул после отставки главы НБУ !
показати весь коментар
02.07.2020 09:06 Відповісти
Скоти зелені, що вони роблять з країною.
показати весь коментар
02.07.2020 09:11 Відповісти
То, что им разрешили делать 73%.
показати весь коментар
02.07.2020 11:01 Відповісти
почалося змагання, хто більше нашкодить Україні
показати весь коментар
02.07.2020 09:12 Відповісти
Ну что ЗЕбилы, Ростов стал еще ближе!
показати весь коментар
02.07.2020 09:24 Відповісти
Що значить "під політичним тиском" подав заяву на звільнення? Наскільки відомо голова НБУ мав звітувати в Верховній Раді України. Якщо голова НБУ Яків Смолій не був задіяний в жодних корупційних схемах, той йому нічого було боятися. А так виглядає, що пан Смолій , на мою думку, турбується, щоб якийсь корупційний скандал за його участі не був оприлюднений, от і весь "політичний тиск".
показати весь коментар
02.07.2020 09:52 Відповісти
не зобов"язаний
показати весь коментар
02.07.2020 11:06 Відповісти
Там не существует ни одного человека, который бы не воровал. НИ ОДНОГО. Так что на любого можно нарыть компромат. Другое дело, что у корыта есть как относительно вменяемые, которые заинтересованы в стабильности и росте корыта, с которого можно воровать, так и отбитые на всю голову деятельные дегенераты, коими являются зелёные марионетки каламоя.
показати весь коментар
02.07.2020 11:12 Відповісти
Смолія клован викликав "на ковьор" і позавчора, і вчора; ввечері Смолій зробив заяву.
показати весь коментар
02.07.2020 16:33 Відповісти
Зебобики пошли в разнос. Их пора убирать иначе страна не виживет.
показати весь коментар
02.07.2020 10:46 Відповісти
Когда Зебил доиграется - главное - не прощать...
показати весь коментар
02.07.2020 11:03 Відповісти
Ну а чого при Порошенко можна було обвалити гривню в три з половиною рази,
а при Зеленськом не можна? Ось і вийде близько ста гривень за 1 $
показати весь коментар
02.07.2020 11:19 Відповісти
...написав заяву про звільнення у зв'язку з "політичним тиском"... ©
Ні вєрю! Етава ні может бить! Бубачка - самий чєсний прєзідєнт за всю історію Украіни! Ета фсьо падстава ат праклятава Пораха!
показати весь коментар
02.07.2020 11:27 Відповісти
Запуск друкарського верстата - шлях до загибелі
Заява голови Національного банку України Якова Смолія про свою відставку і політичний тиск на нього - потужний сигнал не тільки закордонним партнерам України, а й громадянам країни. Це сигнал про те, що час, коли ми могли говорити хоча б про відносну стабільність національної валюти приходить до свого завершення. Що вже незабаром гривня може перетворитися просто на різаний папір, на веселі картинки, а не на гроші. Що одне з останніх досягнень влади 2014-2019 років, ще не знищене після катастрофічних для України президентських і парламентських виборів 2019 року, буде знищено.
У чинної влади просто немає іншого виходу, крім як запустити друкарський верстат. Гроші закінчуються. Якщо не почати їх друкувати, скоро навіть найвідданіші прихильники Володимира Зеленського помітять, що король - голий. Помітять по "голому" холодильнику, по відсутності пенсій і зарплат - по всьому тому, що неминуче повинно було трапитися після голосування за Зеленського і тільки посилилося через епідемію і карантин. Крім того, у запуску друкарського верстата зацікавлені олігархи та їхні лобісти у оточенні Зеленського. Тому що вони точно розуміють - з'явиться можливість вкотре пограбувати українців. Скупити все задешево. А хіба не заради цього вони об'єднувалися на підтримку Зеленського у 2019 році? Хіба вони не "зробили нас разом"?
Але якщо друкувати гроші - це не буде виходом ні для кого. Хоч скільки не видавай папір замість зарплат і пенсій - грошима він не стане. Запущений верстат - це інфляція, підвищення цін, зникнення товарів. І все це в умовах, коли українці і так бідніють із кожним днем, коли накопичені гривні - єдина надія дожити до нової зарплати або нової роботи. І раптом все це перетворюється на потерть! Якій владі вдасться втриматися після такого? Яка нестабільність після цього настане? Який агресор втримається від спокуси захопити ще шматок української території? Якщо влада почне друкувати гроші, вона може знищити не тільки себе саму, а й державу.
Західні партнери України це прекрасно усвідомлюють. "Незалежність НБУ знаходиться у центрі програми, яку підтримує МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови Нацбанку" - https://espreso.tv/news/2020/07/02/mvf_nagolosyla_na_vazhlyvosti_zabezpechennya_nezalezhnosti_nbu_nastupnykom_smoliya заявив представник МВФ Джеррі Райс. Посли групи семи https://espreso.tv/news/2020/07/02/************************************************************* відзначили , що втрата незалежності НБУ поставить під загрозу надійність реформ в Україні та їхню підтримку. У перекладі з дипломатичної мови це означає, що справжніх грошей не буде. Взагалі. І грошей МВФ зокрема.
А буде ще й дефолт. Який тільки додасться до інфляції, підвищення цін, зникнення товарів. Тільки в ще більшому ступені зменшить купівельну спроможність українців. Тільки в ще більшому ступені доб'є українську економіку.
Ще кілька днів тому я був упевнений, що весь цей кошмар трапиться восени.
Але, здається, він може відбутися вже влітку.
https://espreso.tv/tag/vitaliy_portnykov Віталій Портников , блог,
https://espreso.tv/article/2020/07/02/vitaliy_portnykov_zapusk_drukarskogo_verstata_shlyakh_do_zagybeli
показати весь коментар
02.07.2020 16:31 Відповісти
Фукс -сиделец решил сказать ,,Я устал, я ухожу,,. При Лерке Гонтаревой сидел, при Рыжковой сидел. Все одна кодла. Обесценили гривню падлюки при Петрусе и пытается красиво встать в позу страдальца. Особенно смешно выглядит мурчание паорошенковских прихвостней-журналистов на его 5 канале. ,,Гривняяя обесценится, мыровая общественность негодует,,
показати весь коментар
02.07.2020 21:21 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 