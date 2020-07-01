Глава Нацбанку Смолій написав заяву про звільнення у зв'язку з "політичним тиском"

Голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному Фейсбуці НБУ.

"Впродовж тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як Головою покладених на мене обов'язків керівництва діяльністю Національного банку і взаємодії з іншими державними органами. Своєю відставкою я хочу застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні", - заявив Яків Смолій.

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