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За I квартал 2020 року заощадження українців зменшились на 60 мільярдів гривень, - Держстат

За I квартал 2020 року заощадження українців зменшились на 60 мільярдів гривень, - Держстат

Доходи населення України в I кварталі 2020 року становили 874,4 мільярда гривень, а витрати - 935,5 мільярда. Таким чином, заощадження українців зменшилися на 61,1 мільярда гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на експрес-випуск Державної служби статистики України.

Цьогоріч в українців зросли доходи у формі зарплати, прибутку від власності і соціальної допомоги, при цьому збільшилися витрати на придбання товарів і послуг, а також податки.

Наявний доход у розрахунку на одну людину в I кварталі цього року виріс майже на 1,5 тисячі гривень і становив 16 055 гривень порівняно з 14 598 гривень за аналогічний період минулого року.

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Автор: 

заощадження (33) Держстат (1607)


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Топ коментарі
+18
ничего.. сейчас зелох "осчастливит" зебилов - запустив печатный станок. Сделает их поголовно "мильардерами", ток радости у них от этого не будет
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01.07.2020 22:00
+13
Пособие для Президента Украины.
Неделю назад Президент обратился к Дальнобоям: "Засранцi!.."

Они ответили:
"ЗАСРАНЦІ"... (пряма мова)
Уже шоста!.. Рано-вранці
Пробудилися "ЗАСРАНЦІ".
Хтось із термоса п'є каву,
Хтось сорочку пере браво.
Хтось запарює "Мівіну",
А хтось спить, бо цілу зміну
Він крутив свою "баранку"
І заснув вже, майже, зранку.
Хтось завівсь й почав "гарчати"
Й не дає йому поспати.
Хтось "сидить" ще у смартфоні,
Хтось згадав село і коні...
Ще хтось масло провіряє,
А хтось шину ще качає.
Хтось - у Польщі… Без грошей...
Вже й забув своїх дітей...
Хтось в Голландії… Один...
Народився в нього син,
Та границі всі закриті!..
Як додому тут пробитись?
...Є "ЗАСРАНЦІ" й в Україні!
Хтось везе нам м'ясо нині,
Хтось везе на млин зерно,
Хтось - горілку і вино.
В когось - "фура" ліків повна,
В когось - шкіри є і вовна.
В когось - свіжий хліб з пекарні,
В когось - "ШВЛ" - в лікарні.
Хтось на "Мерсі", на "Івеко"
Й на "Камазі" їде дехто.
Й на "Зілу" і на "Газелі"
Везе "хавчик" у оселі...
Ой ! Забув!.. Є ще "засранці"!..
Прокидаються теж вранці
І "кавусік" п'ють всі теж,
Бо чекає вже кортеж.
На тих, в "фурах", їм начхати
Треба в офіс поспішати.
Треба зняти ще "відосік",
А що дальше? - Мені - пофіґ!
Повінь?.. - Пофіґ! Вибух?.. - Пофіґ!
В нас новий є вертольотик.
Летимо на стадіон,
Там, де штучний є газон...
У Карпати?.. - Не летіти!
Не такі якісь там діти.
Живуть майже просто неба.
Нам таких дітей не треба!
Тож найкраще - у Херсон?
Там відкриєм стадіон.
- Знаю, може це й "дєбєльно",
Та сосна там - корабєльна!..
..................................................
...Я сказав все, що хотів,
Не вживав тут зайвих слів.
Спати йду… Прокинусь вранці.
Що ж, ТРИМАЙМОСЯ, "ЗАСРАНЦІ"!!!
(автор - ДАЛЬНОБОЙ)
показати весь коментар
01.07.2020 22:08
+11
Ну не звизди доллар был по 24. А как он должен был среагировать на войну?
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01.07.2020 22:17
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ничего.. сейчас зелох "осчастливит" зебилов - запустив печатный станок. Сделает их поголовно "мильардерами", ток радости у них от этого не будет
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01.07.2020 22:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xeoH-xTNTVA Людмила Буймистер, депутат "слуг кремля", поясняет, почему кредит от МВФ - очень плохо, а эмиссия ( тупо включение печатного станка) - очень хорошо.
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01.07.2020 22:25 Відповісти
"Кінець епохі бідності" підкрався дуже якісно!
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01.07.2020 22:52 Відповісти
На жаль, зебіли цього не помітять....
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01.07.2020 23:49 Відповісти
Та не может быть. То все брехня, то все коронавирус..
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01.07.2020 22:00 Відповісти
2014 год, осень .Был доллар по 11 грн , стал по 30. НО то все война ! Кто же спорит . Так сказала ,,краща банкір Всесвіту" ....ну это та чоколядная жаба что в Лондонском особняке от неудобных вопросов следствия сейчас шхерится
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01.07.2020 22:06 Відповісти
Ну не звизди доллар был по 24. А как он должен был среагировать на войну?
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01.07.2020 22:17 Відповісти
На руках и до 45 доходило.
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01.07.2020 22:27 Відповісти
В конце 2014 доллар начал приближаться к 15.
Так что не надо.
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02.07.2020 00:09 Відповісти
Им не осознать, что на захваченных территория ввели срубль и местные побежали конвертировать гривны в рубли, не говоря сколько наличных денег оставалось там в банках. И вся эта денежная масса из гривны приплыла в Украину с оккупированных территорий не обеспеченная товаром. Эти пни просто понять не могут, почему курс вырос. Они не могут сложить воедино, что разграбленная бандой овоща страна, которая должна выплачивать по внешним кредитам и наплывом денежной массы из оккупированных территорий, что просто не получится удержать курс - нечем обеспечить это удержание. Вот эти недоразвитые и ноют, что Петя виноват.
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02.07.2020 10:41 Відповісти
Курс 30 стал по вине идиотов, которые выбрали Януковоща, и который обанкротил страну!
Чтобы не объявлять дефолт, о котором уже верещали все рос сми, девальвировали курс, тем самым спасли страну от дефолта!
Но недоразвитым это не понять!
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01.07.2020 22:21 Відповісти
То есть спасали от дефолта резким падением уровня жизни в три раза ? Ну так чего вам не ндравится недоразвитые ? И после этого аффтора ,,пакращень" не перевыбрали на второй срок ! Действительно идиоты .......те кто вывел это ч.м.о во второй тур через 5 лет
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01.07.2020 22:29 Відповісти
Кацапы будут мычать и дальше за мертвечука
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01.07.2020 22:32 Відповісти
мертветчука не было во втором туре .Его не было даже на третьем месте .Это его потолок сейчас и даст Бог в будущем .Но все можно еще исправить .......мешайте с грязью ,,зеленых клаванов "
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01.07.2020 22:38 Відповісти
Ну так, кто привёл «зелёных клаванов» к власти? Мудрый нарид?
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01.07.2020 22:42 Відповісти
жужа конченная дура и кремлевская шалава. И все это давно знают. На хрен с пляжа, ************* крыса
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01.07.2020 23:29 Відповісти
.Цукерок тебе отсыплют в лавке за углом
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01.07.2020 23:37 Відповісти
А тебе, падаль кацапская, дерьма уже полную пазуху наложили, заслужила! Жуй-жуй, глотай, ********** крыса!
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01.07.2020 23:40 Відповісти
нхп
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01.07.2020 23:48 Відповісти
А кто привел жулика и брехуна во второй тур ? Ылита 25% ? Ты где ?
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01.07.2020 23:32 Відповісти
Це лише початок. Але в "турборежимі", як плісняві *******.
https://censor.net/news/3205488/glava_natsbanka_smoliyi_napisal_zayavlenie_ob_uvolnenii_v_svyazi_s_politicheskim_davleniem
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01.07.2020 22:02 Відповісти
Ну а шо, теперь лысого назначат. Просто больше некого.
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01.07.2020 22:18 Відповісти
Если кто-то потерял, то значит кто-то их поимел.....
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01.07.2020 22:03 Відповісти
За I квартал 2020 года украинцы потеряли более 60 миллиардов гривен сбережений, - Госстат - Цензор.НЕТ 1766
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01.07.2020 22:21 Відповісти
Порох, зупинись нарешті!
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01.07.2020 22:03 Відповісти
коли вже він насититься?
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01.07.2020 22:14 Відповісти
Хроника одного президента

01.07.2020 г.

Глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина - политическое давление на Нацбанк, говорится в официальном релизе на сайте регулятора. "В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной возложенных на меня обязанностей и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине "

Ермак активно лоббирует назначение Андрея Пальчевского заместителем министра здравоохранения. В КМ собирается теплая компания. Гражданина РФ, разыскиваемого в РФ за неуплату налогов и алиментов - это то чего не хватает Зеленскому.
На собранном в ОПУ совещании Зеленский заставил написать заявление об отставке главу АМКУ Терентьева. Причина - колоссальный штраф наложенный на табачного монополиста "Тэдис" Кауфмана.

Аваков или Ермак сбросили компромат на Баканова по старым еще "ГЭСовским" делам.

В суде ГБР обвинило Порошенко в "давлении на депутатов фракции ЕС"

Зеленский решил откупится от шахтеров и выплатил 380.345 млн. гривен задолженности. Но не тут то было. Смотрящий от Ахметова г-жа Буславец. объяснила Зеленскому что этого недостаточно для с ворачивания протестов. Остается запретить газ на ТЭС и выгнать Геруса.

Новым политическим проектом Коломойского становится Разумков. Ведутся переговоры с ОПЗЖ о координации действий и разделению избирательных округов. Палица ведет переговоры с "Голосом", предмет переговоров пока неизвестен. Основная конфигурация блока будет окончательно ясна после переговоров спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с Зеленским, которые готовятся в видеоформате в период с 3 по 8 июля 2020 г.
Кривой Рог. "Арселор Миттал".Залповый выброс . Выбросы с превышением ПДК по диоксиду азота в 16 раз.
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01.07.2020 22:04 Відповісти
Нарiд ленится читать до конца: "Новым политическим проектом Коломойского становится Разумков. Ведутся переговоры с ОПЗЖ о координации действий и разделению избирательных округов. Палица ведет переговоры с "Голосом", предмет переговоров пока неизвестен. Основная конфигурация блока будет окончательно ясна после переговоров спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с Зеленским, которые готовятся в видеоформате в период с 3 по 8 июля 2020 г." "Переговоры" двух шестёрок Ху*ла.
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01.07.2020 22:10 Відповісти
Зеля просто ну уж сильно тупой. Абсолютно туп. Разумков на его фоне просто "гигант мысли"
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01.07.2020 22:23 Відповісти
Моника просто марионетка. Проект Бени с сериалом "Слуга Народа" сработал, теперь реальные пацаны делят Украину. Моника уже, в сущности, никому не нужен, зебилятник, по своей тупости, еще не прочухал, шо их тупо кинули. Но уже ясно видно, шо везде продвигаются открыто промосковитские шкуры.
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01.07.2020 22:45 Відповісти
надо писать так ---за 95 квартал ..и так далее ..модер возьми шаблон
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01.07.2020 22:04 Відповісти
Если где то убыло значит где то прибыло .На улице не валяются , я уже смотрел.
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01.07.2020 22:06 Відповісти
Самое поганое в том, что достаточно было купить книжку по истории и почитать. Это стоило бы 30 грн(пачка дешевых сигарет) и пару часов времени. И все было бы нормально.
Но 30грн - это много, жалко. Надо 60млрд, не меньше. Вот их спустить в унитаз - одно удовольствие. И это ведь еще не конец. Продолжение будет...
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01.07.2020 22:06 Відповісти
Интересно, с какого бодуна взята цифра расходов.........
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01.07.2020 22:06 Відповісти
Дапохуже...всем типа...
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01.07.2020 22:08 Відповісти
Пособие для Президента Украины.
Неделю назад Президент обратился к Дальнобоям: "Засранцi!.."

Они ответили:
"ЗАСРАНЦІ"... (пряма мова)
Уже шоста!.. Рано-вранці
Пробудилися "ЗАСРАНЦІ".
Хтось із термоса п'є каву,
Хтось сорочку пере браво.
Хтось запарює "Мівіну",
А хтось спить, бо цілу зміну
Він крутив свою "баранку"
І заснув вже, майже, зранку.
Хтось завівсь й почав "гарчати"
Й не дає йому поспати.
Хтось "сидить" ще у смартфоні,
Хтось згадав село і коні...
Ще хтось масло провіряє,
А хтось шину ще качає.
Хтось - у Польщі… Без грошей...
Вже й забув своїх дітей...
Хтось в Голландії… Один...
Народився в нього син,
Та границі всі закриті!..
Як додому тут пробитись?
...Є "ЗАСРАНЦІ" й в Україні!
Хтось везе нам м'ясо нині,
Хтось везе на млин зерно,
Хтось - горілку і вино.
В когось - "фура" ліків повна,
В когось - шкіри є і вовна.
В когось - свіжий хліб з пекарні,
В когось - "ШВЛ" - в лікарні.
Хтось на "Мерсі", на "Івеко"
Й на "Камазі" їде дехто.
Й на "Зілу" і на "Газелі"
Везе "хавчик" у оселі...
Ой ! Забув!.. Є ще "засранці"!..
Прокидаються теж вранці
І "кавусік" п'ють всі теж,
Бо чекає вже кортеж.
На тих, в "фурах", їм начхати
Треба в офіс поспішати.
Треба зняти ще "відосік",
А що дальше? - Мені - пофіґ!
Повінь?.. - Пофіґ! Вибух?.. - Пофіґ!
В нас новий є вертольотик.
Летимо на стадіон,
Там, де штучний є газон...
У Карпати?.. - Не летіти!
Не такі якісь там діти.
Живуть майже просто неба.
Нам таких дітей не треба!
Тож найкраще - у Херсон?
Там відкриєм стадіон.
- Знаю, може це й "дєбєльно",
Та сосна там - корабєльна!..
..................................................
...Я сказав все, що хотів,
Не вживав тут зайвих слів.
Спати йду… Прокинусь вранці.
Що ж, ТРИМАЙМОСЯ, "ЗАСРАНЦІ"!!!
(автор - ДАЛЬНОБОЙ)
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01.07.2020 22:08 Відповісти
Их украл Порошенко, точно вам говорю зелебобики!
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01.07.2020 22:10 Відповісти
Служба предателей пустит всех. Когда в Украину приедут на гастроли Пореченков и Охлобыстин

Впрочем, 2020 г. богат на громкие "возвращения" любителей выступать в оккупированном Крыму, и очень часто лица, перед которым Украина снова распахивает свои двери, подозрительно близки к нынешней власти. К примеру, шведский певец http://argumentua.com/novosti/dr-alban-zelenskii-skandal-dpsu-vistavlya-sp-vaka-brekhunom-vipravdovuyuchi-prezidenta Dr.Alban без лишних проблем прошел пограничный контроль и http://argumentua.com/novosti/dr-alban-vidaliv-zgadku-pro-dopomogu-zelenskogo-v-post-pro-vistup-u-ki-v спел на концерте "Квартала 95".
Да еще и выразил особую благодарность президенту Владимиру Зеленскому - мол, благодаря его протекторату певец может снова посещать Украину. В прошлом году Окружной админсуд Киева признал противоправным решение СБУ запретить Федору Добронравову посещать Украину и аннулировал запрет на ретрансляцию сериала "Сваты", который производила студия http://argumentua.com/reportazh/kvartal-95-s-pomoshyu-natsionalnogo-akademicheskogo-narodnogo-khora-im-g-verevki-poglumils "Квартал 95" . Да ведь и сама Варнава связана с Зеленским тесными узами - она играла в российском фильме "Восемь первых свиданий", где http://argumentua.com/reportazh/r-k-prezidentstva-zelenskogo-12-viraznikh-tendents-i-iogo-pravl-nnya-yak-stali-spravzhn-mi украинский президент был одним из продюсеров, сценаристов и исполнителем главной роли.
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01.07.2020 22:10 Відповісти
а сколько потереряли с 1990 года?
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01.07.2020 22:13 Відповісти
достойні продовжувачі справи кулявлобого сені - гройсмана ...
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01.07.2020 22:16 Відповісти
Чувак ти можеш назвати з якою сумою Яценюк отримав державну скарбницю, і з якою передав Гройсману? І скільки передав Гройссман Зєкоманді?
100% ти про такі речі не знав, і не знаєш.
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01.07.2020 22:19 Відповісти
а ти можеш назвати курс валют того часу ціну на український газ електрику ?
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01.07.2020 22:21 Відповісти
Чувак 100 тисяч гривень в Держказні на всю Україну весною 2014, ну по якому ти курсу не вираховуй...
Але ти, як і личить хитросракому, відразу зісковзнув з питання.
Перечитай.
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01.07.2020 22:24 Відповісти
любиш какашками кидатися ?
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01.07.2020 22:29 Відповісти
Ніт.
Просто тицяю серунів, в те, що вони тут насрали.
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01.07.2020 22:33 Відповісти
бережи тицяло ...може коли для продовження роду тобі знадобиться ...
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01.07.2020 22:44 Відповісти
а ты его оближи Бубочке же лижишь
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01.07.2020 23:24 Відповісти
сам не справляєшся ...поклич колег
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02.07.2020 09:20 Відповісти
Юрий, не спорьте с тупой кремлевской киздой, у которого рот в руцком дерьме.
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01.07.2020 23:34 Відповісти
????
Не пойняв?
Ти і з цимм зажопом юріком - хіба в одному кондуїті? А чо я вас заніс до різних?
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02.07.2020 13:44 Відповісти
Нічо, оно Смолія випхали з Нац. банка, і зараз напечатають наріту дєнюжок.
Зєлєним бамаги і краски не жалько.
Всьо для людєй.
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01.07.2020 22:16 Відповісти
Кинэць эпохи бидности подкрался незаметно
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01.07.2020 22:17 Відповісти
Потєрпі мальоха, уже гудят, стучат пєчатниє станки на фабрікє Дєнєжних знаков.
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01.07.2020 22:27 Відповісти
Эх,рано ввели монету в 10 грн.Недалек тот день,кода надо будет монету в 500 грн штамповать.
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01.07.2020 22:45 Відповісти
Та щоб два рази не ходити, краще вже штампанути 1000 гривень.
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01.07.2020 22:59 Відповісти
Згоден з Вами.Все для народу.Пенсія в дві монети-це наразі саме те,що потрібно.
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01.07.2020 23:12 Відповісти
Саме так виглядає «кінець епохи бідності», за керуванням дешевих клованів...
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01.07.2020 22:17 Відповісти
Народ ж не Беня з Суркісами, вони країну не доведуть до дефолту
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01.07.2020 22:19 Відповісти
Эпоха зубожіння позаду...
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01.07.2020 22:21 Відповісти
по закону сохранения энергии "раз откуда то убывает то где то должно прибыть" !
и где же оно это добро прибыло?
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01.07.2020 22:28 Відповісти
у панамському лондоні ...десь там ...ну не в ростові ж ?
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01.07.2020 22:46 Відповісти
НА МОТИВ ЖУРНАЛА "ЕРАЛАШ"
Тарам тарам тарам пам пам,
ЗеДятлы тупорылые, а так же их родители,
Детишкам рассказать своим за это не хотите ли?
Что вы ЗеДятлы конченные, детей своих рождаете,
Уж сильно низкосортными, как вы и ваши же родители.
Не я сказал, а ваша избранница Галюня Третьякова,
Дебилавм рождённая, дебилами избранная.
Ну впрочем вам, засранцам, со слов то президента,
И Гальки Третьяковой, кастраця положенна.
Хотел бы я продолжить, но вам, ЗеДятлам конченным,
До мозга достучаться нельзя и перфоратором.
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01.07.2020 22:29 Відповісти
За I квартал 2020 года украинцы потеряли более 60 миллиардов гривен сбережений, - Госстат - Цензор.НЕТ 4475
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01.07.2020 22:30 Відповісти
а коли було по-іншому...
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01.07.2020 22:49 Відповісти
Ага ото зліва Білл Гейтс (Стів Джобс, Ілон Маск, Марк Цукерберг....), а зправа https://censor.net/user/34570 (або ти).
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01.07.2020 23:02 Відповісти
А ще говорять: чуже під лісом - а свое під носом...- небачиться....
Твое - відносно мене, чи мого ...- це те останне що мене не цікавить в Житті...
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02.07.2020 21:32 Відповісти
Не може такого буть.
В когось убило, а в когось прібило.
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01.07.2020 22:43 Відповісти
ничего не производящая страна, с огромным бюрократическим аппаратом и естественными монополиями......проедает кредиты и сбережения...увы....
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01.07.2020 23:02 Відповісти
А хто так порахував доходи, звідки вони взяли такі цифри, адже половина доходів складається із зарплатні в конвертах, тому і цифра расходів більша, ніж доходів. Я впевнена, що доходи вони рахують по-білому, а те, що по-чорному, ніхто не рахував.
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01.07.2020 23:04 Відповісти
зепил не читатель , он пейсатель
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01.07.2020 23:23 Відповісти
Эпоха бедности закончилась... Начинается эпоха нищеты...
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01.07.2020 23:06 Відповісти
ничего страшного, все взаимосвязано, а вот у одного Янелоха на оманских счетах прибавилось
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01.07.2020 23:22 Відповісти
заседание из суда смотрели? что ещё надо, шоу всегда не бесплатное
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01.07.2020 23:52 Відповісти
Т.е если у одних убыло и вы подсчитали у кого УБЫЛО... почему не опрелюднили КОМУ же ПРИБЫЛО эти 60 млрд?
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02.07.2020 00:04 Відповісти
Курс доллара - это одна история, а тарифы нахрена были подняты ОТ ФОНАРЯ ?
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02.07.2020 00:14 Відповісти
Ччччч, це кінець епохи бідності підкрався непомітно 😭😭😭
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02.07.2020 00:58 Відповісти
Средняя температура по больнице - нормальная.
Средний доход на семью 48 000 грн?
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02.07.2020 10:58 Відповісти
 
 