За I квартал 2020 року заощадження українців зменшились на 60 мільярдів гривень, - Держстат

Доходи населення України в I кварталі 2020 року становили 874,4 мільярда гривень, а витрати - 935,5 мільярда. Таким чином, заощадження українців зменшилися на 61,1 мільярда гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на експрес-випуск Державної служби статистики України.

Цьогоріч в українців зросли доходи у формі зарплати, прибутку від власності і соціальної допомоги, при цьому збільшилися витрати на придбання товарів і послуг, а також податки.

Наявний доход у розрахунку на одну людину в I кварталі цього року виріс майже на 1,5 тисячі гривень і становив 16 055 гривень порівняно з 14 598 гривень за аналогічний період минулого року.

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