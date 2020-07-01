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Члени правління НБУ після звільнення Смолія продовжать роботу для "збереження макрофінансової стабільності", - заява

Члени правління НБУ після звільнення Смолія продовжать роботу для

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві членів правління НБУ.

У тексті зазначається: "Члени Правління Національного банку України поважають рішення Голови Національного банку про відставку і поділяють його застереження щодо систематичного політичного тиску.

Правління вважає своїм обов'язком поки продовжувати роботу для збереження макрофінансової стабільності та інституційної спроможності Національного банку.

Правління закликає президента, уряд і політиків ефективно взаємодіяти з центральним банком і дати Національному банку можливість виконувати функції, покладені на центральний банк Конституцією України та Законом України "Про Національний банк України".

Читайте також: Глава Нацбанку Смолій написав заяву про звільнення у зв'язку з "політичним тиском"

Автор: 

НБУ (10392) Смолій Яків (299) правління (35)


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Топ коментарі
+10
Сбылась мечта зебилов о зарплате 4000 евро. На снимке, правда, всего 4 евро, но как много:
Члены правления НБУ после ухода Смолия продолжат работу для "сохранения макрофинансовой стабильности", - заявление - Цензор.НЕТ 1308
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01.07.2020 22:18
+7
Завтра курс полетит. Западные издания уже пишут про отставку Смолия.
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01.07.2020 22:14
+7
«члени» погодились друкувати гривні без зупинки???
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01.07.2020 22:19
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Коротше, зебіли, несіть бакси на цей раз не Гончаруку, несіть Шмигалю.
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01.07.2020 22:08 Відповісти
валите все и вся !!!!!

конец ЗЕБЕньки должен быть быстрый и окончательный !
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02.07.2020 00:02 Відповісти
При таком энтузиазме, скоро и правлению Нацбанка придется идти в суд и доказывать свою невиновность.
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01.07.2020 22:08 Відповісти
Юрій Гудименко
1 год. «Не жили богато - нех#й начинать», - подчеркнул Владимир Зеленский, комментируя отставку главы Нацбанка.»
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01.07.2020 23:48 Відповісти
Я уже озвучил свою оптимистическую позицию: нас ждет жопа... поэтому не впадайте в пессимизм...
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01.07.2020 22:09 Відповісти
Вова скоро будеш грати на піаніно ,тільки в ростові.
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01.07.2020 22:10 Відповісти
вам бажано дуетом, 73/43%-ний.
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01.07.2020 22:26 Відповісти
Де я до вас звертався? Як що ніде то пнх.
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01.07.2020 22:32 Відповісти
гомік, в сопілку клована дуй далі.
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01.07.2020 22:39 Відповісти
Якщо я гомік ,то ти пасивний крашений парашний півень
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02.07.2020 00:10 Відповісти
После зеЛено чмыря опять 100к на счету будет.и опять Пороху разгребать все это...ох и 'мудрый нарид'
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01.07.2020 22:13 Відповісти
Не бачити вже вам траншу МВФ, члени правлінн,
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01.07.2020 22:14 Відповісти
А транш МВФ давав для особистого використання членами правління НБУ?
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01.07.2020 22:18 Відповісти
ага. все как в старые мыролюбные времена.
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01.07.2020 22:20 Відповісти
Ні, просто МВФ вимагає незалежності Нацбанку. А цього вже не буде, я так розумію
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01.07.2020 22:37 Відповісти
Пральна, Лариса... Никогда ещё Воробьянинов не протягивал руку...
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02.07.2020 07:48 Відповісти
Завтра курс полетит. Западные издания уже пишут про отставку Смолия.
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01.07.2020 22:14 Відповісти
и земля наталкнется не небесную ось. резко упадет "ввп"и конечно наступит полная брахмапутра.
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01.07.2020 22:16 Відповісти
Мечтал стать миллионером? Твои шансы резко возросли.
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01.07.2020 22:20 Відповісти
https://www.facebook.com/nusspavlo2020?hc_ref=ARQeoUViMsy9WOi7E30uJ9AlnpDJRNDQ27Kbf8XGq50DOloaaOKf5KTLCh09ts82P5s&fref=nf Nuss Pavlo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=974430883017126&set=a.209702419489980&type=3 1 ч. · https://www.instagram.com/p/CCHBc7Dh1Wm/?igshid=xtkw9kc27gn1&utm_source=fb_www_attr Instagram · https://www.facebook.com/photo.php?fbid=974430883017126&set=a.209702419489980&type=3&theater#

⚡️
Керівник НБУ Яків Смолій подав Зеленському заяву через систематичний політичний тиск.
Ще раз - голова Національного Банку подав у відставку через політичний тиск.
Не подобався Порошенко?
Отримуйте недолукашенка. Вважайте цю новину початком фінкризи.
Зробили разом. Себе.
З цього приводу є багато інсайду. Чекайте наших коментарів. Але... ж.о.п.а вона є .ж.о.о.п.а.
Таке враження, що руйнацію державності вони вирішили створювати остаточно. Інвестори вже завтра втікають.
Зелене мститься не Порошенкові, а тим, хто обирав його у 2014 році і сьогодні бажає його повернення на Банкову - українцям.
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01.07.2020 22:38 Відповісти
https://twitter.com/bpolitics

https://twitter.com/bpolitics Bloomberg Politics @bpolitics

https://twitter.com/bpolitics https://twitter.com/bpolitics



The head of Ukraine's central bank unexpectedly resigns, citing a systematic campaign of political pressure against him and his colleagues
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01.07.2020 23:00 Відповісти
Fabulous! Waiting for this morning news as printed on paper... this lil jewish shitter has been installed to carry on the presidentship just for worse...
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02.07.2020 07:52 Відповісти
Видите, петики, а вы волновались. Рожкова позаботится о вас.
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01.07.2020 22:17 Відповісти
Сбылась мечта зебилов о зарплате 4000 евро. На снимке, правда, всего 4 евро, но как много:
Члены правления НБУ после ухода Смолия продолжат работу для "сохранения макрофинансовой стабильности", - заявление - Цензор.НЕТ 1308
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01.07.2020 22:18 Відповісти
«члени» погодились друкувати гривні без зупинки???
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01.07.2020 22:19 Відповісти
https://twitter.com/YanaSuporovska

https://twitter.com/YanaSuporovska Яна Супоровська @YanaSuporovska
Цікаво, до якого рівня все це має зруйнуватись, щоб людям трохи припекло?
Я ж усвідомлюю, що велика така більшість продовжує тішитись обраному
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01.07.2020 22:19 Відповісти
не выйдут за твоё барыгло
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01.07.2020 22:51 Відповісти
Їм має припекти не "трохи", а на рівні білої пухнастої лисички. А ми протримаємося.
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01.07.2020 23:29 Відповісти
а не овощ і війна *****?
Чи вам, дебілам, ніколи не розказували причин девальвації нацвалюти?
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01.07.2020 22:25 Відповісти
нет.
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01.07.2020 22:28 Відповісти
там еще третьей - лучший парашенкин менеджер, которая щас в Лондоне мучается без Родины....
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01.07.2020 22:55 Відповісти
Novyje vybori nado objavit
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01.07.2020 22:22 Відповісти
хто оголосить?
Тут дай Боже, до місцевих дожити...
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01.07.2020 22:28 Відповісти
ви питали, хто здійснює політичний тиск на Смолія?
Відкрийте список Наглядової Ради НБУ, зверніть увагу на щойно призначених, і роздивіться їх бекграунд (особливо - коло кого вони терлися останнім часом)
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01.07.2020 22:23 Відповісти
А вы хотели , что бы они честно сказали , что все теперь полный трендец и завтра валютная паника и курс по 50 . Ясен перец что они будут лохам песни петь , про то что все спокойно и стабильно.
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01.07.2020 22:26 Відповісти
чогось тут, на форумі, з таких лохів лише https://censor.net/user/458452 https://censor.net/user/136850, https://censor.net/user/292636

Всього троє. Хоча в реальності - аж 73/43%.
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01.07.2020 22:30 Відповісти
форум некошерний
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03.07.2020 13:03 Відповісти
https://twitter.com/Vika_Ruda
https://twitter.com/Vika_Ruda

Члени правління НБУ після звільнення Смолія продовжать роботу для "збереження макрофінансової стабільності", - заява - Цензор.НЕТ 2241 Вікторія Мірошніченко

@Vika_Ruda

·https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1278404328412372993 29 мин

Глава НБУ подав у відставку. Уряд вирішив провести емісію. Раз МВФ грошей в руки не дають, то їх просто додрукують.
Нам 3,14здець.
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01.07.2020 22:36 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_28.html

О кредите МВФ.
https://1.bp.blogspot.com/-bWHb3j15z08/Xn78YM0_nZI/AAAAAAAAAgY/q5ZYF6AEwlwSgjWgCZTKwIqX4Riy06piQCLcBGAsYHQ/s1600/%25D0%25BC%25D0%25B2%25D1%2584.png Члени правління НБУ після звільнення Смолія продовжать роботу для "збереження макрофінансової стабільності", - заява - Цензор.НЕТ 4466

Для точного понимания ситуации с кредитом МВФ, анонсированным Зеленским, разъясняем.

Предварительным и обязательным условием (prior actions ) ПЕРВОГО ТРАНША МВФ предположительно в месячный срок в размере 1,34-1,5 млрд. $ является принятие Верховной Радой Украины законопроекта №3260 "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", а также принятие закона о рынке земли в любой редакции.

Обращаем внимание на слова "первый транш". Речь на самом деле идет о уже утвержденном, т.н. гуманитарном транше" МВФ Украине в размере около 1, 5 млрд. $ . Украина получит его в любом случае, но в случае выполнения условий МВФ - одним траншем и быстро.
Кроме того это открывает Украине возможности получения кредита Всемирного банка в размере 1 млрд. $ .
Совокупно эти 2,5 млрд. $ - это тот максимум который сможет получить Украина в ближайшее время.

ДРУГИХ ТРАНШЕЙ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ,
как и реструктуризации внешнего долга о которой запрашивает Зеленский МВФ.

Объясняем почему.
Получение каждого транша программы МВФ обуславливается выполнением определенных условий.
Следующий транш может быть получен лишь в случае вступления в силу принятого Закона "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".
МВФ прекрасно известно на каких условиях произошла договоренность Зеленского и Коломойского по поводу этого Закона.

Зеленкий убедил Коломойского не мешать принятию этого закона и не использовать в своих СМИ контрагитацию против него и не финансировать акции против его принятия. В обмен Зеленский обещает принятие Закона с определенными нарушениями законодательства, позволяющими эффективно заблокировать его вступление в силу в украинских судах и растянуть этот процесс на долгие годы.
Таким образом Зеленский получит передышку размером 2,5 млрд. $ .
Это шаг безусловно вызван отчаянным положением самого Зеленского и его желанием оттянуть нарастающий социальный взрыв.
Кроме денег МВФ нейтралитет Коломойского в этом вопросе очень важен - в его руках большой медиа-ресурс.
Конечно кардинально это ситуацию не решит. Что такое 60-65 млрд. гривен, при дефиците поступлений в бюджет за первый квартал в районе 60 млрд гривен ? Но свободные деньги на финансирование лояльности МВД он получит.
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01.07.2020 22:38 Відповісти
новый голова Нац. банку от Зебени...

пипец вам скорый малороссы...

Члени правління НБУ після звільнення Смолія продовжать роботу для "збереження макрофінансової стабільності", - заява - Цензор.НЕТ 737
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01.07.2020 22:41 Відповісти
https://twitter.com/syhiv25

https://twitter.com/syhiv25 Староста Сихова https://twitter.com/syhiv25 @syhiv25 https://twitter.com/syhiv25/status/1278402725869469697 45 мин

Чуєш звук?
Це "Монетний Двір" прогріває станки
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01.07.2020 22:45 Відповісти
У кого-то ручки потянулись к деньгам МВФ, вот ведь раше завидно - кому-то санкции, а кому-то кредиты stadby/
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01.07.2020 22:54 Відповісти
Ага, конечно, конечно. Вот придёт скоро в Нацбанк новый глава - нечто среднее между придурком из 95-го квартала и доверенным лицом Коломойского, где вы будете?
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01.07.2020 22:57 Відповісти
Члени правління НБУ після звільнення Смолія продовжать роботу для "збереження макрофінансової стабільності", - заява - Цензор.НЕТ 1509
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01.07.2020 23:04 Відповісти
Члени правління НБУ після звільнення Смолія продовжать роботу для "збереження макрофінансової стабільності", - заява - Цензор.НЕТ 5974
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01.07.2020 23:05 Відповісти
Всего то надо напечатать каких то 200 млрд. Слуги посчитали шо можно раздать по 3000 для закупки картошки осенью. каждому. и мы попрем в прорыве экономике вперед! Слава мудрому ослу!
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01.07.2020 23:23 Відповісти
Члени правління НБУ після звільнення Смолія продовжать роботу для "збереження макрофінансової стабільності", - заява - Цензор.НЕТ 4496
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02.07.2020 01:15 Відповісти
Єднання Кремля і Сіона. Провідники по знищенню України в реальному і не віртуальному часі.
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02.07.2020 06:23 Відповісти
Нехай згине Україна, аби в зеленського рейтинг не падав. Що ви наробили, українці?
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02.07.2020 01:20 Відповісти
Починаємо роботу ТОТАЛІЗАТОРА ..." НА ПОДІЮ": Коли наступить ГАПЛИК фінансовій системі України...ДЕФОЛТ? Ставки слідуючі: кінець літа- перший місяць осені- листопад 2020 року. Слідуючі "Події" на вибір: коли,хто і на що буде купляти труси, сірники,жіночі підкладки, ну і хліб. Якщо хто не хоче грати в такий тоталізвтор,тоді думайте,як позбавитись випадкових людей у владі та ворожих диверсантів ,які вже заполонили Київ і ЗМІ?!
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02.07.2020 06:19 Відповісти
А на место Смолия поставить очередного юмориста. Пусть шутит.
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02.07.2020 10:07 Відповісти
 
 