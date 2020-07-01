Члени правління НБУ після звільнення Смолія продовжать роботу для "збереження макрофінансової стабільності", - заява

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві членів правління НБУ.

У тексті зазначається: "Члени Правління Національного банку України поважають рішення Голови Національного банку про відставку і поділяють його застереження щодо систематичного політичного тиску.

Правління вважає своїм обов'язком поки продовжувати роботу для збереження макрофінансової стабільності та інституційної спроможності Національного банку.

Правління закликає президента, уряд і політиків ефективно взаємодіяти з центральним банком і дати Національному банку можливість виконувати функції, покладені на центральний банк Конституцією України та Законом України "Про Національний банк України".

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