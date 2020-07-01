Головний санлікар Ляшко заявив, що пожартував про плани балотуватися в президенти України в 2029 році
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в одному з інтерв'ю пожартував про плани балотуватися в президенти України в 2029 році.
Про це він заявив в ефірі програми "Мокрик по живому" на hromadske, передає Цензор.НЕТ.
"Це був жарт, і ми повинні це розуміти", - сказав Ляшко.
"Якщо ми в 2029 році будемо пам'ятати прізвище Ляшко, головний державний санітарний лікар, який може впливати на країну... але я думаю, що ні", - додав він.
Коментувати свою можливу участь у наступних виборах мера Києва Ляшко не захотів: "Будемо коментувати, коли зникне слово "чутки", коли буде офіційна позиція".
На запитання, чи зустрічався вже з президентом Володимиром Зеленським чи керівником його офісу Андрієм Єрмаком із цього питання, Ляшко відповів: "Я підтримую довіру президента до мене як до головного санітарного лікаря, якщо буде така розмова, думаю, ви почуєте офіційну позицію і президента, і головного санітарного лікаря".
Нагадаємо, головний санітарний лікар і заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що має політичні амбіції. Пізніше він заявив, що хотів би стати президентом країни, і не виключив, що висуне свою кандидатуру в майбутньому.
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а это, как глоток свежего воздуха...это сигнал: значит корону победил
С кем он разговаривает?Сам с собой?Дайте ему селедки.
https://ord-ua.com/2020/06/30/predchuvstvie-grazhdanskoj-vojny/ Предчувствие гражданской войны
30.06.2020 10:55 | https://ord-ua.com/2020/06/30/predchuvstvie-grazhdanskoj-vojny/#comments 30 комментариев
Юрий Михальчишин очень ярко в эфире телеканала ZIK рассказал о том, как создаются в Украине предпосылки для гражданской войны. И последующего расчленения страны.
Итак, предпосылки.
Как никогда слабая, непрофессиональная, разъедаемая внутренними конфликтами и интригами власть. Зеленский явно недееспособен. Есть картинка, но Президента нет. Коллективный Зеленский представляет собой гремучую смесь из случайного сброда на Банковой и интересов нескольких олигархов. Это уже даже не 95-й квартал. Это 95-й квартал, в котором на сцену вышли осветители и рабочие сцены. А условно управляют всем бухгалтеры и завхозы.
Нарастающая региональная обособленность. Власть Зеленского, к примеру в Одессе или во Львове достаточно условно. На местах уже поняли, что «зеленую власть» вполне устраивает, если ей бодро рапортуют об исполнении, но не исполняют.
Закрытые границы приведут к тому, что выезжавшая на заработки молодежь останется в Украине. Без денег и надежд. Кто-то будет зарабатывать в «боевых отрядах улицы». Кто-то начнет грабить. И все эти люди искренне присоединятся к бунту, а затем и к гражданской войне.
Монопольное владение агентурой РФ телевизионными каналами. Почту, телеграф и прессу Москва уже захватила. И активно ведет информационную войну. Противостоять которой некому. Не считать же противостоянием детские игры ОП с детскими телеграмм-каналами. Телевизор уже давно захвачен. И активно сеет рознь среди украинского общества.
Усталость силовиков. Силовики не будут защищать «зеленую власть». Даже если этого будет требовать руководство. Слишком уж понятно, кого в итоге будут судить. Да и усталость уже переросла в безнадежность и отчаяние.
Появление ядра для боевых организаций РФ в Украине. И это не только кивы и шарии с купленными спортсменами. РФ активно работает с «улицей» на уровне как криминальных сообществ, так и путем прямого подкупа.
Бездеятельность СБУ. СБУ фактически нет. Линия политического сыска давно уничтожена. Профессионалы давно ушли. У Президента нет ни глаз, ни ушей. Их заменили тупые клерки из ОП, неспособные ни собирать, ни анализировать информацию. СБУ занимается исключительно контрабандой. Из-за чего платежи в бюджет продолжают падать.
Коронавирус. Коронавирус подстегнул экономический кризис. Никакие кредиты МВФ ситуацию не спасут. Процесс обнищание населения становится катастрофическим, что приведет в конце года к приостановке социальных платежей и дальнейшему бунту.
Утрата интереса США и ЕС к проблемам Украины. В США - выборы и собственный кризис. ЕС не может придти в себя от «короны». ЕС нужно спасать собственную экономику и разбираться с новыми проблемами внутри сообщества. Украина - вне сегодняшних интересов. «Денег нет - но вы держитесь.»
Путину после Конституционной реформы необходимы очередные «победы». Минимум - «спасение» безводного Крыма. Максимум - «спасение» Украины от коронавирусной, социальной, экологической катастрофы. Или гражданской войны. Нужное - подчеркнуть.
раздев и уложив в корыто скажите, что пошутили...