Головний санлікар Ляшко заявив, що пожартував про плани балотуватися в президенти України в 2029 році

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в одному з інтерв'ю пожартував про плани балотуватися в президенти України в 2029 році.

Про це він заявив в ефірі програми "Мокрик по живому" на hromadske, передає Цензор.НЕТ.

"Це був жарт, і ми повинні це розуміти", - сказав Ляшко.

"Якщо ми в 2029 році будемо пам'ятати прізвище Ляшко, головний державний санітарний лікар, який може впливати на країну... але я думаю, що ні", - додав він.

Коментувати свою можливу участь у наступних виборах мера Києва Ляшко не захотів: "Будемо коментувати, коли зникне слово "чутки", коли буде офіційна позиція".

На запитання, чи зустрічався вже з президентом Володимиром Зеленським чи керівником його офісу Андрієм Єрмаком із цього питання, Ляшко відповів: "Я підтримую довіру президента до мене як до головного санітарного лікаря, якщо буде така розмова, думаю, ви почуєте офіційну позицію і президента, і головного санітарного лікаря".

Нагадаємо, головний санітарний лікар і заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що має політичні амбіції. Пізніше він заявив, що хотів би стати президентом країни, і не виключив, що висуне свою кандидатуру в майбутньому.

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