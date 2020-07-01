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Головний санлікар Ляшко заявив, що пожартував про плани балотуватися в президенти України в 2029 році

Головний санлікар Ляшко заявив, що пожартував про плани балотуватися в президенти України в 2029 році

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в одному з інтерв'ю пожартував про плани балотуватися в президенти України в 2029 році.

Про це він заявив в ефірі програми "Мокрик по живому" на hromadske, передає Цензор.НЕТ.

"Це був жарт, і ми повинні це розуміти", - сказав Ляшко.

"Якщо ми в 2029 році будемо пам'ятати прізвище Ляшко, головний державний санітарний лікар, який може впливати на країну... але я думаю, що ні", - додав він.

Коментувати свою можливу участь у наступних виборах мера Києва Ляшко не захотів: "Будемо коментувати, коли зникне слово "чутки", коли буде офіційна позиція".

На запитання, чи зустрічався вже з президентом Володимиром Зеленським чи керівником його офісу Андрієм Єрмаком із цього питання, Ляшко відповів: "Я підтримую довіру президента до мене як до головного санітарного лікаря, якщо буде така розмова, думаю, ви почуєте офіційну позицію і президента, і головного санітарного лікаря".

Нагадаємо, головний санітарний лікар і заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що має політичні амбіції. Пізніше він заявив, що хотів би стати президентом країни, і не виключив, що висуне свою кандидатуру в майбутньому.

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Автор: 

вибори (6693) Ляшко Віктор (1515)


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Топ коментарі
+18
очень смешно... просто Петросян ))))
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01.07.2020 22:14
+12
Поверніть блазнів та їх 73% назад у шапіто!
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01.07.2020 22:16
+6
Нах воно тут. На сьогодні блазнів вже досить
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01.07.2020 22:16
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очень смешно... просто Петросян ))))
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01.07.2020 22:14 Відповісти
КОГДА ЭТИ ЗЕЛЕНЫЕ НЕДОУМКИ УЙДУТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.07.2020 22:35 Відповісти
Наверное , противогаз одевали и всю ночь насиловали спецы из Кагарлыкского отделения полиции, что так быстро отказался от своих преступных намерений.
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02.07.2020 08:37 Відповісти
с приходом шмыгаля, как-то шуток поубавилось...
а это, как глоток свежего воздуха...это сигнал: значит корону победил
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01.07.2020 22:33 Відповісти
Главный санврач Ляшко заявил, что пошутил о планах баллотироваться в президенты Украины в 2029 году - Цензор.НЕТ 5805
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01.07.2020 22:35 Відповісти
кловани
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01.07.2020 22:15 Відповісти
У нього ще є час на жарти? Краще б ділом займався
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01.07.2020 22:16 Відповісти
Нах воно тут. На сьогодні блазнів вже досить
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01.07.2020 22:16 Відповісти
Поверніть блазнів та їх 73% назад у шапіто!
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01.07.2020 22:16 Відповісти
Останавливайся, дурень. Вы со Стёпой про вирус уже так нашутили, что нас в Европе видеть не хотят.
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01.07.2020 22:19 Відповісти
Який же він головний сан лікар - він шут. Яка влада такі й сан-лікарі.
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01.07.2020 22:20 Відповісти
так тепер ми всі президенти і всі жартуємо . насєлєніє і голосувало по приколу .а я задоволений . нехай все летить в песто . так і треба . треба сжерти багато лайна шоб зрозуміти шо за популістів голосувати зась .
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01.07.2020 22:20 Відповісти
Оно просто не думает... Не умеет. Как и его патрон.
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01.07.2020 22:34 Відповісти
А может кто-то пошутил, назначив его главным санврачом?
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01.07.2020 22:24 Відповісти
Главный санврач Ляшко заявил, что пошутил о планах баллотироваться в президенты Украины в 2029 году - Цензор.НЕТ 7584
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01.07.2020 22:25 Відповісти
Как тут не вспомнить Богдана, который заявил об отставке, а потом заявил, что шутил...
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01.07.2020 22:33 Відповісти
"Это была шутка, и мы должны это понимать", - сказал Ляшко.Источник: https://censor.net/n3205496

С кем он разговаривает?Сам с собой?Дайте ему селедки.
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01.07.2020 22:34 Відповісти
Блин, какие же они зеленые дебилы...🤮
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01.07.2020 22:36 Відповісти
Зелупа тоже типа под дурачка шуткував, а дебилы приняли всерьез и выбрали тупое наркошное смиття.
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01.07.2020 22:37 Відповісти
Похоже, в 95-й квартал очень хочет трудоустроится.
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01.07.2020 22:39 Відповісти
Так ведь они все там клоуны, вот и шутят.
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01.07.2020 22:44 Відповісти
Я вот не знаю, билеты нас потом заставят купить на этот цирк?
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01.07.2020 22:46 Відповісти
так выборы в *24том?? шож ты насчет этого не пошутил, или там место занято??))
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01.07.2020 22:47 Відповісти
та пусть болтает, от єтого что-то изменилось? нет. а вот Третьякова вьідала, єти два про сосну. ото да.
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01.07.2020 22:52 Відповісти
сборище клоунов и шутов а не власть
https://ord-ua.com/2020/06/30/predchuvstvie-grazhdanskoj-vojny/ Предчувствие гражданской войны
30.06.2020 10:55 | https://ord-ua.com/2020/06/30/predchuvstvie-grazhdanskoj-vojny/#comments 30 комментариев

Юрий Михальчишин очень ярко в эфире телеканала ZIK рассказал о том, как создаются в Украине предпосылки для гражданской войны. И последующего расчленения страны.
Итак, предпосылки.
Как никогда слабая, непрофессиональная, разъедаемая внутренними конфликтами и интригами власть. Зеленский явно недееспособен. Есть картинка, но Президента нет. Коллективный Зеленский представляет собой гремучую смесь из случайного сброда на Банковой и интересов нескольких олигархов. Это уже даже не 95-й квартал. Это 95-й квартал, в котором на сцену вышли осветители и рабочие сцены. А условно управляют всем бухгалтеры и завхозы.
Нарастающая региональная обособленность. Власть Зеленского, к примеру в Одессе или во Львове достаточно условно. На местах уже поняли, что «зеленую власть» вполне устраивает, если ей бодро рапортуют об исполнении, но не исполняют.
Закрытые границы приведут к тому, что выезжавшая на заработки молодежь останется в Украине. Без денег и надежд. Кто-то будет зарабатывать в «боевых отрядах улицы». Кто-то начнет грабить. И все эти люди искренне присоединятся к бунту, а затем и к гражданской войне.
Монопольное владение агентурой РФ телевизионными каналами. Почту, телеграф и прессу Москва уже захватила. И активно ведет информационную войну. Противостоять которой некому. Не считать же противостоянием детские игры ОП с детскими телеграмм-каналами. Телевизор уже давно захвачен. И активно сеет рознь среди украинского общества.
Усталость силовиков. Силовики не будут защищать «зеленую власть». Даже если этого будет требовать руководство. Слишком уж понятно, кого в итоге будут судить. Да и усталость уже переросла в безнадежность и отчаяние.
Появление ядра для боевых организаций РФ в Украине. И это не только кивы и шарии с купленными спортсменами. РФ активно работает с «улицей» на уровне как криминальных сообществ, так и путем прямого подкупа.
Бездеятельность СБУ. СБУ фактически нет. Линия политического сыска давно уничтожена. Профессионалы давно ушли. У Президента нет ни глаз, ни ушей. Их заменили тупые клерки из ОП, неспособные ни собирать, ни анализировать информацию. СБУ занимается исключительно контрабандой. Из-за чего платежи в бюджет продолжают падать.
Коронавирус. Коронавирус подстегнул экономический кризис. Никакие кредиты МВФ ситуацию не спасут. Процесс обнищание населения становится катастрофическим, что приведет в конце года к приостановке социальных платежей и дальнейшему бунту.
Утрата интереса США и ЕС к проблемам Украины. В США - выборы и собственный кризис. ЕС не может придти в себя от «короны». ЕС нужно спасать собственную экономику и разбираться с новыми проблемами внутри сообщества. Украина - вне сегодняшних интересов. «Денег нет - но вы держитесь.»
Путину после Конституционной реформы необходимы очередные «победы». Минимум - «спасение» безводного Крыма. Максимум - «спасение» Украины от коронавирусной, социальной, экологической катастрофы. Или гражданской войны. Нужное - подчеркнуть.
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01.07.2020 22:55 Відповісти
срочно тащите этого дурака в морг на вскрытие!
раздев и уложив в корыто скажите, что пошутили...
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01.07.2020 23:00 Відповісти
Еще один клоун.
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01.07.2020 23:08 Відповісти
Ляшко-брешко. Чи очко зіграло?
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01.07.2020 23:30 Відповісти
Одни кругом шутники, а украинцам уже не до смеха.
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01.07.2020 23:36 Відповісти
Хохмочки 95-го кварталу.
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01.07.2020 23:42 Відповісти
Нехай спочатку доживе до 2029 року.
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01.07.2020 23:48 Відповісти
Он просто дурак. В нашем дурдоме это нормально.
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02.07.2020 00:37 Відповісти
Мабуть, в ОПУ інші плани. Може теж будуть обнулятись, бо наш народ виявився не розумнішим, ніж в рашці.
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02.07.2020 01:17 Відповісти
когда уже до зебилов дойдёт шо их в шутку выбрали туда.
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02.07.2020 06:36 Відповісти
политика - грязь, антисанитария.
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02.07.2020 07:23 Відповісти
 
 