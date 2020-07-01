УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11461 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 562 32

У Чехії до 3 років умовно засудили чеха Кафку, який воював за терористів "ДНР", - ЗМІ

У Чехії до 3 років умовно засудили чеха Кафку, який воював за терористів

Суд у місті Чеське Будейовіце призначив громадянину Чехії Павлу Кафці трирічне умовне покарання з відтермінуванням на п’ять років за його участь у збройному конфлікті на сході України на боці російських найманців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як повідомляє чеське інтернет-видання Aktualne.cz, прокурор попросив для Кафки 12-річний термін ув’язнення. Рішення суду не є остаточним. Сам Кафка не давав свідчень у суді.

На початку 2019 року чеські правоохоронні органи відкрили проти Павла Кафки кримінальне провадження. Попри інкриміновану статтю про "тероризм", із потенційним строком від 5 до 15 років, чеха не взяли під варту.

27-річний громадянин Чехії брав участь у війні на Донбасі на боці російських гібридних сил. До України чех приїхав у 2015 році і приєднався до угруповання "ДНР", звідки за вимушеними причинами у 2016 році повернувся до Чехії.

Своє перебування на окупованій території України Кафка не приховував – про це свідчили його фото у військовій формі, зі зброєю або поруч з військовою технікою, якими він ділився на своїх сторінках у соціальних мережах.

У травні 2019 року у Чехії вперше засудили свого громадянина – військовослужбовця Еріка Ешту за участь у збройному конфлікті на Донбасі на боці російських гібридних сил. У 2015 році суд покарав обвинуваченого трьома роками ув’язнення умовно з відтермінуванням на чотири роки і позбавленням військового звання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прокуратура Праги висунула обвинувачення в тероризмі чеху та білорусу, які воювали проти України на Донбасі, - посол Перебийніс

Автор: 

Чехія (1615) юстиція (732) Донбас (22356) найманець (254) найманці рф (2058)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?__cft__[0]=AZWKUNQZ_NuPpYamcAn873UXNSnpCyYSUN2-0L-FJtJkgGxYAZOu1HoDJSHnmT5yelnobkJW_n6mCkuVvTmqKbqtcbT6SptW97iEcBedbbF7TTd4bfT9wiZsNiQ0t0ZTn6M&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?__cft__[0]=AZWKUNQZ_NuPpYamcAn873UXNSnpCyYSUN2-0L-FJtJkgGxYAZOu1HoDJSHnmT5yelnobkJW_n6mCkuVvTmqKbqtcbT6SptW97iEcBedbbF7TTd4bfT9wiZsNiQ0t0ZTn6M&__tn__=-]K-R Маруся Звіробій

Зброю не дамо - Путін образиться.
Спогади Турчинова.
"Ви знаєте, що Україна колись мала ядерну зброю.
Росія, Сполучені Штати, Велика Британія виступили гарантами нашої безпеки. Нам сказали, що вам не потрібна ніяка ядерна зброя, ми гарантуємо, що територіальна цілісність України буде назавжди.
I один із гарантів напав на нашу державу. Я звернувся до президента Сполучених Штатів, скaзав, що на нас напали, і нам потрібна ваша допомога. В нас з вами є підписанi угоди.
І він прислав мені віце-президента Байдена і гос. секретаря Керрі, які мені пояснили, що Будапештський меморандум це виключно політична декларація і вона не несе ніяких зобов'язань.
Тобто зброя була реальна, Україна мала третій ядерний потенціал у світі, нам не був страшний ніякий ворог, ніхто б не посмів напасти на Україну. Але тоді потрібні були кредити, потрібні були ресурси. Ніхто не думав, що прийдеться воювати, і захищати країну. І ми легко відмовилися від зброї, на папірці, які, як виявилось, нічого не варті.
Мені сказали: "Пане президенте, ми вас поважаємо, ми вас любимо, і будемо вам допомагати. На дипломатичному рівні".
И тоді ми просили зброю, збройну допомогу. І менi не дали жодного набою. Нам не дали жодного шолому, жодного захисного засобу. Нам не дали навіть одягу.
Я дав команду митниці розкрити кордони для волонтерів, і брат тут розповідав, як волонтери завозили допомогу чемоданами. Бронежилети, яких у нас взагалі не було в армії, завозили волонтери, хто скільки може, хто скільки дотягне. Шоломи, берци - все це завозили волонтери. В армії не залишилося навіть жодної походної кухні. Все просто розпродали. Мешканці України, патрiоти України готували солдатам, а так вони місяцями були на сухому пайку.
Отак ми починали воювати. і тільки два роки тому, при президенті Трампу, ми вперше почали військову співпрацю із Сполученими штатами. Нам надали Джавелини, це протитанкові ракети, ви знаєте.
В нас є зараз ракети не гірше. Ми вже випускаємо українські ракети, які не гірше Джавелінів, i які надійно знищують цілі. Українська "Стугна" прожигає броню товщиною до метра, знищуючи будь-яку броньовану ціль на відстані 5-7 км"
Це було важливе політичне рішення. Для нас було дуже важливо, що Сполученi Штати нарештi почали надавати нам летальнy зброю. І це був дуже важливий крок, тому що ні Європа, ніхто, летальної зброї в Україну не поставляв.
Вони казали: "Ми не хочемо дратувати Путіна, не хочемо дратувати ядерну Росію"
А хто її дратував, коли вони напали на Крим? А хто її дратував, коли вони напали на Донбас?
Kоли я об"явив мобілізацію по країні, мені зателефонували з Європи, керівники Німеччини та інших країн, та і пан Керрi мені телефонував:
"Навіщо ви провокуєте Росію?
-Ми не провокуємо, ми захищаємо свою країну, в нас немає іншого вибору.
-Не провокуйте Росію"
Я подякував за співчуття і поклав трубку.
I ми провели мобілізацію. У нас було мобілізовано у декілька етапів понад 200 тис чоловік, які фактично змогли захистити Україну. І на сьогодні, в усякому разі, не так давно, українська армія є однією із найсильніших в Європі і здатна знищувати будь якого ворога.
Але її треба підтримувати, її треба фінансувати, її треба поважати. І я дуже сподіваюсь, що президент Зеленський зрозуміє, що без ******** боєвої, боєздатної української армії України не буде"
Турчинов.
показати весь коментар
01.07.2020 22:53
+5
Валерий Ананьев на Ютубе выложил интервью с Мусой Ломаевым. Последний говорит, что около 3000 чеченцев были готовы воевать за Украину, но Петя и Саша испугались.
показати весь коментар
01.07.2020 22:53
+5
Переняли украинский тренд?
Если сами себя не уважаете, никто вас уважать не будет.
показати весь коментар
01.07.2020 22:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
проще было - просто пальчиком помахать....
показати весь коментар
01.07.2020 22:47 Відповісти
Умовно....
Коли це вбивці давали умовний термін ???
показати весь коментар
01.07.2020 22:53 Відповісти
Ну хоть как-то. А есть Сербия, и еще Венгрия, Франция (французов вообще много было, у Мозгового), Испания,Бразилия, Новая Зеландия и США тоже есть. Которые вообще не чешутся.
показати весь коментар
01.07.2020 22:59 Відповісти
сбу не Моссад.
показати весь коментар
01.07.2020 23:42 Відповісти
Валерий Ананьев на Ютубе выложил интервью с Мусой Ломаевым. Последний говорит, что около 3000 чеченцев были готовы воевать за Украину, но Петя и Саша испугались.
показати весь коментар
01.07.2020 22:53 Відповісти
Да я тоже посмотрел. До этого не знал, что Бабченко оказывается воевал за РФ и как срочник, и далее уже как контрактник с чеченцами. Теперь к нему отрицательное отношение уж точно. Оно и до этого было не очень- сквозь его талант по подбору часто правильных слов в постах, проглядывалась его мерзкая душонка изначально.
показати весь коментар
01.07.2020 23:09 Відповісти
У него (бабченки) книжка есть о его службе во время Второй Чеченской. Я давно знал, шо он душу ***** смолоду продал, поэтому доверия ему не имел никогда. Ну, и получил он закономерно - сидит непонятно где, прячется от всех подряд, строчит статейки за копейки, клянчит детишкам на макарошки. Ни друзей, ни дома, ни страны.
показати весь коментар
01.07.2020 23:30 Відповісти
https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?__cft__[0]=AZWKUNQZ_NuPpYamcAn873UXNSnpCyYSUN2-0L-FJtJkgGxYAZOu1HoDJSHnmT5yelnobkJW_n6mCkuVvTmqKbqtcbT6SptW97iEcBedbbF7TTd4bfT9wiZsNiQ0t0ZTn6M&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?__cft__[0]=AZWKUNQZ_NuPpYamcAn873UXNSnpCyYSUN2-0L-FJtJkgGxYAZOu1HoDJSHnmT5yelnobkJW_n6mCkuVvTmqKbqtcbT6SptW97iEcBedbbF7TTd4bfT9wiZsNiQ0t0ZTn6M&__tn__=-]K-R Маруся Звіробій

Зброю не дамо - Путін образиться.
Спогади Турчинова.
"Ви знаєте, що Україна колись мала ядерну зброю.
Росія, Сполучені Штати, Велика Британія виступили гарантами нашої безпеки. Нам сказали, що вам не потрібна ніяка ядерна зброя, ми гарантуємо, що територіальна цілісність України буде назавжди.
I один із гарантів напав на нашу державу. Я звернувся до президента Сполучених Штатів, скaзав, що на нас напали, і нам потрібна ваша допомога. В нас з вами є підписанi угоди.
І він прислав мені віце-президента Байдена і гос. секретаря Керрі, які мені пояснили, що Будапештський меморандум це виключно політична декларація і вона не несе ніяких зобов'язань.
Тобто зброя була реальна, Україна мала третій ядерний потенціал у світі, нам не був страшний ніякий ворог, ніхто б не посмів напасти на Україну. Але тоді потрібні були кредити, потрібні були ресурси. Ніхто не думав, що прийдеться воювати, і захищати країну. І ми легко відмовилися від зброї, на папірці, які, як виявилось, нічого не варті.
Мені сказали: "Пане президенте, ми вас поважаємо, ми вас любимо, і будемо вам допомагати. На дипломатичному рівні".
И тоді ми просили зброю, збройну допомогу. І менi не дали жодного набою. Нам не дали жодного шолому, жодного захисного засобу. Нам не дали навіть одягу.
Я дав команду митниці розкрити кордони для волонтерів, і брат тут розповідав, як волонтери завозили допомогу чемоданами. Бронежилети, яких у нас взагалі не було в армії, завозили волонтери, хто скільки може, хто скільки дотягне. Шоломи, берци - все це завозили волонтери. В армії не залишилося навіть жодної походної кухні. Все просто розпродали. Мешканці України, патрiоти України готували солдатам, а так вони місяцями були на сухому пайку.
Отак ми починали воювати. і тільки два роки тому, при президенті Трампу, ми вперше почали військову співпрацю із Сполученими штатами. Нам надали Джавелини, це протитанкові ракети, ви знаєте.
В нас є зараз ракети не гірше. Ми вже випускаємо українські ракети, які не гірше Джавелінів, i які надійно знищують цілі. Українська "Стугна" прожигає броню товщиною до метра, знищуючи будь-яку броньовану ціль на відстані 5-7 км"
Це було важливе політичне рішення. Для нас було дуже важливо, що Сполученi Штати нарештi почали надавати нам летальнy зброю. І це був дуже важливий крок, тому що ні Європа, ніхто, летальної зброї в Україну не поставляв.
Вони казали: "Ми не хочемо дратувати Путіна, не хочемо дратувати ядерну Росію"
А хто її дратував, коли вони напали на Крим? А хто її дратував, коли вони напали на Донбас?
Kоли я об"явив мобілізацію по країні, мені зателефонували з Європи, керівники Німеччини та інших країн, та і пан Керрi мені телефонував:
"Навіщо ви провокуєте Росію?
-Ми не провокуємо, ми захищаємо свою країну, в нас немає іншого вибору.
-Не провокуйте Росію"
Я подякував за співчуття і поклав трубку.
I ми провели мобілізацію. У нас було мобілізовано у декілька етапів понад 200 тис чоловік, які фактично змогли захистити Україну. І на сьогодні, в усякому разі, не так давно, українська армія є однією із найсильніших в Європі і здатна знищувати будь якого ворога.
Але її треба підтримувати, її треба фінансувати, її треба поважати. І я дуже сподіваюсь, що президент Зеленський зрозуміє, що без ******** боєвої, боєздатної української армії України не буде"
Турчинов.
показати весь коментар
01.07.2020 22:53 Відповісти
;Розпродали;.
То героїчний полковник Анатолій Гриценко разом з Апаршиним продали ;надлишкове майно;.
показати весь коментар
02.07.2020 07:45 Відповісти
Переняли украинский тренд?
Если сами себя не уважаете, никто вас уважать не будет.
показати весь коментар
01.07.2020 22:56 Відповісти
ПНХ з відси козел комунальний. Тебе смердючого пуйлівського прихвостня. ніхто не питає.ПТН-ПНХ
показати весь коментар
01.07.2020 23:28 Відповісти
Сурово...
показати весь коментар
01.07.2020 22:58 Відповісти
А убивали они украинцев тоже условно?
показати весь коментар
01.07.2020 23:40 Відповісти
да уж.. чешский суд похоже решил, что убивать украинцев на стороне проросийских террористов - на уровне хулиганки
показати весь коментар
02.07.2020 00:00 Відповісти
нужно судей постажироваться в италию отправить...24 года Маркиву...и причем же ж доказали что он убил конкретного человека в ходе боевых действий..".доказали" по газетным публикациям...мастера своего дела
показати весь коментар
02.07.2020 01:20 Відповісти
Демократичненько. Если он в Чехии создал терористи ческую организацию и участвовал в убийствах чехов тоже получил бы условно? Двуличная европа.
показати весь коментар
02.07.2020 02:32 Відповісти
У Чехії до 3 років умовно засудили чеха Кафку, який воював за терористів "ДНР", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3445
показати весь коментар
02.07.2020 02:46 Відповісти
Мда. Украинцев он тоже условно убивал?
Я снова, уже в который раз убеждаюсь в том, что с гейропой нам не по пути.
показати весь коментар
02.07.2020 04:02 Відповісти
Я конечно отрицательно отношусь к разного рода подонкам типа этого чеха, но ежели за убийства чехов условно осудят одного их них, то так же одобрю решение суда. Взаимообразно, так сказать.
показати весь коментар
02.07.2020 05:57 Відповісти
а) він - комбатант, а не вбивця. Подобається це нам чи ні. Це означає, що йому протистояли так само озброєні люди, що так само в нього стріляли;
б) його судили за участь у військовому конфлікті, у якому Чехія є стороною. НЕ за вбивство.
показати весь коментар
02.07.2020 07:42 Відповісти
Кто комбатант? Он комбатант? Он, что свою Чехию защищал? Нет, он принхал в ЧУЖУЮ страну и вступил в ряды НЕЗАКОННЫХ воинских формирований. Поэтому он НАЕМНИК И УБИЙЦА.
показати весь коментар
02.07.2020 08:22 Відповісти
Твої питання не до мене. Пиши в ООН чи - на крайняк - у Всесвітню ліґу сексуальних реформ. Нехай твої сексуальні фантазії врахують в міжнародних конвенціях.
показати весь коментар
02.07.2020 12:34 Відповісти
Да, я вижу, что вы идот.
показати весь коментар
02.07.2020 13:39 Відповісти
И вы чего с утра покушали, что утверждаете за Чехию как за сторону конфликта? Какашек?
показати весь коментар
02.07.2020 08:24 Відповісти
Слабенький суд.Наче б то й судили,але...Стаття "тероризм" а організм без варти,світить умовно,"...не остаточно".
показати весь коментар
02.07.2020 07:54 Відповісти
Ну если чехи за убийства людей стали давать условные сроки, то скоро они как и лаптеногие на России, завоют про гражданскую войну в Украине
показати весь коментар
02.07.2020 08:10 Відповісти
Окуеть просто, за убийства получить три года условно!
показати весь коментар
02.07.2020 08:24 Відповісти
воював по справжньому, а вирок умовний. з таким успіхом його могли умовно розстріляти.
показати весь коментар
02.07.2020 08:48 Відповісти
это типа, как благодарность
показати весь коментар
02.07.2020 09:59 Відповісти
За убийство украинцев - три года условно?
показати весь коментар
02.07.2020 10:46 Відповісти
І 10 талонів на повидло.

Роззуй очі: ДЕ у повідомленні написано, що його судили за вбиство?
показати весь коментар
02.07.2020 12:35 Відповісти
Участвовал в вооруженном нападении на Украину, в составе росийских наемников!
Пряники раздавали?
Для суда нужны доказательства убийства. Если стрелял, но нет экспертизы, что его пуля убила - суд не принимает.
Т.е. если нет экспертного заключения - ***** не виновато?
показати весь коментар
02.07.2020 12:41 Відповісти
 
 