У Чехії до 3 років умовно засудили чеха Кафку, який воював за терористів "ДНР", - ЗМІ

Суд у місті Чеське Будейовіце призначив громадянину Чехії Павлу Кафці трирічне умовне покарання з відтермінуванням на п’ять років за його участь у збройному конфлікті на сході України на боці російських найманців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як повідомляє чеське інтернет-видання Aktualne.cz, прокурор попросив для Кафки 12-річний термін ув’язнення. Рішення суду не є остаточним. Сам Кафка не давав свідчень у суді.

На початку 2019 року чеські правоохоронні органи відкрили проти Павла Кафки кримінальне провадження. Попри інкриміновану статтю про "тероризм", із потенційним строком від 5 до 15 років, чеха не взяли під варту.

27-річний громадянин Чехії брав участь у війні на Донбасі на боці російських гібридних сил. До України чех приїхав у 2015 році і приєднався до угруповання "ДНР", звідки за вимушеними причинами у 2016 році повернувся до Чехії.

Своє перебування на окупованій території України Кафка не приховував – про це свідчили його фото у військовій формі, зі зброєю або поруч з військовою технікою, якими він ділився на своїх сторінках у соціальних мережах.

У травні 2019 року у Чехії вперше засудили свого громадянина – військовослужбовця Еріка Ешту за участь у збройному конфлікті на Донбасі на боці російських гібридних сил. У 2015 році суд покарав обвинуваченого трьома роками ув’язнення умовно з відтермінуванням на чотири роки і позбавленням військового звання.

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