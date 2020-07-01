Україна не готова до переходу на дистанційне навчання, але в умовах пандемії його доведеться використовувати, - голова комітету ВР Бабак

Дистанційна та онлайн-освіта в Україні поки не можуть замінити очну, але можуть служити "додатковим інструментом" для отримання знань.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань освіти і науки, представник партії "Слуга народу" Сергій Бабак в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Робити її повноцінною? Вона ще до цього не готова технологічно, і зовсім інші методи викладання", - сказав Сергій Бабак.

При цьому він додав, що саме дистанційна освіта може бути виходом в умовах пандемії, попри критику, зокрема з боку батьків.

"Що стосується першого вересня. Я розумію, що люди не хочуть дистанційної освіти. Я розумію, що часто це свої власні інтереси ("Мені нема з ким залишити дитину"). Я все розумію. Є дуже багато причин, і всі вони мають право на життя. Єдине, що у мене є до всіх батьків просте запитання: а якщо 1 вересня заборонять дітям іти до школи, що робити? Взагалі нічого не робити? Тоді, може, все ж краще дистанційна освіта? Ну, це хоч якийсь елемент доступу до знань", - сказав Бабак.

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