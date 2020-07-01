УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11461 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 246 40

Україна не готова до переходу на дистанційне навчання, але в умовах пандемії його доведеться використовувати, - голова комітету ВР Бабак

Україна не готова до переходу на дистанційне навчання, але в умовах пандемії його доведеться використовувати, - голова комітету ВР Бабак

Дистанційна та онлайн-освіта в Україні поки не можуть замінити очну, але можуть служити "додатковим інструментом" для отримання знань.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань освіти і науки, представник партії "Слуга народу" Сергій Бабак в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Робити її повноцінною? Вона ще до цього не готова технологічно, і зовсім інші методи викладання", - сказав Сергій Бабак.

При цьому він додав, що саме дистанційна освіта може бути виходом в умовах пандемії, попри критику, зокрема з боку батьків.

"Що стосується першого вересня. Я розумію, що люди не хочуть дистанційної освіти. Я розумію, що часто це свої власні інтереси ("Мені нема з ким залишити дитину"). Я все розумію. Є дуже багато причин, і всі вони мають право на життя. Єдине, що у мене є до всіх батьків просте запитання: а якщо 1 вересня заборонять дітям іти до школи, що робити? Взагалі нічого не робити? Тоді, може, все ж краще дистанційна освіта? Ну, це хоч якийсь елемент доступу до знань", - сказав Бабак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проєкт положення про дистанційну освіту винесено на громадське обговорення, - Міносвіти

Автор: 

карантин (18172) Бабак Сергій (37) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) дистанційне навчання (134)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
які не навчились до карантину, дійсно можуть забути ))
показати весь коментар
01.07.2020 22:52
+4
Я вооще считаю шо дети зетипиллов не должны учиться. Зачем?
показати весь коментар
01.07.2020 22:53
+3
Посмотрите на это с другой стороны-денег на шторы сдавать не надо.
показати весь коментар
01.07.2020 22:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Канікули цілий рік. Пощастило
показати весь коментар
01.07.2020 22:48 Відповісти
Хоч би діти не розучилися писати.
показати весь коментар
01.07.2020 22:50 Відповісти
які не навчились до карантину, дійсно можуть забути ))
показати весь коментар
01.07.2020 22:52 Відповісти
Ті, які пішли в 2019 в перший клас навіть навчитись не встигли... але ж ви посмійтесь, воно дійсно смішно, як клепки нема.
показати весь коментар
01.07.2020 23:22 Відповісти
От якби щас по телевізору запустили "Лебедине озеро",то народжені в ссср не знали б що і подумати. Украина не готова к переходу на дистанционное обучение, но в условиях пандемии его придется использовать, - глава комитета ВР Бабак - Цензор.НЕТ 8812
показати весь коментар
01.07.2020 22:57 Відповісти
Посмотрите на это с другой стороны-денег на шторы сдавать не надо.
показати весь коментар
01.07.2020 22:48 Відповісти
і форму купувати
показати весь коментар
01.07.2020 22:50 Відповісти
Я вооще считаю шо дети зетипиллов не должны учиться. Зачем?
показати весь коментар
01.07.2020 22:53 Відповісти
нифига, пойди на фейсбук в группу батьки сос там все осталось прозрешь.
показати весь коментар
01.07.2020 22:55 Відповісти
Чё,даже во время карантина поборы не прекращаются?
Сеять доброе, разумное, вечное не хотят без штор?
показати весь коментар
01.07.2020 23:03 Відповісти
ну пока не известно точно, будет ли каратин, классьі певоклашек готовят к их приходу в стандартном поряде - у школьі денег нет, предки скидьівайтесь мойте сами окна, а то у борщица то делает плохо, а єто дл ваших детей. карантин, но по 10 деревенньіх хоть здайте. группа батьки сос доступна без регистрации, пойди полистай.
показати весь коментар
01.07.2020 23:09 Відповісти
По 10 чого??
показати весь коментар
01.07.2020 23:22 Відповісти
гривньов
показати весь коментар
01.07.2020 23:25 Відповісти
Valeriya Geldash Ужгород, школа №9Уважаемое сообщество, заранее извиняюсь за эмоциональность поста.
Я вернулась с родительского собрания (родители будущих первоклашек).По словам учительницы, родители должны до начала учебного года:купить зошити (знаю, что не надо), сумма не ясна, скинут;выбрать родительский комитет; сделать ремонт класса - покрасить панели и полы (школа не обязана, школа выделяет ПАРТЫ, которые в классе уже стоят, и ноубук учителю (который тоже уже есть с прошлого года));распределить дежурства - кто и когда моет окна (уборщица есть, но она так плохо моет, что за ней надо перемывать) и пол в классе - потому что только от вас зависит, в какое помещение придут ваши дети;собрать фонд класса на питьевую воду, стаканчики и бумажные полотенца;купить лотки для вещей (я не понимаю, что это и зачем, возможно, кто-то просветит);ну и по возможности фонд школы по 10 грн в месяц.На мой вопрос, что на сайте НУШ указано, что зошити не нужны, учительница сказала, что заниматься по ним дети будут, когда будет дистанционное обучение, и с зошитами проще. Говорю - то есть, фактически, зошити - костыли, чтобы вам было проще? - Да, упростите мне работу. Чтобы я не искала детям задания в интернете, в зошитах все есть. - Ок, спасибо за честностьПопросила зошити, просмотрела, отметила, что заполнены они не более чем на треть. Про родительский комитет сказала, что они незаконны, разве нет? - Ну, возможно, но как без него? Деньги собирать же кто-то должен.По ремонту спросила, какие деньги выделены на текущий ремонт школы, почему там не учтен ремонт кабинета для первоклассников, и на основании чего просят родителей? Ответом мне было - так всегда было и так будет.
Далее учительница вспомнила, что ей обязательно нужен протокол собрания, и начала писать его, не забыв уточнить мое имя)
Я сказала, что ничем не могу помочь, кроме заявления директору, в департамент освиты и на сайт госзакупок. Что это работа директора - подготовить кабинет к обучению детей, обеспечить учителя дидактическим материалом и всем необходимым.
Поддержала меня только одна мама, и то, "давайте попробуем, и, если нет, скинемся".
Прошу поддержки, советов и, наверное, хороших историй) и ссылок на образцы заявлений, если они есть в группе. Потому что "лупайте сю скалу".
Очень расстроена, очень.
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MjYzNDA3MTI5MzUxMjE3Nw%3D%3D&av=0
показати весь коментар
01.07.2020 23:26 Відповісти
Сейчас за 10 грн что можно купить ?
показати весь коментар
02.07.2020 04:36 Відповісти
ну так єто ж школа, она в Украине именно такая, как цьігане на вокзале: дайте - у меня нет или не дам - так дайте хоть что-нибудь
показати весь коментар
02.07.2020 08:51 Відповісти
Прально. зачем зетипиллы должны учиться? Чем тупее - тем лучше. пусть учатся лучше играть пуями на пианино. Как амператор Осел.
показати весь коментар
01.07.2020 22:50 Відповісти
єто нужно бьіло делать раньше, а сейчас єто могут только устоявшиеся за последние годьі дистанционньіе школьі. и к ним сейчас ох как прибавиться, к их опьіту и ресурсам.
показати весь коментар
01.07.2020 22:54 Відповісти
Впереди осень. Сто раз подумайте, прежде чем что-то решите, иначе первые два Майдана покажутся цветочками по сравнению с тем, что произойдет. В народ почаще выходите, слушайте, может вовремя успеете спасти себя и своих близких.
показати весь коментар
01.07.2020 22:55 Відповісти
рашики підбурюють др Майдану, ой підбурюють...
показати весь коментар
01.07.2020 23:03 Відповісти
Если мне что-то не нравится в действиях власти, то это ещё ничего не значит и я вас кацапских выбл@дков не встречу с хлебом и солью.
показати весь коментар
01.07.2020 23:17 Відповісти
хотілось би вірити
показати весь коментар
02.07.2020 08:30 Відповісти
На дистанционку можно перейти, но
НО ЕСЛИ ВЫ СВОЕМУ ЧАДУ НЕ ЗАБЛОКИРУЕТЕ ИГРЫ И ПОРНУШКУ
- ЭТА ДИСТАНЦИОНКА провальна !!!
показати весь коментар
01.07.2020 22:58 Відповісти
Она в любом случае провальна. Это как получить диплом заочно. дыплом есть - знаний нет. Осел ослом.
показати весь коментар
01.07.2020 23:16 Відповісти
нет. она полезна!
Нам ослы нужны! Дороги разбиты - кому то ремонтировать надо.
А то вокруг СТОЛЬКО програмистов и юристов, что одни хакерят банки а другие их в суде защищают...
показати весь коментар
01.07.2020 23:22 Відповісти
то ти мабуть не знаєш, що таке настояща якісна дистанціонка. зовсім по-іншому побудовано подачу матеріалу, опитування знань, вимоги інші, лише по навчанню, а не як ручку тримаєш, не там у клітинку записав, не тим кольором штани, чого футболка з малюнком, заховай тедефон....
показати весь коментар
01.07.2020 23:31 Відповісти
В общем,учёба всё
показати весь коментар
01.07.2020 23:03 Відповісти
Украина не готова к переходу на дистанционное обучение, но в условиях пандемии его придется использовать, - глава комитета ВР Бабак - Цензор.НЕТ 4481

...
показати весь коментар
01.07.2020 23:09 Відповісти
а чо токо в трусах, може і в одежде Евьі или Тарзана. Но єто не страшно, нужно просто оборудовать учебное место по-другому. правила єтикета к новьім видам деятельности всегда зпаздьівают. єто как первооткрьіваетельство.
показати весь коментар
01.07.2020 23:34 Відповісти
Украина не готова ...так можна сказати за всю країну ...єдине до чого готова ...в обличчі "наших" чиновників то це до грабежу крадіжки і знищення її населення ...а до решти "неготова"
показати весь коментар
01.07.2020 23:10 Відповісти
Вся суть подхода к образованию ЗЕприматов при власти в одном предложении: Тогда, может, все же лучше дистанционное образование? Ну, это хоть какой-то элемент доступа к знаниям", - сказал Бабак.
показати весь коментар
01.07.2020 23:17 Відповісти
У МОН заморозки, опади заступників, місцями шкарлет.
Маємо т.в.о. з випробувальним терміном три місяці, щоб якось себе проявити. Як тимчасовий міністр освіти зможе себе проявити за два місяці канікул? Не зрозуміло. Якщо допрацює до першого вересня, побачимо проявлення у всій красі.
Сьогодні Кабмін серед кадрових питань вирішив звільнити чотирьох заступників міністра освіти і науки та державного секретаря МОН.Якось так - ЗВІЛЬНИТИ:❗ Полюховича Юрія Юрійовича - з посади першого заступника Міністра освіти та науки України.❗ Коржевського Петра Миколайовича - з посади заступника Міністра освіти та науки України.❗ Стадного Єгора Андрійовича - з посади заступника Міністра освіти та науки України.❗ Ярмистого Максима Миколайовича - з посади заступника Міністра освіти та науки України.❗ Полянського Павла Броніславовича - з посади державного секретаря Міністерства освіти та науки України.
Фінансування освіти скоротили, людей звільнили... Roman Korsun, фейсбук Батьки СОС
показати весь коментар
01.07.2020 23:23 Відповісти
Гнать надо это стадо зеленоголовое.. бо буде горе, страшне горе..
показати весь коментар
01.07.2020 23:34 Відповісти
Влада має сидіти на лаві підсудних.
показати весь коментар
01.07.2020 23:40 Відповісти
В Австрии школы работают . Чтобы уменьшить наполняемость половина учеников класса учатся в понедельник, вторник, среду, остальные приходят в школу в четверг и пятницу . На следующей неделе - наоборот . Остальные дни учатся дистанционно .
показати весь коментар
02.07.2020 04:47 Відповісти
Решение проблемы от Зеленского : " Нада проста пиристать учить . "
показати весь коментар
02.07.2020 01:16 Відповісти
Что такое пандемия? Ее критерии или это завывания проплаченых экспертов,политшаманов и
прочих прихвостней. Вот чему детей учить надо. Да и взрослых тоже. Легкая здобичь манипуляторив от влади и шахрайив.
показати весь коментар
02.07.2020 07:04 Відповісти
 
 