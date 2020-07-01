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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Франція запросила Україну взяти участь у розшифровці чорних скриньок збитого в Ірані літака МАУ, - Єнін

Франція запросила Україну взяти участь у розшифровці чорних скриньок збитого в Ірані літака МАУ, - Єнін

Україна отримала запрошення від Франції направити експертів, для розшифровки чорних скриньок збитого над Тегераном літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Україна отримала від Франції запрошення направити наших експертів для участі у розшифровці "чорних скриньок" РS752, які (згідно з попередніми обіцянками Ірану) повинні прибути в Леон 20 липня ц.р.", - написав Єнін.

Чиновник підкреслив, що завдання України - забезпечити максимальний рівень міжнародного визнання фактів незаконного втручання у випадку з рейсом PS752.

"Це наблизить всіх нас до встановлення справедливості і гідних компенсацій сім'ям загиблих!", - вважає заступник міністра.

Читайте також: Канада допоможе Франції з розшифровкою чорних скриньок літака МАУ, збитого Іраном

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: "Для МАУ поминальні дні цього року неймовірно болючі і сумні", - фільм пам'яті екіпажу рейсу PS752, збитого в Тегерані. ВIДЕО

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

Автор: 

Іран (2043) Франція (3076) чорна скринька (71) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+6
Жалкая попытка создать хорошую мину при бездарно плохой игре. Так низко, как при бубочке, наша дипломатия еще ни падала.
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01.07.2020 23:10
+6
Ни себе чего комбинация. Виновная сторона решает, кому расшифровывать ящики, причем не производителю лайнера, не владельцу, а те как-бы приглашают потерпевшую сторону. Кстати именно французы вскармливали военную и ядерные программы Ирана вместе с рашистами, как и революцию аятолл в 1979 году. Сейчас франция опять по удивительному совпадению, и снова с рашистами в смычке, ведет войну на истребление ливийского народа.
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01.07.2020 23:29
+4
Меньше нужно было выдавать желания за действительность.

Франция пригласила Украину участвовать в расшифровке черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ, - Енин - Цензор.НЕТ 3455
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01.07.2020 23:19
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О, достопочтеннейшые мусье, мерси вам с полусогнутых от величайшего деятеля всех времьон и наридов а также от турборежимной обслуги конца Эпохи Зубажиння.
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01.07.2020 23:09 Відповісти
Жалкая попытка создать хорошую мину при бездарно плохой игре. Так низко, как при бубочке, наша дипломатия еще ни падала.
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01.07.2020 23:10 Відповісти
Так низко, как при бубочке, наша дипломатия еще ни падала.

Она всегда была такой . Всегда . Кем надо быть, шоб своими руками отдать ЯО ?
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01.07.2020 23:32 Відповісти
Ага. И санкции появились сами собой, и из G8 Рашу поперли просто так, и из совета Европы, и на Генассамблее ООН "Крымскую" резолюцию случайно приняли, и "Мистрали" Раше случайно не отдали, и дело МН17, и выигрыш у "Газпрома", и Южный поток, и прочее, прочее, прочее. А теперешние "успехи" уже ваши заслуги, результат именно вашего выбора в 2019 году.
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01.07.2020 23:48 Відповісти
Здесь сыграли роль не столько успехи украинских дипломатов, сколько факт агрессии РФ в Украине.
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02.07.2020 05:42 Відповісти
А що б ти робив з тим ЯО?
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01.07.2020 23:51 Відповісти
Дело не в отдать, а в не получить ничего реального взамен.
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02.07.2020 05:44 Відповісти
не прошло и пол года...
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01.07.2020 23:14 Відповісти
Меньше нужно было выдавать желания за действительность.

Франция пригласила Украину участвовать в расшифровке черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ, - Енин - Цензор.НЕТ 3455
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01.07.2020 23:19 Відповісти
Действия Ирана по передаче ЧЯ оправдывала пандемия и связанное с ней закрытие границ.
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02.07.2020 05:47 Відповісти
ну и правильно что пригласила.
у нас много специалистов...
особенно на цензор нет... бесплатных и квалифицированных!
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01.07.2020 23:16 Відповісти
Нас с самого начала приглашали Канада и другие страны в международную комиссию, созданную по всем правилам ИКАО и с соответствующими полномочиями. Тогда бы все было в порядке. Но Зеля по глупости и гонористости своей решил поиграть в "великого" дипломата. Вот и имеем результат.
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01.07.2020 23:23 Відповісти
по правилам ИКАО Иран решает отдавать ли эти ящики и кому. Может Иран и рассматривал Канаду для этого, но потом склонился к Франции.
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02.07.2020 04:57 Відповісти
Упс, поправка: Канада сама хотела, чтобы ящики были отправлены во Францию (https://kayhanlife.com/news/iran/canada-to-press-iran-to-send-downed-planes-black-boxes-to-france/ )
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02.07.2020 05:10 Відповісти
Є хороші спєци, це Порохоботи, але не безкоштовні вони, а є безкоштовні зєбіли.
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01.07.2020 23:29 Відповісти
Специалисты такого уровня должны быть вне политики и внутренних политических междуусобиц
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02.07.2020 04:59 Відповісти
Эти туда не поедут - им нужен диван, а без него они, как без рук, в своих АНАЛизах.
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02.07.2020 05:49 Відповісти
Да все відомо, нічого ящики нового не розкажуть, а от супутники можуть, хто підсвітив літак... Так працюють радари.
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01.07.2020 23:18 Відповісти
Я бы не спешил с выводами - хуже не будет, пусть расшифровывают.
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02.07.2020 05:51 Відповісти
Ну они,зесрань с макроном ,который террарюгам Джевелины продал,расшифруют...на Канаду одна надежда
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01.07.2020 23:19 Відповісти
Зеля по тупости своей Канаду и Трюдо очень обидел. И не раз. Канаде недавно не хватило одного голоса чтобы стать непостоянным членом Совбеза ООН. И этот голос не дала именно Украина.
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01.07.2020 23:29 Відповісти
та ну! неужели?
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02.07.2020 00:54 Відповісти
Нет, это неправда: Канаде не хватило 20-ти для второго тура.
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02.07.2020 05:21 Відповісти
я так и знала что порохобот наврал...
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02.07.2020 08:00 Відповісти
На тот момент, когда Канада заявила о намерении войти в Совет Безопасности ООН, Украина уже дала письменные обязательства поддержать на голосовании за непостоянных членов Ирландию и Норвегию.

Украина готова была пересмотреть свой подход и поддержать партнера, если бы Канаде для избрания не хватало лишь одного голоса. Но, по его словам, уже за несколько часов до голосования было ясно, что, несмотря на ранее звучавшие уверения канадской стороны, ей так и не удалось собрать необходимое количество голосов.

Канаде для избрания не хватило двадцати голосов: за нее проголосовали 108 стран, в то время как за Норвегию - 130, а за Ирландию - 128. Если бы Канада попала во второй тур, то Украина обязательно за нее голосовала бы, поскольку наши обязательства распространялись только на первый тур.

https://zn.ua/POLITICS/ukraina-nikoho-ne-predavala-diplomaticheskij-istochnik-o-holosovanii-po-kandidature-kanady-v-sb-oon.html
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02.07.2020 05:19 Відповісти
Ни себе чего комбинация. Виновная сторона решает, кому расшифровывать ящики, причем не производителю лайнера, не владельцу, а те как-бы приглашают потерпевшую сторону. Кстати именно французы вскармливали военную и ядерные программы Ирана вместе с рашистами, как и революцию аятолл в 1979 году. Сейчас франция опять по удивительному совпадению, и снова с рашистами в смычке, ведет войну на истребление ливийского народа.
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01.07.2020 23:29 Відповісти
Якби Лівійський народ ніхто не трогав , то не було б там ніякої війни .
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01.07.2020 23:45 Відповісти
Ну да, и если бы Каддафи тоже никого не трогал у себя в стране, то и гражданской войны не было бы там.
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02.07.2020 05:29 Відповісти
Таковы правила ICAO: чья территория, тот и решает.
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02.07.2020 05:24 Відповісти
Шо-то мне подсказывает, шо "склоняет к подписанию меморандума" шоб избежать исков, не сам Иран, а таки *****. Бо уж очень неуклюже выглядит отмазка иранцев про то как станция слежения и наводки "вдруХ" перепутала север с югом и сбила Украинский борт как раз в то время, когда Моника с Ермаком имел разговоры с Патрушевым в Омане.
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01.07.2020 23:45 Відповісти
Никаких переговоров с Патрушевым не было. Обычные газетные утки.
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02.07.2020 05:26 Відповісти
Франція запросила Україну взяти участь у розшифровці чорних скриньок збитого в Ірані літака МАУ, - Єнін - Цензор.НЕТ 817На Запорожье казаки задумали уравнять свои полномочия с полицией. Информационное сопротивлениеВ Мелитополе открыли канцелярию Мелитопольского куреня "Запорожского войска низового" при участии "верховного атамана" Александра Панченко, который имеет медаль "10 лет союзу казаков России".На Запорожье появились казаки с российскими связями и заговорили о "народной полиции"
https://www.obozrevatel.com/crime/na-zaporozhe-poyavilis-kazaki-s-rossijskimi-svyazyami-i-zagovorili-o-narodnoj-politsii.htm
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01.07.2020 23:48 Відповісти
дэбилы 73%ые кого вы выбрали твари конченые?
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01.07.2020 23:49 Відповісти
Этих казаков кто-то куда-то выбирал?
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02.07.2020 05:34 Відповісти
Панченко зрадник.
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01.07.2020 23:52 Відповісти
"В данный момент это общественное формирование в соответствии с законодательством не зарегистрировано. Только после регистрации возможно обсуждение сотрудничества с правоохранительными органами. Деятельность таких формирований осуществляется только с привлечением сотрудников полиции", - уточнили в полиции.
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02.07.2020 05:33 Відповісти
господин назначил нас любимой женой...позвал поучавтвовать
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01.07.2020 23:52 Відповісти
Будемо учаВствовать.
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01.07.2020 23:54 Відповісти
путаю педали
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02.07.2020 00:00 Відповісти
Молодцы, добились участия Украины, это серьёзная победа и мудрая комбинация ! 👍
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02.07.2020 02:30 Відповісти
 
 