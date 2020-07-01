Франція запросила Україну взяти участь у розшифровці чорних скриньок збитого в Ірані літака МАУ, - Єнін

Україна отримала запрошення від Франції направити експертів, для розшифровки чорних скриньок збитого над Тегераном літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Україна отримала від Франції запрошення направити наших експертів для участі у розшифровці "чорних скриньок" РS752, які (згідно з попередніми обіцянками Ірану) повинні прибути в Леон 20 липня ц.р.", - написав Єнін.

Чиновник підкреслив, що завдання України - забезпечити максимальний рівень міжнародного визнання фактів незаконного втручання у випадку з рейсом PS752.

"Це наблизить всіх нас до встановлення справедливості і гідних компенсацій сім'ям загиблих!", - вважає заступник міністра.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.