Всі зневажливо ставляться до коронавірусу і карантину поки родичі не потраплять у реанімацію, - Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав українців насамперед думати про своє здоров’я і не нехтувати карантинними заходами.

Про це чиновник заявив в ефірі Громадського, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі зневажливо ставляться до коронавірусу і до карантинних заходів, поки хтось з родини не захворіє і не потрапляє до реанімаційного відділення. Тому не потрібно нехтувати карантинними заходами, потрібно виконувати протиепідемічні норми, незважаючи на те, що відбувається навколо", — зазначив санлікар.

Ляшко наголосив, що "головний постулат", який він хотів би донести до всіх українців — насамперед думайте про своє здоров’я.

Водночас він заперечив, що і він, і міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважають причиною зростання кількості хворих в країні виключно наслідком того, що українці перестали дотримуватися правил карантину.

Ляшко пояснює, що і він, і Степанов вважають це питання комплексним, хоча і постійно закликають людей бути більш обережними.

"Є питання і не створення умов, і було таке відчуття — пом’якшення карантину як скасування карантину. Цього не повинно бути. Ми намагаємося про це комунікувати, розповідати — пом’якшення карантину можливе тільки після того, як ми всі будемо дотримуватися норм: соціальна дистанція, чисті руки, маска на обличчі", — підсумував заступник голови МОЗ.

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