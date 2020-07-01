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Новини Коронавірус і карантин
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Всі зневажливо ставляться до коронавірусу і карантину поки родичі не потраплять у реанімацію, - Ляшко

Всі зневажливо ставляться до коронавірусу і карантину поки родичі не потраплять у реанімацію, - Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав українців насамперед думати про своє здоров’я і не нехтувати карантинними заходами.

Про це чиновник заявив в ефірі Громадського, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі зневажливо ставляться до коронавірусу і до карантинних заходів, поки хтось з родини не захворіє і не потрапляє до реанімаційного відділення. Тому не потрібно нехтувати карантинними заходами, потрібно виконувати протиепідемічні норми, незважаючи на те, що відбувається навколо", — зазначив санлікар.

Ляшко наголосив, що "головний постулат", який він хотів би донести до всіх українців — насамперед думайте про своє здоров’я.

Водночас він заперечив, що і він, і міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважають причиною зростання кількості хворих в країні виключно наслідком того, що українці перестали дотримуватися правил карантину.

Ляшко пояснює, що і він, і Степанов вважають це питання комплексним, хоча і постійно закликають людей бути більш обережними.

"Є питання і не створення умов, і було таке відчуття — пом’якшення карантину як скасування карантину. Цього не повинно бути. Ми намагаємося про це комунікувати, розповідати — пом’якшення карантину можливе тільки після того, як ми всі будемо дотримуватися норм: соціальна дистанція, чисті руки, маска на обличчі", — підсумував заступник голови МОЗ.

Читайте також: Ляшко про проведення ЗНО: Роздача масок на вході, термометрія і прохід за стрілками в аудиторію

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
неприятно осозновать, что вокруг тебя живут овощи, которым нечем думать, при чем их очень много
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01.07.2020 23:52
+5
бггг. Страна, на 73% состоящая из идиотов, полноправно может называться идиотской.
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01.07.2020 23:52
+4
Зелень будет сидеть в тюряге и даже не по политическим мотивам.
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02.07.2020 01:48
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Прям не знаю чого більше боятися, чи то "ковіду", чи то "путін хоче води в Крим"...
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01.07.2020 23:42 Відповісти
"Не верь, не бойся, не проси"

мы самодостаточные люди, чтобы навести порядок в собственной стране
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01.07.2020 23:51 Відповісти
бггг. Страна, на 73% состоящая из идиотов, полноправно может называться идиотской.
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01.07.2020 23:52 Відповісти
подождем осеннего Майдана, посмотрим на "великие 73%"
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01.07.2020 23:57 Відповісти
Вже були..

"Тарифний Майдан"..
"Міхомайдан"..
"Майдан за Баригу" Україна теж якось "перетравить" ))
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02.07.2020 08:30 Відповісти
бакса по 50
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01.07.2020 23:57 Відповісти
или выявленного в Монголии пока незначительного очага бубонной чумы, унёсшей когда-то около 180 млн. населения.
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02.07.2020 00:08 Відповісти
Кстати, да.
Опять суслика сырого сожрали, пишут.
Китайские туристы, что-ли?
Или российские?
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02.07.2020 06:08 Відповісти
Сподіваюся,російські.Заїдали після внутрішньої дезинфекції.
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02.07.2020 07:44 Відповісти
Смысл март-апрельского карантина-растолковать народу что вирус-это серьёзно, лекарства от вируса нет, хочешь жить-носи маску и перчатки /Тот кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадёт.Песня про реку-улицу и перекаты-скопления прижавшихся друг к другу чудаков без масок. А где-то бабы живут на свете Друзья сидят за водкою.Владеют камни, владеет ветер.Моей дырявой лодкою.К большой реке я наутро выйду Наутро лето кончится И подавать я не должен виду Что умирать не хочется. Все перекаты, да перекаты Послать бы их по адресу.
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01.07.2020 23:43 Відповісти
ну а шо?
козломордые на колени вечный сцарь пришол!

В Москве пока посчитали 27% бюллетеней тех, кто принял участие в очном голосовании. По данным общественного штаба, на которые ссылаются «РИА Новости», за поправки проголосовали около 66%, против - 33%.
В Петербурге после подсчета 11% бюллетеней поддержка поправок оказалась выше среднероссийской. За выступили 81,99% жителей города, против - менее 18%

Экзитпол: Более 60% петербуржцев и 50% москвичей - против поправок в Конституцию
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01.07.2020 23:47 Відповісти
Якось царю пох екзитполи і що там зараз дає підрахунок.

він знає остаточну цифру....
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02.07.2020 08:31 Відповісти
Ляшко, ты обоср...ся !
Від тебе тхне.... !!!!
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01.07.2020 23:49 Відповісти
Интересно, а что страшнее covid 19 короновирус или сговор смотрящих мира сего, что бы избежать перенаселения и 3 мировой и ещё не забывайте стирать маску, а то гляди соvid 20 объявится
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01.07.2020 23:51 Відповісти
А ещё это идеальный инструмент для управления обществом при помощи дешёвых масок,по принципу старт -стоп -баланс, а многие наверное это уже и ощутили когда им рекомендовали надеть так называемый намордник ,что бы куда то попасть
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01.07.2020 23:59 Відповісти
Гладить тоже нужно!
Глажка - не для красоты, а для дезинфекции.
Вечером маску одноразовую простирнул, утром "на свежую голову"(С) погладил.
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02.07.2020 06:09 Відповісти
чтобы ляшко делал без коронавируса, никто этого пучеглазого санитарного врача и не знал бы.
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01.07.2020 23:51 Відповісти
Невже ще хтось віре,що це бидло турбується за здоровья українців?
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01.07.2020 23:52 Відповісти
неприятно осозновать, что вокруг тебя живут овощи, которым нечем думать, при чем их очень много
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01.07.2020 23:52 Відповісти
я уже пять минут как фрукт...и вас овощей очень даже презираю...
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02.07.2020 00:11 Відповісти
фрукт - это так жирафы пердят.
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02.07.2020 00:16 Відповісти
приятно встретить зоолога...никогда не задумывался как они это делают...а вот столкнулся...Ну и как ?
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02.07.2020 00:20 Відповісти
короче, анекдот ты такой не слышал..
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02.07.2020 00:33 Відповісти
Там був слін, а не жираф (хоча... можливі варіянти...)
Анекдот заліковий, так
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02.07.2020 02:07 Відповісти
И фиг кого посадишь за этот геноцид УКРАИНСКОГО НАРОДА..
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02.07.2020 00:01 Відповісти
Вот за геноцид украинского народа, точно никого не посадят. Ещё не было прецедента.
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02.07.2020 00:07 Відповісти
"до кремационных огненных печей - народ все верил, что вирус это фейк и выдумки врачей" (с)
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02.07.2020 00:14 Відповісти
реально видно что человек просто отбывает свою работу...звонок прозвенел и домой...какая борьба ...нанайских мальчиков
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02.07.2020 00:16 Відповісти
покажите по телевизору как умирают от этого вируса и все пренебрежения превратятся в настороженность. Будут не только ходить в масках, но и спать в них! И обедать в них!
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02.07.2020 00:48 Відповісти
Зачем вы спите в маске? Это может вам навредить.
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02.07.2020 00:51 Відповісти
в каком месте?
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02.07.2020 00:56 Відповісти
покажите по телевизору где и как заразилась сегодняшняя тысяча человек... куда ходить не желательно...в данном конкретном городе-а не ваабче...в какие города и села лучше не ездить...в какие больницы лучше не обращаться....Это называется отслеживание контактов-кстати рекомендация МОЗ стоящая в порядке впереди масочного режима...А мы все поем песню про маски...
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02.07.2020 01:33 Відповісти
Вы уверены что все умирают именно от коронавируса? А я думаю что многие умирают от голода и грязи. Врачи как всегда говорят что санитарок не хватает.
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02.07.2020 01:45 Відповісти
Цікава https://www.obozrevatel.com/abroad/epidemiya-koronavirusa-i-partijnost-v-ssha-v-chem-svyaz.htm статистика залежності заражуваності і смертності в Сша від партійності..
і "прикидуються дурачками",що не знають чому так..
А все просто.. різна ментальність ,стиль життя негрів("товариських", електорату Байдена) і законопослушного білого (індивідуалістського)електорату Трампа
Всі зневажливо ставляться до коронавірусу і карантину поки родичі не потраплять у реанімацію, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9968

риск заболеть ковидом для жителя республиканского штата на 28% ниже, чем для жителя демократического штата, а вероятность умереть от него - в два с лишним раза ниже. Если человек все же оказался инфицированным, то его вероятность выжить в республиканском штате на 65% выше, чем в демократическом.
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02.07.2020 08:37 Відповісти
італійці вже показували репортажі з лікарень..

Взагалі-то подібні репортажі неетичні...

порушення Закону -права особистості на анонімність..
А "дурантинофіли" все одно заявлять -постановка..
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02.07.2020 08:41 Відповісти
Мы все умрем, не спасётся ни кто. Не эта волна, так последующие.
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02.07.2020 00:49 Відповісти
так путимся же во всё греховное!
падём на самое дно наслаждений!
поубиваем всех сучек что отравляла нам жизнь!
и перестанем обращать внимание на "убегающее" с кастрюли молоко!
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02.07.2020 01:01 Відповісти
Предохраняйтесь, я вас прошу. И не упивайтесь. Знайте меру.
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02.07.2020 01:03 Відповісти
а Ваша мера какая?
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02.07.2020 02:41 Відповісти
у деяких "слабих на передок"бл..дєй(не проституток) немає міри ..Вони навіть не розуміють,що це таке... ))))
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02.07.2020 08:42 Відповісти
Зеля был без маски в Хмельницком - вот результат - карма настигла его Ланку. Ляшко свидетель этого греха, и тоже был без маски.
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02.07.2020 01:09 Відповісти
Лжёт зелёная нечисть. У моих родственников был коронавирус, неделя с повышенной температурой, больше ничего. Уже здоровы..
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02.07.2020 01:42 Відповісти
Зелень будет сидеть в тюряге и даже не по политическим мотивам.
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02.07.2020 01:48 Відповісти
ПРАЛЬНА !!!
в жару лучше не носить а лежать...
лежать с аппаратом ИВЛ с трубкой в НОСУ И РТУ )
и с уткой под жопой...
и с мыслью,- КАКОЙ Я УМНЫЙ ! всех надурил!
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02.07.2020 02:49 Відповісти
А ти вже там?
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02.07.2020 07:34 Відповісти
він там без вилазно й ТАКЕ робить
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02.07.2020 07:58 Відповісти
не піду бо нашо мені ТАМ з тобою зустрічатися?
- ти як завжди ТАМ аноніруєш а я соромлюсь це бачити...
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02.07.2020 07:56 Відповісти
цікаво.. який придурок слухає придурків,що стверджують,що НАКАЗАНО носити маски всюди(не в закритому приміщенні) на спеці 30 градусів
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02.07.2020 08:44 Відповісти
"Мы стараемся об этом коммуницировать" Источник: https://censor.net/n3205504

Что-то они стараются????
Отправьте этих идиотов в 5-й класс средней школы.
Говорить по-человечески не способны, связно мысли излагать не могут, а хочет выдвинуться в президенты.
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02.07.2020 06:12 Відповісти
Я тут яким боком, коли сама вдада не може приборкати: жебраків, офенів, співаків і музикантів (цих профносіїв інфекції) в вагонах мерополітена, а виділені фонди на ковидлу ніби я розпилятв на ямкові ремонти доріг.
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02.07.2020 07:19 Відповісти
Да, Ляшко, все мы смертны. И ты в том числе. Так шо не умничай.
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02.07.2020 07:50 Відповісти
длбйб
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02.07.2020 09:09 Відповісти
"Всі зневажливо ставляться до інфаркту поки родичі не потраплять у реанімацію".
"Всі зневажливо ставляться до інсульту поки родичі не потраплять у реанімацію".

"Всі зневажливо ставляться до туберкулезу поки родичі не потраплять у реанімацію".

"Всі зневажливо ставляться до онкології поки родичі не потраплять у реанімацію".

Хто останній раз замислювався яка смертність від цих хвороб, та наслідки, окрім тих, кто бореться зараз з цими страшними діагнозами, та їх рідних?
Але "У МОЗ немає щоденної статистики загальної смертності" - заявляє головний санлікар Ляшко! А треба щоб була, та пора замислитися що відбувається насправді.
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02.07.2020 09:58 Відповісти
К раку и туберкулезу тоже относятся пренебрежительно, пока ...
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02.07.2020 10:44 Відповісти
 
 