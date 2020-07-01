Пандемія COVID-19 прискорюється, за червень зареєстрували 60% від усіх випадків захворювання, - Гебреєсус

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що глобальна пандемія COVID-19 прискорюється.

У червні зареєстрували 60% усіх випадків, зареєстрованих від початку пандемії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"За минулий тиждень кількість нових випадків перевищила 160 000 щодня", - сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

За його словами, країни, які запровадили карантинні заходи, включно з відстеженням контактів, ізоляцією, соціальним дистанціюванням і масковим режимом, "придушили передачу коронавірусу і врятували життя".

Гебреєсус нагадав, що "комплексний підхід" до боротьби з пандемією - найкращий спосіб взяти ситуацію під контроль.

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