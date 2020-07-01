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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19 прискорюється, за червень зареєстрували 60% від усіх випадків захворювання, - Гебреєсус

Пандемія COVID-19 прискорюється, за червень зареєстрували 60% від усіх випадків захворювання, - Гебреєсус

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що глобальна пандемія COVID-19 прискорюється.

У червні зареєстрували 60% усіх випадків, зареєстрованих від початку пандемії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"За минулий тиждень кількість нових випадків перевищила 160 000 щодня", - сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

За його словами, країни, які запровадили карантинні заходи, включно з відстеженням контактів, ізоляцією, соціальним дистанціюванням і масковим режимом, "придушили передачу коронавірусу і врятували життя".

Гебреєсус нагадав, що "комплексний підхід" до боротьби з пандемією - найкращий спосіб взяти ситуацію під контроль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВООЗ направляє в Китай експертів для пошуку джерела COVID-19: Ми зможемо краще боротися з вірусом, коли дізнаємося про нього все

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Восени буде весело.
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02.07.2020 00:41
+1
Жопанижопа , но гебрейесус рассказывает , шо жопа будет дальше . Интересно , все-таки - кто эту жопу финансирует ... ? ((
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02.07.2020 00:10
+1
Гебрейша всё не уймётся.
"Эфиоп", твою мать.
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02.07.2020 00:17
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этот гурбеусес рассказывал что хорошо и все под контролем пока жопа ненастала
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01.07.2020 23:55 Відповісти
Жопанижопа , но гебрейесус рассказывает , шо жопа будет дальше . Интересно , все-таки - кто эту жопу финансирует ... ? ((
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02.07.2020 00:10 Відповісти
США вже ні.
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02.07.2020 08:50 Відповісти
отслеживать контакты также сложно ,как произнести его фамилию
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02.07.2020 00:04 Відповісти
Гебрейша всё не уймётся.
"Эфиоп", твою мать.
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02.07.2020 00:17 Відповісти
Дайте йому оселедця.
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02.07.2020 00:19 Відповісти
Эфиопская бабушка научила Гебрюшу делать морду кирпичом и толдычить своё,
(пока гои не начали бить ногами). А уж тогда надо делать жалобное лицо и поднимать вой
на тему антицементизма.
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02.07.2020 00:20 Відповісти
Гебрейсус отбрейсус
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02.07.2020 00:28 Відповісти
Восени буде весело.
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02.07.2020 00:41 Відповісти
Дураку всегда весело.
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02.07.2020 06:23 Відповісти
Правильне трактування слова "дурь"-зло."дурак"-злий чоловік.Так що не завжди дураку весело.
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02.07.2020 08:50 Відповісти
країни, які запровадили карантинні заходи, включно з відстеженням контактів, ізоляцією, соціальним дистанціюванням і масковим режимом, "придушили передачу коронавірусу і врятували життя".



Пекінська маріонетка ГЕбреісус вже навіть і не пригадує,як,маючи факти передачі вірусу від людини до людини,він ще місяць"не рекомендував" припиняти авіасполучення у Світі..
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02.07.2020 08:53 Відповісти
 
 