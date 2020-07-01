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Пандемія COVID-19 прискорюється, за червень зареєстрували 60% від усіх випадків захворювання, - Гебреєсус
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що глобальна пандемія COVID-19 прискорюється.
У червні зареєстрували 60% усіх випадків, зареєстрованих від початку пандемії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"За минулий тиждень кількість нових випадків перевищила 160 000 щодня", - сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.
За його словами, країни, які запровадили карантинні заходи, включно з відстеженням контактів, ізоляцією, соціальним дистанціюванням і масковим режимом, "придушили передачу коронавірусу і врятували життя".
Гебреєсус нагадав, що "комплексний підхід" до боротьби з пандемією - найкращий спосіб взяти ситуацію під контроль.
Топ коментарі
+2 олег дулик
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+1 Вова Зименский
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+1 Colt
показати весь коментар02.07.2020 00:17
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"Эфиоп", твою мать.
(пока гои не начали бить ногами). А уж тогда надо делать жалобное лицо и поднимать вой
на тему антицементизма.
Пекінська маріонетка ГЕбреісус вже навіть і не пригадує,як,маючи факти передачі вірусу від людини до людини,він ще місяць"не рекомендував" припиняти авіасполучення у Світі..