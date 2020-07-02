У Зеленського закликали не надавати політичного забарвлення діяльності НБУ та звільненню його глави Смолія

Офіс Президента оприлюднив заяву щодо діяльності Національного банку України.

"Нашим безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України, про що неодноразово зазначав президент України. Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби ОП.

Також наголошується, що НБУ разом з урядом "повинні продовжувати реалізацію зваженої монетарної та фіскальної політик, що слугуватиме запорукою для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності і сприятиме економічному зростанню і відновленню банківського кредитування".

"Наголошуємо, що дискусії щодо діяльності Національного банку України повинні базуватися виключно на засадах професійності та мають бути позбавлені політичного забарвлення, яке може мати негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність Національного банку України", - наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

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