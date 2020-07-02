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У Зеленського закликали не надавати політичного забарвлення діяльності НБУ та звільненню його глави Смолія

У Зеленського закликали не надавати політичного забарвлення діяльності НБУ та звільненню його глави Смолія

Офіс Президента оприлюднив заяву щодо діяльності Національного банку України.

"Нашим безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України, про що неодноразово зазначав президент України. Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби ОП.

Також наголошується, що НБУ разом з урядом "повинні продовжувати реалізацію зваженої монетарної та фіскальної політик, що слугуватиме запорукою для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності і сприятиме економічному зростанню і відновленню банківського кредитування".

"Наголошуємо, що дискусії щодо діяльності Національного банку України повинні базуватися виключно на засадах професійності та мають бути позбавлені політичного забарвлення, яке може мати негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність Національного банку України", - наголошується в повідомленні.

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У Зеленського закликали не надавати політичного забарвлення діяльності НБУ та звільненню його глави Смолія 01

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

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Автор: 

НБУ (10394) Смолій Яків (299) Офіс Президента (2024)


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Топ коментарі
+79
Такой же бессмысленный призыв, как и призыв НЕ считать Бубочку клоуном, марионеткой и наркоманом.
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02.07.2020 00:06
+64
ну да, ну да...
опять этот вездесущий Порошенко нагадил в штаны ЗЕ-наркомана!
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02.07.2020 00:14
+33
Болєзне: ОДВП випускає Мінфін, а не Нацбанк.
Краще піди лопераміду прийми. Може хочь тоді тобі менше Порох в штані гадить буде.
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02.07.2020 00:33
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Так, Зєлю геть. Але хто натомість? Є пропозиції?
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02.07.2020 09:51 Відповісти
Может для начала поставить премьером Саакашвили, чтобы хотя бы "выравнял" место для будущего строительства. Саакашвили хотя бы это умеет.
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02.07.2020 10:05 Відповісти
Прем'єра подає в Раду на голосування президент. Ви кажете, що Зєлю геть. То хто має подати Саакашвілі на голосування зеленої монобільшості?
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02.07.2020 10:19 Відповісти
он выроет вам бабий яр натали,не занимайте очередь,принимайте низкий старт и в припрыжку в сторону моря.На теле моей страны сейчас только одни паразиты окопались благодаря клоунессе.У этих мессий цели ясны,набить карманы,уничтожить по гебистскому заказу страну Украину,другого и не ждите,молитесь и вам воздастся !
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02.07.2020 10:44 Відповісти
"У Зеленского призвали...". Пусть теперь "призовут" инвесторов не уходить из Украины - если кто-то уже поверил им и пришел. Зе и его "команда" уже обанкротились морально и политически, теперь хотят обанкротить экономически всю Украину. Вы, кто голосовал за идиота и по совместительству московского агента - как вам такой "прикол"?
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02.07.2020 09:49 Відповісти
Оце Лисому повезло. Очолить НБУ
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02.07.2020 10:02 Відповісти
Знаємо-знаємо
У Зеленського закликали не надавати політичного забарвлення діяльності НБУ та звільненню його глави Смолія - Цензор.НЕТ 4921
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02.07.2020 10:59 Відповісти
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