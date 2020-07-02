Україна приєдналася до протоколу Гаазької конвенції для захисту культурних цінностей окупованого Криму, - представництво при ЮНЕСКО

Україна 30 червня завершила процес приєднання до Другого протоколу Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року.

Як повідомляє постійне представництво України в ЮНЕСКО, це надасть додаткові можливості для захисту культурної спадщини в Криму, а також допоможе чинити тиск на Росію, надаючи можливість запровадження кримінальної відповідальності за незаконні дії на півострові, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з Другим протоколом, сторона, яка повністю або частково окупувала територію іншої сторони, не має здійснювати:

- будь-який незаконний експорт, інше незаконне переміщення або незаконну передачу права власності на культурну цінність;

- будь-які археологічні розкопки, якщо тільки це не вимагається виключно для охорони, обліку чи збереження культурної цінності;

- будь-які модифікації або зміну виду використання культурної цінності, що мають на меті приховання або знищення доказу культурного, історичного чи наукового характеру.

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Також, згідно з цією статтею, будь-які археологічні розкопки культурних цінностей на окупованій території, їх модифікації чи зміна виду їх використання здійснюються, якщо тільки це дозволяють обставини, у тісному співробітництві з компетентними національними органами окупованої території.

Зазначається, що в разі знищення або присвоєння у великих масштабах культурних цінностей одна зі сторін може визнати такі дії кримінальними злочинами і зажадати відповідних покарань.