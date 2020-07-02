Україна приєдналася до протоколу Гаазької конвенції для захисту культурних цінностей окупованого Криму, - представництво при ЮНЕСКО
Україна 30 червня завершила процес приєднання до Другого протоколу Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року.
Як повідомляє постійне представництво України в ЮНЕСКО, це надасть додаткові можливості для захисту культурної спадщини в Криму, а також допоможе чинити тиск на Росію, надаючи можливість запровадження кримінальної відповідальності за незаконні дії на півострові, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з Другим протоколом, сторона, яка повністю або частково окупувала територію іншої сторони, не має здійснювати:
- будь-який незаконний експорт, інше незаконне переміщення або незаконну передачу права власності на культурну цінність;
- будь-які археологічні розкопки, якщо тільки це не вимагається виключно для охорони, обліку чи збереження культурної цінності;
- будь-які модифікації або зміну виду використання культурної цінності, що мають на меті приховання або знищення доказу культурного, історичного чи наукового характеру.
Також, згідно з цією статтею, будь-які археологічні розкопки культурних цінностей на окупованій території, їх модифікації чи зміна виду їх використання здійснюються, якщо тільки це дозволяють обставини, у тісному співробітництві з компетентними національними органами окупованої території.
Зазначається, що в разі знищення або присвоєння у великих масштабах культурних цінностей одна зі сторін може визнати такі дії кримінальними злочинами і зажадати відповідних покарань.
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http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/07/01/119076/kitaj-nazval-rossijskie-yadernye-rakety-ustarevshim-khlamom-kotoryj-ne-smozhet-vzletet.shtml
Обостроение на юге области: Киев упорно не слышит призывы местных жителей (политика)
Глава Одесского областного совета сегодня на внеочередной сессии поднял вопрос об административно-территориальном делении области, назвав его судьбоносным для жителей региона.
«Если мы посмотрим на карту нашего региона с новыми районами, то мы можем увидеть, что некоторые центры отдалены от населенных пунктов на более чем 150 км. Это явно не позволит обеспечить доступность населению и качественно, с точки зрения логистики, разместить центральные органы исполнительной власти», - говорит Сергей Паращенко.
Напомним, жители Арцизского и Тарутинского районов даже перекрывали движение по трассе Одесса-Рени, но их доводы в Киеве так и не приняли во внимание.
По мнению главы областного совета, в наибольшей по площади в стране Одесской области необходимо создавать десять районов, вместо предложенных семи: «Проект, который будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады, не учитывает специфики региона, его площади, плотности населения, национального разнообразия, его протяженности и границы с Приднестровьем».