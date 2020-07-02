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Новини Окуповані території
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Україна приєдналася до протоколу Гаазької конвенції для захисту культурних цінностей окупованого Криму, - представництво при ЮНЕСКО

Україна приєдналася до протоколу Гаазької конвенції для захисту культурних цінностей окупованого Криму, - представництво при ЮНЕСКО

Україна 30 червня завершила процес приєднання до Другого протоколу Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року.

Як повідомляє постійне представництво України в ЮНЕСКО, це надасть додаткові можливості для захисту культурної спадщини в Криму, а також допоможе чинити тиск на Росію, надаючи можливість запровадження кримінальної відповідальності за незаконні дії на півострові, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з Другим протоколом, сторона, яка повністю або частково окупувала територію іншої сторони, не має здійснювати:

- будь-який незаконний експорт, інше незаконне переміщення або незаконну передачу права власності на культурну цінність;

- будь-які археологічні розкопки, якщо тільки це не вимагається виключно для охорони, обліку чи збереження культурної цінності;

- будь-які модифікації або зміну виду використання культурної цінності, що мають на меті приховання або знищення доказу культурного, історичного чи наукового характеру.

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Також, згідно з цією статтею, будь-які археологічні розкопки культурних цінностей на окупованій території, їх модифікації чи зміна виду їх використання здійснюються, якщо тільки це дозволяють обставини, у тісному співробітництві з компетентними національними органами окупованої території.

Зазначається, що в разі знищення або присвоєння у великих масштабах культурних цінностей одна зі сторін може визнати такі дії кримінальними злочинами і зажадати відповідних покарань.

Автор: 

Крим (14170) культура (434) ЮНЕСКО (164)


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Щитаю, шо зрада! На Майдан!
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02.07.2020 00:27 Відповісти
Китай назвал российские ядерные ракеты устаревшим хламом, который не сможет взлететь

http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/07/01/119076/kitaj-nazval-rossijskie-yadernye-rakety-ustarevshim-khlamom-kotoryj-ne-smozhet-vzletet.shtml
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02.07.2020 00:37 Відповісти
Обостроение на юге области: Киев https://dumskaya.net/news/***********-na-yuge-oblasti-kiev-uporno-ne-slysh-119172/ упорно не слышит призывы местных жителей (политика)


Обостроение на юге области: Киев упорно не слышит призывы местных жителей (политика)

Глава Одесского областного совета сегодня на внеочередной сессии поднял вопрос об административно-территориальном делении области, назвав его судьбоносным для жителей региона.
«Если мы посмотрим на карту нашего региона с новыми районами, то мы можем увидеть, что некоторые центры отдалены от населенных пунктов на более чем 150 км. Это явно не позволит обеспечить доступность населению и качественно, с точки зрения логистики, разместить центральные органы исполнительной власти», - говорит Сергей Паращенко.
Напомним, жители Арцизского и Тарутинского районов даже перекрывали движение по трассе Одесса-Рени, но их доводы в Киеве так и не приняли во внимание.
По мнению главы областного совета, в наибольшей по площади в стране Одесской области необходимо создавать десять районов, вместо предложенных семи: «Проект, который будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады, не учитывает специфики региона, его площади, плотности населения, национального разнообразия, его протяженности и границы с Приднестровьем».
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02.07.2020 01:23 Відповісти
а шо там зі скіфським золотом? галанці ше не віддали мацкалям? Поки ми тут підписуємо чергові конвенкції, суд Амстердаму відкинув застосовність конвенції ЮНЕСКО, на підставі якої суд першої інстанції вирішив повернути кримські скарби українській державі.
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02.07.2020 06:46 Відповісти
маю підозру шо ота гаазька бамага підписується в руслі повернення золота Криму
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02.07.2020 07:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OUMtivKqv08 С 1.07.2020 ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДНЯЛ ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ!
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02.07.2020 08:08 Відповісти
 
 