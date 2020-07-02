УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4548 відвідувачів онлайн
Новини
14 388 137

Тиск на Смолія йшов від самого верху, для багатьох інвесторів його звільнення буде червоною лінією, вартість українських активів впаде, - журналіст Сич

Тиск на Смолія йшов від самого верху, для багатьох інвесторів його звільнення буде червоною лінією, вартість українських активів впаде, - журналіст Сич

Незалежність Національного банку України - одна з умов співпраці України з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, країнами G7.

Про це нагадує у Facebook головний редактор НВ Віталій Сич, передає Цензор.НЕТ.

"Це безумство. Глава НБУ Яків Смолій подав у відставку через політичний тиск. Монетарна політика була однією з небагатьох зон стабільності і компетентності. Незалежність НБУ була однією з умов співпраці України з МВФ, СБ, G7. До того ж тиск на Смолія йшов від самого верху. Для багатьох інвесторів і партнерів це буде червоною лінією. Вартість українських активів впаде", - пише журналіст.

Він описує інформаційний потік останніх днів: "Новий закон про медіа пропонує дати держрегулятору повноваження штрафувати і закривати сайти і журнали за рішенням лояльних - інших немає - судів. Колишньому президенту шиють термін чи то за формальності під час призначення чиновника, чи то за незаконне ввезення картин. Юрій Бутусов повідомляє, що глава Антимонопольного комітету Терентьєв звільнений президентом за штраф, накладений на компанію з дистрибуції сигарет".

Також читайте: У Зеленського закликали не надавати політичного забарвлення діяльності НБУ та звільненню його глави Смолія

"Вражаюча динаміка. Ми хочемо довести, що можемо і маємо право на найшвидше державне харакірі? Мені здається, це не обов'язково", - резюмує Сич.

Тиск на Смолія йшов від самого верху, для багатьох інвесторів його звільнення буде червоною лінією, вартість українських активів впаде, - журналіст Сич 01

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

Також читайте: Негативний вплив пандемії COVID-19 можливо буде глибшим і тривалішим, ніж прогнозувалося, - НБУ

Автор: 

НБУ (10394) Смолій Яків (299) Сич (4)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+45
ГЛАВНОЕ,НЕ ДАТЬ ЗЕЛЕ И ЗЕЛЕНЫМ МРАЗЯМ СБЕЖАТЬ!
показати весь коментар
02.07.2020 00:44
+40
А ведь умные люди еще весной 2019 предупреждали.

Давление на Смолия шло с самого верха, для многих инвесторов его увольнение будет красной линией, стоимость украинских активов упадет, - журналист Сыч - Цензор.НЕТ 3112
показати весь коментар
02.07.2020 01:06
+35
Еще весной 2019 года

Давление на Смолия шло с самого верха, для многих инвесторов его увольнение будет красной линией, стоимость украинских активов упадет, - журналист Сыч - Цензор.НЕТ 588
показати весь коментар
02.07.2020 00:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Опстчим, если зрады нет, то ее всегда выдумать можно!
Что и доказывает эта статья.
показати весь коментар
02.07.2020 06:37 Відповісти
Після звільнення Смолія обов*язки буде виконувати Рожкова ..!
*Лерка рулить * !... ПРавдв це зрада !?
показати весь коментар
02.07.2020 06:40 Відповісти
*********😡
показати весь коментар
02.07.2020 06:51 Відповісти
Только вчера был совет нацреформ, где присутствовал Смолий- и все было нормально. Внезапно- 'на меня политически давят!'
Учетная ставка нбу не падала основательно- вот что главное. На фоне замедления инфляции мы не имели дешевых кредитов.
Рассматривается много проектов для улучшения прав инвесторов и улучшению бизнес климата в стране- нбу должен быть мощным фарватером украинской экономики, а этого не было. Вялотекущее движение даже в нужном направлении- это не то, что нам нужно. Есть много успешных банкиров в Украине . А политическое давление - то такое)) У нас принято, чуть что кричать о политическом давлении.
Мы не рашка , и отставка любого должностного лица в Украине не может у нас вызывать панику и / или недоумение. Ну , да, ушёл. Ничего страшного. Прийдет новый человек- возможно, лучший. Если не справится, прийдет новый.

Слегка дополню свой вчерашний пост.
Враги Украины пытаются усилить значимость ухода Смолия. Пытаются обрушить гривну. Но это не получится и не сработает. Возможно небольшое временное проседание , с последующим укреплением Гривны вновь.
Никакой гривнапосто не будет, так как нбу имеет сейчас реальную, а не декларативную независимость. Если , например, президент интересуется планами нбу- это не означает 'давление'.
Какая там зарплата была у Смолия? И при этом работа на престижнейшем и ключевом месте в Украине. Надеюсь, отчёт будет, или опять ограничимся стрижами из Лондонской больницы ?
показати весь коментар
02.07.2020 06:53 Відповісти
Стримами
показати весь коментар
02.07.2020 06:55 Відповісти
Кацапы за Смолия топят-я уже одинадцать насчитал-даже за кацапского холуя дьячка Петра и то меньше.Для дестабилизации Украины кремлю все средства хороши.Молчу за Новое время-эти отстой-холопы.
показати весь коментар
02.07.2020 07:12 Відповісти
Татьяна, у вас є громадянство Ізраїлю?- Ви ж розумієте, що за все ще доведеться відповідати.
Так що виходів у вас два- Ізраїль, або ж РФ. В рашкі скоро теж тотальний звіздєц почнеться, так що лише історична батьківщина- вона своїх не видає.
показати весь коментар
02.07.2020 07:39 Відповісти
Та секрету ж немає.Бєня відкрито озвучив своє і кацапське бажання-дефолт.Причому штучний.
Давление на Смолия шло с самого верха, для многих инвесторов его увольнение будет красной линией, стоимость украинских активов упадет, - журналист Сыч - Цензор.НЕТ 4949
показати весь коментар
02.07.2020 06:53 Відповісти
Вверните Лерку взад!
показати весь коментар
02.07.2020 06:56 Відповісти
А теперь его на нары.
показати весь коментар
02.07.2020 07:02 Відповісти
Та якби ж то всіх вас разом, 73/43%-них зебілів... І не на нари - а в мішок і з мосту. Дешевше обійшлося б.
показати весь коментар
02.07.2020 08:24 Відповісти
Єсть мантра в Мура с утречка
где цифра есть сакральная
73... )))
показати весь коментар
02.07.2020 09:16 Відповісти
Спасибо жителям крибасса за презедента хорошего такого!
показати весь коментар
02.07.2020 07:14 Відповісти
на жаль, на жаль, Не одні "жітєлі крівбасса".... там їх просто більше, ніж 73%; а так, по-факту, в сережньому всіх 73/43%-них треба "дякувати"....
показати весь коментар
02.07.2020 08:17 Відповісти
від Тёмный Рыцарь]

[ Фото ]
Соросенок и спонсор партии Голос, владелец помойки Новое время Фиала - называет отставку Смолия «диверсией русских». Объясните кто-то лысому гомосексуалисту, что Смолий и Гонтарева - партнёры российских инвестбанкиров из государственного ВТБ Банка, а муж первого зампреда НБУ Рожковой - Рожок - предправления дочки российского государственного банка ВЭБ в Украине. Животное.

Dubinsky.pro, [02.07.20 07:03]


Недавно Фиала отказался от покупки Идея Банк за 1.4 млрд гривен.
То есть, точно знал о готовящемся уходе Смолия, и потере своего лоббиста в Нацбанке, через которого можно зарабатывать на ОВГЗ и другом привычном схематозе.
На этом фоне его заявления о «русской диверсии», действительно, выглядят чистой *********** и способом использовать ситуацию для персональной атаки на президента Зеленского.
Предлагаю аннулировать визу, и выслать на*уй.
показати весь коментар
02.07.2020 09:19 Відповісти
Ну, що станемо Бенісуелою з президентом водієм автобуса фіглярем
показати весь коментар
02.07.2020 07:26 Відповісти
на заслуженный отдых.
показати весь коментар
02.07.2020 07:33 Відповісти
Давление на Смолия шло с самого верха, для многих инвесторов его увольнение будет красной линией, стоимость украинских активов упадет, - журналист Сыч - Цензор.НЕТ 9691
показати весь коментар
02.07.2020 07:34 Відповісти
Вообщем все ясно, зеленая жопа несколько месяцев назад сам заявил "мы дожмем банковскую систему", через некоторое время слуги урода начинают выпускать ролики, в котором убеждают свой быдло-лохторат, что печатный станок это очень даже хорошо, тем временем украинцы стали обращать внимание, что при снятии денег в банкоматах (особенно крупных сумм) практически все купюры новые, теперь Смолий уходит в отставку, а он был последним препятствием на пути эмиссии, которую зеленые твари запустят в ближайшее время, стадо сначала получит денег на руки и будет счастливо, как раз под местные выборы, но вот после выборов доллар будет уже по 35-40, но зеленым уродам уже будет плевать, ведь стадо уже проголосует
показати весь коментар
02.07.2020 07:48 Відповісти
Ты знаешь, я бы этого даже хотела - получить тупое быдло-стадо, если бы не рашка под боком. Будет у нас крах экономики, тогда жди новый виток агрессии, а точнее, модно будет взять развалины голыми руками.(((
показати весь коментар
02.07.2020 08:17 Відповісти
Посли великої сімки вже попередили зелених хапунів про наслідки.
показати весь коментар
02.07.2020 07:56 Відповісти
вовчик не понимает... вовчик учил английский в спецшколе, поэтому у него спецзнания...
Дуболомы зеленые, вы хоть что-то начали подозревать??? Завтра придет жопа, послезавтра - бунт, а через три дня сюда приедет ***** на танках, в ваших домах поселятся комиссары, а ваши девочки будут обслуживать черножопых... как вам такая яркая перспектива? Вы их сделали, теперь доставайте катаны...
показати весь коментар
02.07.2020 08:08 Відповісти
Своеобразный "дожим" банковской системы под дешевые кредиты... этот милый еврейский юноша даже не подозревает, что для вкладчиков теряется смысл поддерживать банки под 3-5% на депозит, не порывающие динамику инфляции... а с каких таких херов банки будут поддерживать кредитную пирамиду, если население свои депозиты отзовет?
Курс на уничтожение Украины набирает обороты. Я лично крючконосым не верю. Меня от них наружу выворачивает, в какие бы одежды не рядились, клоунские ли, президентские, банкиров...
показати весь коментар
02.07.2020 08:04 Відповісти
"Эмиссия-это хорошо,даже замечательно!,-убеждают клоуны с экранов телевизоров.А что же там хорошего??-Раньше вам всем за доллар давали 26 грн,а отныне будут давать 100!!!
показати весь коментар
02.07.2020 08:05 Відповісти
Який розумний чолов'яга цей Сич...
Погано, що розум прйшов до нього занадто пізно.
Ще рік тому, коли він та інша журнобратія вкупі з олігархами та Єрмаками-Сурковими всучили Україні Зю, Сич продовжував всучувати ще й зе-монобільшість, агітуючи за зе-кандидатів.
Щоб найвличнішому ніхто не заважав розвадювти Україну.

Дякуємо Сичам, дуже дякуємо.
Ви вже занесені в анали української історії за свій вклад в нищення України.
показати весь коментар
02.07.2020 09:07 Відповісти
сич і решта подібних журнашлюшок кормиться з руки Сороса..
Через Драгон капітал і подібні "фірмочки".. створені щоб ЗМЕНШИТИ КОНКУРЕНТНІСТЬ УКРАЇНИ НАЗАВЖДИ..


тому і інвестиції у нікчемну ,сволочну,продажну"еліту" типу Гончаруків,Рябошапок і рожкових...
показати весь коментар
02.07.2020 09:14 Відповісти
08:37 https://censor.net/news/3205521/posly_g7_ob_otstavke_smoliya_podryv_nezavisimosti_natsbanka_postavit_pod_ugrozu_nadejnost_reform_v_ukraine
показати весь коментар
02.07.2020 09:19 Відповісти
Рік тому була стаття-інтерв'ю Сича на ЦН, в якій він розпинався які гарні кандидати в депутати ідуть від Зе і що потрібно за них голосувати.
показати весь коментар
02.07.2020 09:32 Відповісти
" Контрреволюционные вещи говорите Филлип Филлипыч " ,, по твоему Вова лох , предатель и подстилка Сороса , если назначил -нікчемну ,сволочну,продажну"еліту"))Гончарука премьером , а Рябошапку генпрокурором .!!? .
Смотри , СБакановУ не дремлет ..
показати весь коментар
02.07.2020 10:39 Відповісти
Кошелек Сороса в Украине Томаш Фиала выступил от имени иностранных инвесторов в связи с отставкой номинального главы НБУ Якова Смолия
Говорит, что прийдется отложить инвестиции
Кого он пугает?
Вы в курсе, например, какая последняя инвестиция этого спекулянта? Напоминаем - университет проффесора-дебила Тимофея Милованова (https://t.me/sorosata/419)
5 миллионов долларов


С такими инвесторами и врагов не надо

Соросята, [02.07.20 08:38]
Алексей "ухандохал экономику" Гончарук говорит, что само только заявления Смолия об отставке плохо отразится на экономике
Леша, это ты плохо отразился на экономике. Не забывай
Обьясни для начала, почему упала промышленность и сократился рост ВВП

Соросята, [02.07.20 09:03]
На отставку главы НБУ отреагировали послы Большой семерки. Иногда кажется, что ребята кроме как реагированием на события в нашей стране ничем не занимаются
Вообщем, послы говорят, что фундаментальная реформа в НБУ - это его независимость, которую нельзя потерять
Мы дико извиняемся, но о какой независимости идет речь? Ведь мы своими ушами слышали, как Порошенко говорил Байдену о "моем главе Нацбанка" (https://t.me/sorosata/391)
Или послы имели ввиду: сохранить независимость финансового регулятора от государства?
показати весь коментар
02.07.2020 09:11 Відповісти
Вата, як зазвичай, переводить стрілки на американців. Як "ново і неочікувано"
показати весь коментар
02.07.2020 09:21 Відповісти
Ура, курва, знов буде довгоочікуваний СеСеСеРе. Дибіли повернулись у свій ВЗАД
показати весь коментар
02.07.2020 09:59 Відповісти
сысысыры або - Тиск на Смолія йшов від самого верху, для багатьох інвесторів його звільнення буде червоною лінією, вартість українських активів впаде, - журналіст Сич - Цензор.НЕТ 208 . .
показати весь коментар
02.07.2020 10:45 Відповісти
Після заяви https://nv.ua/ukr/biz/finance/smoliy-podav-u-vidstavku-novini-ukrajini-50097351.html Якова Смолія про відставку з посади глави Нацбанку гендиректор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що призупиняє нові інвестиції.

«Ми відкладемо нові інвестиції, адже влада робить останні п'ять місяців абсолютно протилежно тому, що інвестори, як внутрішні, так і міжнародні, очікують від них і радять їм. Це остання крапля. Можна тільки здогадуватися, які мотиви, повна некомпетентність або мотивований Росією саботаж», - заявив Фіала.
На його думку, ціни на активи України впадуть, і гривня також.
«Найгірше, що це було зроблено під політичним тиском з самого верху. Це червона лінія для всіх інвесторів: G7, IMF, WB. Повна некомпетентність і обман тих, хто виділив нам 5 мільярдів доларів за останній місяць, включаючи сьогоднішні єврооблігації», - підкреслив Фіала.
показати весь коментар
02.07.2020 10:17 Відповісти
Что этот карлик, лох и мини- путин зеленский никак не успокоится??
показати весь коментар
02.07.2020 12:47 Відповісти
зелибоба как идиот все ломает
показати весь коментар
02.07.2020 13:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 