Тиск на Смолія йшов від самого верху, для багатьох інвесторів його звільнення буде червоною лінією, вартість українських активів впаде, - журналіст Сич

Незалежність Національного банку України - одна з умов співпраці України з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, країнами G7.

Про це нагадує у Facebook головний редактор НВ Віталій Сич, передає Цензор.НЕТ.

"Це безумство. Глава НБУ Яків Смолій подав у відставку через політичний тиск. Монетарна політика була однією з небагатьох зон стабільності і компетентності. Незалежність НБУ була однією з умов співпраці України з МВФ, СБ, G7. До того ж тиск на Смолія йшов від самого верху. Для багатьох інвесторів і партнерів це буде червоною лінією. Вартість українських активів впаде", - пише журналіст.

Він описує інформаційний потік останніх днів: "Новий закон про медіа пропонує дати держрегулятору повноваження штрафувати і закривати сайти і журнали за рішенням лояльних - інших немає - судів. Колишньому президенту шиють термін чи то за формальності під час призначення чиновника, чи то за незаконне ввезення картин. Юрій Бутусов повідомляє, що глава Антимонопольного комітету Терентьєв звільнений президентом за штраф, накладений на компанію з дистрибуції сигарет".

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"Вражаюча динаміка. Ми хочемо довести, що можемо і маємо право на найшвидше державне харакірі? Мені здається, це не обов'язково", - резюмує Сич.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

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