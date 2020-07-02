Ворог за добу п'ять разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, ліквідовано двох і поранено трьох найманців РФ, - штаб
1 липня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення 120- та 82-мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
За даними штабу, вранці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Оріхового, агресор задіяв проти українських оборонців автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зрою. На цьому напрямку, але вже біля Травневого, окупанти активізувалися по обіді, використавши при цьому гранатомети різних систем та кулемети.
Неподалік населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворог двічі застосовував проти українських воїнів заборонені Мінськими домовленостями 120-мм міномети та автоматичні станкові гранатомети. Теж з мінометів, але вже 82 мм калібру, противник обстріляв і захисників Авдіївки, крім них, окупанти використали ще й ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець зазнав поранення. Його оперативно евакуйовано до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів. Стан здоров’я воїна задовільний.
"Для придушення вогневих засобів загарбників наші захисники оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Українська відповідь була адекватною – після чого ворог припинив свою активність.
За підтвердженими даними розвідки, 1 липня наші оборонці знищили двох та поранили трьох загарбників. Окрім того, противник втратив ще чотирьох найманців та один вантажний автомобіль у результаті підриву на вибухівці", - йдетьсяв повідомленні.
Від початку поточної доби збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню.
Факти ворожої збройної активності зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Агресор на світанку неодноразово застосував 120- та 82-мм міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети на підступах до населеного пункту Луганське.
"Аби припинити збройну активність окупантів наші підрозділи, що обороняються, миттєво відреагували у відповідь, після чого ворожі обстріли припинилися.
За поточну добу втрат серед українських захисників немає.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.
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Горіть у пеклі москалі!
Не вірю я владі.
одного, зведеного в парламенті, батальйону СН+ОПЗЖ?
- Десятки батальйонів добробатів успішно захистили Україну від її знищення Ордою,....
-А всього лиш ОДИН, але зведений в парламенті батальйон СН+ОПЗЖ, зумів, всього за неповний рік, наочно ДОВЕСТИ Путіну , що він здатний знищувати Україну набагато "ефективніше" та швидше, ніж ординські полчища...
-Тобто, для шестирічного протистояння цілій Орді і її полчищам на фронті , є добробати... А щоб здійснити достойну нищівну (пожиттєву, з"кінцями") відсіч всього одному ординському батальйону з парламенту - в Україні.... не знайшлося не те що батальйонів, але навіть кілька рот...?
Хотелось бы чтоб Зеленский посмотрел в глаза не путлеру, а нашим воинам и их семьям. Может после этого у него наконец-то повернется язык и сказажет, что раша это агрессор и враг Украины!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!