Розвідка США сьогодні представить доповідь про підкуп ГРУ Росії афганських талібів, - Білий дім

Керівники розвідслужб США в четвер поінформують лідерів Конгресу і голів комітетів з розвідки Палати представників і Сенату з приводу повідомлень, згідно з якими Головне управління Генштабу ЗС Росії (ГРУ) таємно пропонувало талібам винагороду за знищення американських військовослужбовців в Афганістані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це в середу на пресбрифінгу заявила Кейлі Макенані, речниця Білого дому.

Як повідомляє "Ассошіейтед прес", Макенані сьогодні вперше згадала про людину, яка, за її словами, на початку цього року ухвалила рішення не доповідати президенту Дональду Трампу про інформацію, отриману від спецслужб щодо передбачуваних дій російської розвідки. Речниця Білого дому заявила, що рішення було ухвалено співробітницею ЦРУ з більш ніж 30-річним досвідом роботи в розвідці.

"Радник з національної безпеки погодився з цим рішенням, - сказала Макенані, - Ця співробітниця - відмінний працівник ... Вони ухвалили рішення не інформувати [президента] про це, це було правильне рішення, але нині... воно все ще не підтверджене".

Від початку цього тижня в США розгорнулася дискусія з приводу повідомлень провідних американських ЗМІ про ймовірні російські виплати талібам за атаки на американських солдатів а Афганістані. Законодавці від обох партій чинять тиск на президента, бажаючи отримати від Білого дому інформацію про те, як США відреагували на повідомлення про ці дії спецслужб Росії.

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Президент Трамп неодноразово заявляв, що керівництво спецслужб не передавало йому такої інформації, оскільки досі не вдалося підтвердити її достовірність.

Нагадаємо, 26 червня New York Times повідомила з посиланням на джерела в американській розвідці, що підрозділ російської військової розвідки пропонував бойовикам винагороду за вбивство військових США та інших країн, що входять у коаліцію в Афганістані. Пізніше газета Washington Post повідомила, що в результаті "змови" бойовиків "Талібану" з Росією в Афганістані загинули кілька військовослужбовців американської армії.

Офіційно Білий дім, особисто президент США Дональд Трамп і російське МЗС заперечують існування подібної змови.

Члени Конгресу США від обох партій вимагають більше інформації від Білого дому і розвідструктур країни про можливе замовлення з боку ГРУ ГШ Росії нападів і вбивств американських військових в Афганістані.