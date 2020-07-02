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Розвідка США сьогодні представить доповідь про підкуп ГРУ Росії афганських талібів, - Білий дім

Розвідка США сьогодні представить доповідь про підкуп ГРУ Росії афганських талібів, - Білий дім

Керівники розвідслужб США в четвер поінформують лідерів Конгресу і голів комітетів з розвідки Палати представників і Сенату з приводу повідомлень, згідно з якими Головне управління Генштабу ЗС Росії (ГРУ) таємно пропонувало талібам винагороду за знищення американських військовослужбовців в Афганістані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це в середу на пресбрифінгу заявила Кейлі Макенані, речниця Білого дому.

Як повідомляє "Ассошіейтед прес", Макенані сьогодні вперше згадала про людину, яка, за її словами, на початку цього року ухвалила рішення не доповідати президенту Дональду Трампу про інформацію, отриману від спецслужб щодо передбачуваних дій російської розвідки. Речниця Білого дому заявила, що рішення було ухвалено співробітницею ЦРУ з більш ніж 30-річним досвідом роботи в розвідці.

"Радник з національної безпеки погодився з цим рішенням, - сказала Макенані, - Ця співробітниця - відмінний працівник ... Вони ухвалили рішення не інформувати [президента] про це, це було правильне рішення, але нині... воно все ще не підтверджене".

Від початку цього тижня в США розгорнулася дискусія з приводу повідомлень провідних американських ЗМІ про ймовірні російські виплати талібам за атаки на американських солдатів а Афганістані. Законодавці від обох партій чинять тиск на президента, бажаючи отримати від Білого дому інформацію про те, як США відреагували на повідомлення про ці дії спецслужб Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США мають докази, що ГРУ Росії переказувало гроші талібам, імовірно, за вбивства американських військових, - NYT

Президент Трамп неодноразово заявляв, що керівництво спецслужб не передавало йому такої інформації, оскільки досі не вдалося підтвердити її достовірність.

Нагадаємо, 26 червня New York Times повідомила з посиланням на джерела в американській розвідці, що підрозділ російської військової розвідки пропонував бойовикам винагороду за вбивство військових США та інших країн, що входять у коаліцію в Афганістані. Пізніше газета Washington Post повідомила, що в результаті "змови" бойовиків "Талібану" з Росією в Афганістані загинули кілька військовослужбовців американської армії.

Офіційно Білий дім, особисто президент США Дональд Трамп і російське МЗС заперечують існування подібної змови.

Члени Конгресу США від обох партій вимагають більше інформації від Білого дому і розвідструктур країни про можливе замовлення з боку ГРУ ГШ Росії нападів і вбивств американських військових в Афганістані.

Автор: 

Афганістан (491) розвідка (3866) росія (65316) США (22979) Талібан (149) Трамп Дональд (5773)


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Топ коментарі
+14
Не много не мало а спонсорство террористов, вот что светит кацапо-падали.
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02.07.2020 07:59
+12
Действительно, зачем Трампу знать, что часть денег США, уплаченных (!) России на покупку "гуманитарной помощи" для борьбы с коронавирусом (правда, аппараты ИВЛ оказались пожароопасными, а часть под 220 вольт, а в США 110, так неожиданно) могли пойти на оплату убийств военных - граждан США.
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02.07.2020 07:50
+9
Непогано би мати ще випадки фінансування росією світового тероризму. Потім виявиться, що головним замовником тероризму буде росія.
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02.07.2020 07:49
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а ми змащуємо кулемети, бо як введуть ведикі санкції нам аукнеться.
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02.07.2020 07:48 Відповісти
Непогано би мати ще випадки фінансування росією світового тероризму. Потім виявиться, що головним замовником тероризму буде росія.
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02.07.2020 07:49 Відповісти
і так всі знають, у трампа любов до ху-ла а в європі немає яйців.
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02.07.2020 07:51 Відповісти
Але у цьому випадку йдеться про загиблих американців та інформацію, яку надають до Конгресу, а не Трампа.
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02.07.2020 08:00 Відповісти
там спор в том, что рыжий знал и ничего не делал, говорит что первый раз слышит.
Вот конгресс и сенат запросили данные разведки, вояки вообще бучу подымают.
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02.07.2020 08:17 Відповісти
Це їх внутрішні розборки, а в цілому американці мають яйця.
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02.07.2020 08:29 Відповісти
Действительно, зачем Трампу знать, что часть денег США, уплаченных (!) России на покупку "гуманитарной помощи" для борьбы с коронавирусом (правда, аппараты ИВЛ оказались пожароопасными, а часть под 220 вольт, а в США 110, так неожиданно) могли пойти на оплату убийств военных - граждан США.
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02.07.2020 07:50 Відповісти
пошла жара.
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02.07.2020 07:53 Відповісти
Не много не мало а спонсорство террористов, вот что светит кацапо-падали.
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02.07.2020 07:59 Відповісти
Усиление санкций - весьма кстати...
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02.07.2020 08:09 Відповісти
Надеюсь, несмотря на все потуги прокремлёвской швали - трампа, всё же начнут накладывать санкции и давить **********..
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02.07.2020 08:13 Відповісти
Дурбецило Трампі вчергове обісрався.
-Йому доповідають про дані щодо фінансування рф терористів для вбивства американців.
-Донні,як завжди,називає це брехнею https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1278284552679624705
-надаються неспростовні докази
-адміністрація намагається відбілити дурка,знайшовши чергову жертву.
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02.07.2020 08:20 Відповісти
Это Трампу точно "не в масть". Но я не про него (пусть американцы со своим президентом разбираются), если в Белый дом въедет Байден, писюнисту капут!
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02.07.2020 08:22 Відповісти
Есть такая страна специально созданная для битья, для вытирания об ее ног, для топтания ее флага. Вооруженные силы, которой без знаков отличия этой страны нападают на всех, как бандиты, провоцируют военные конфликты, бесконечные войны, захват чужих территорий. В этой стране, в которой живет нищий, голодный народ, которая светит голым задом, проводят парады. Вы уже догадались, что эта страна с гордым краденым названием Россия
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02.07.2020 08:36 Відповісти
Ні на що не натякаю, але у свій час Бєня Коломойський вже був визволив Донбас від іхтамнетів влітку 2014го. Він розмістив в Дніпрі бігборди з рекламою акції: "Дніпропетровська обладміністрація гарантує 10 тис. дол. за кожного іхтамнета, навіть у двох мішках". Після цього з Донбасу повтікали всі іхтамнети, а нові чомусь раптово передумали заробляти на вбивствах на Донбасі. Тоді ще був епізод, коли кордон Донецької обл. і Росії проривав бус набитий озброєними іхтамнетами і їх російські прикордонники нашпигували кулями(щоб без свідків?).
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02.07.2020 08:57 Відповісти
Правда, было такое. Но как тогда получилось, что Беня стал врагом Украины? Совпадение? Не думаю
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02.07.2020 09:28 Відповісти
Ніяким ворогом України він не став. Бєнє закидують, що він захищав своє майно, а не Україну. А хто такі волонтери і добровольці? Вони хіба не своє захищають?
Там втрутилась геополітика, як на мене. Україну хтось з кимсь вже поділили кулуарно на дві частини. Одна частина - росіянам, інша - заходу. І тут Бєня з своїм креативом всі ці плани зруйнував. Бо Бєня захищав свій український бізнес. Раша недоотримала частину України. Хто в цьому винуватий? Бєня винуватий!
Україна завдяки Бєнє пережила свою смерть років на шість. Це не означає, що Україна не помре. Але так, чи інакше, Україна досі жива
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02.07.2020 09:43 Відповісти
Може вам відомий щасливець,що заробив ті десять косарів ? Ні ? А-а-а ! Не хочуть розкриватись,боячись помсти ?
А звідки ви дізнались про повтікалих і передумавших найманців ? Може поділитесь невідомими широким масам фактами ?
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02.07.2020 10:22 Відповісти
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/rossijskie-pogranichniki-rasstreljali-vozvraschavshihsja-v-stran-240078/ На початку літа 1014го російські прикордонники розстріляли газель з російськими найманцями, що втікали з Донбасу
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02.07.2020 10:35 Відповісти
Россия -это колыбель мирового терроризма !
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02.07.2020 09:11 Відповісти
Наше завдання вижити, для цього ми маємо пережити РФ, а із Зелею, це майже не реально...
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02.07.2020 10:00 Відповісти
Ніяких "майже". Там без варіантів
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02.07.2020 10:37 Відповісти
Московія, яка себе у 1721 році назвала Росією - країна терорист і спонсор терорисзму у світі.
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02.07.2020 13:06 Відповісти
Московія, яка себе у 1721 році назвала Росією - країна терорист і спонсор тероризму у світі.
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02.07.2020 13:31 Відповісти
 
 