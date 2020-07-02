У Києві помер 6-річний хлопчик, якого п'яний хрещений жорстоко побив і викинув з вікна

У Києві після низки складних операцій помер 6-річний хлопчик, якого жорстоко побив хрещений.

Про це повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Бракує слів, щоб описати цей злочин. Дитині провели низку складних операцій. На жаль, попри зусилля лікарів, хлопчик помер. Нелюда, якого затримали на місці події, взято під варту", – написала речниця прокуратури.

Як повідомила Максимець УНН, прокуратура в кримінальному провадженні за фактом жорстокого побиття 6-річного хлопчика в Києві перекваліфікувала дії підозрюваного на умисне вбивство у зв'язку зі смертю дитини.

"Прокурори Київської місцевої прокуратури № 3, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом жорстокого побиття 6-річного хлопчика у Києві, перекваліфікували дії підозрюваного на умисне вбивство у зв’язку зі смертю дитини", - сказала вона.

За її словами, у зв’язку зі смертю хлопчика дії підозрюваного перекваліфіковано на умисне вбивство малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). Раніше йому було повідомлено підозру у замаху на життя хлопчика (ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). За клопотанням прокурора підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Як повідомлялося, у Деснянському районі столиці 25 червня, 37-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння сильно побив малолітню дитину жінки, в якої випивав. Хлопчик зазнав тяжких тілесних ушкоджень у вигляді закритої черепно-мозкової травми, множинних переломів, забоїв внутрішніх органів.

Підозрюваного було затримали на місці події.

Постраждалого хлопчика у важкому стані доставили до лікарні. Дитині провели низку складних операцій. На жаль, попри зусилля лікарів, хлопчик помер.





