У Києві помер 6-річний хлопчик, якого п'яний хрещений жорстоко побив і викинув з вікна
У Києві після низки складних операцій помер 6-річний хлопчик, якого жорстоко побив хрещений.
Про це повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Бракує слів, щоб описати цей злочин. Дитині провели низку складних операцій. На жаль, попри зусилля лікарів, хлопчик помер. Нелюда, якого затримали на місці події, взято під варту", – написала речниця прокуратури.
Як повідомила Максимець УНН, прокуратура в кримінальному провадженні за фактом жорстокого побиття 6-річного хлопчика в Києві перекваліфікувала дії підозрюваного на умисне вбивство у зв'язку зі смертю дитини.
"Прокурори Київської місцевої прокуратури № 3, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом жорстокого побиття 6-річного хлопчика у Києві, перекваліфікували дії підозрюваного на умисне вбивство у зв’язку зі смертю дитини", - сказала вона.
За її словами, у зв’язку зі смертю хлопчика дії підозрюваного перекваліфіковано на умисне вбивство малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). Раніше йому було повідомлено підозру у замаху на життя хлопчика (ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). За клопотанням прокурора підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомлялося, у Деснянському районі столиці 25 червня, 37-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння сильно побив малолітню дитину жінки, в якої випивав. Хлопчик зазнав тяжких тілесних ушкоджень у вигляді закритої черепно-мозкової травми, множинних переломів, забоїв внутрішніх органів.
Підозрюваного було затримали на місці події.
Постраждалого хлопчика у важкому стані доставили до лікарні. Дитині провели низку складних операцій. На жаль, попри зусилля лікарів, хлопчик помер.
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А брать в крестные дедушку с бабушкой смысла ровно 0 - они и так о внуке будут беспокоиться пока смогут - для этого их в кресные рядить не нужно абсолютно.
Не будет ребенка у женщины, а он отсидит, наверное.
нет слов. уволить всех к чертям - как минимум, а то и судить. Смерть малыша на совести таких мразей.
Был бы ТРЕЗВЫЙ такого могло бы и НЕ случится , если конечно помимо алкоголизма ещё психические заболевания в наличии имелись ...
Сколько же убийств, изнасилований, аварий, рождённых детей с отклонениями , ссор и драк, сколько смертей на почве употребления алкоголя в мире происходит ..., НО бутылка почти у всех всегда стоит во главе стола !
Самку, которая родила этого мальчика - тоже надо посадить надолго и лишить род.прав на второго ребёнка .
Она не мать , она мразь.
А тут ребенок погиб мучительной смертью, в столице большойевропейской страны, от рук КРЕСТНОГО, полищука, там где все поголовно набожные!
Соучастники и мамашка отделаются легким испугом?