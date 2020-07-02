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Новини Коронавірус і карантин
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На Буковині за добу зафіксовано 44 нові випадки COVID-19, загалом - 4894, - ОДА

На Буковині за добу зафіксовано 44 нові випадки COVID-19, загалом - 4894, - ОДА

У Чернівецькій області зафіксовано 44 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, загальна кількість хворих досягла 4894 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці глава регіону Сергій Осачук.

"На Буковині 1 липня офіційно підтверджено ще 44 випадки зараження коронавірусом. Загалом лабораторний центр обробив 470 зразків. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 4894 людини. 54 буковинці сьогодні перемогли COVID-19", - розповів глава ОДА.

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На Буковині за добу зафіксовано 44 нові випадки COVID-19, загалом - 4894, - ОДА 01

Автор: 

Буковина (850) карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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02.07.2020 08:38 Відповісти
 
 