На Буковині за добу зафіксовано 44 нові випадки COVID-19, загалом - 4894, - ОДА

У Чернівецькій області зафіксовано 44 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, загальна кількість хворих досягла 4894 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці глава регіону Сергій Осачук.

"На Буковині 1 липня офіційно підтверджено ще 44 випадки зараження коронавірусом. Загалом лабораторний центр обробив 470 зразків. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 4894 людини. 54 буковинці сьогодні перемогли COVID-19", - розповів глава ОДА.

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