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Новини Санкції проти Росії
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Сенатор США вимагає від адміністрації Трампа запровадити санкції проти Путіна та Шойгу

Сенатор США вимагає від адміністрації Трампа запровадити санкції проти Путіна та Шойгу

Сенатор Боб Менендес, найбільш високопоставлений демократ у сенатському Комітеті з міжнародних відносин, запропонував притягнути Росію до відповідальності за імовірні виплати талібам за вбивство американських військових в Афганістані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це йдеться в заяві, яку було опубліковано в середу пресслужбою Комітету з міжнародних відносин.

Менендес зажадав, щоб адміністрація Трампа запровадила фінансові санкції щодо російського президента Володимира Путіна, міністра оборони РФ Сергія Шойгу та інших високопоставлених російських чиновників, які, за словами сенатора, були залучені в цю операцію. Менендес хоче включити положення про нові санкції в щорічний законопроєкт про витрати на оборону (NDAA), обговорення якого ведеться цього тижня в Сенаті.

Крім заморожування фінансових активів і заборони на видачу віз Володимиру Путіну, Сергію Шойгу та іншим високопоставленим російським чиновникам, сенатор також запропонував запровадити банківські обмеження для російських оборонних підприємств і розширити санкції проти олігархів, які входять до оточення Путіна.

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"У міру того, як продовжують з'являтися подробиці цієї огидної російської кампанії, Дональд Трамп ще раз довів, що він нездатний захистити наші війська і нашу країну. Конгрес мусить знову стати на захист нашого народу і наших інститутів від кремлівської агресії. Обговорення NDAA не може просуватися без розгляду цієї поправки", - заявив Менендес.

Боб Менендес став першим законодавцем, який запропонував вжити заходів у зв'язку з імовірними виплатами, які Росія, за даними газети New York Times, пропонувала талібам за атаки на американські та коаліційні війська в Афганістані.

У середу вдень держсекретар Майк Помпео в розмові із журналістами зазначив, що гроші на підтримку Талібану йдуть до Афганістану з того моменту, як США два десятиліття тому направили в цю країну війська. За словами Помпео, керівництво Сполучених Штатів щодня отримує інформацію про погрози і небезпеки, яких зазнають американські військові в різних точках земної кулі. Держсекретар також зауважив, що повідомлення про імовірні винагороди талібів Росією викликали обурення в російської сторони.

Автор: 

путін володимир (23857) США (22979) Шойгу Сергій (628) Менендес Роберт (24)


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Топ коментарі
+17
Сенатор США потребовал от администрации Трампа ввести санкции против Путина и Шойгу - Цензор.НЕТ 6317
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02.07.2020 08:28
+3
Дійсно, що Конгрес взявся за Трампа! У цьому випадку санкції введуть.
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02.07.2020 08:37
+3
Россия - это страна спонсор мирового терроризма! Нужно признать это США и Западу! Нужно опустить новый железный занавес! Нужно наложить полное эмбарго на РФ и полностью изолировать! Против РФ нужно ввести меры еще большие, чем против Ирана!
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02.07.2020 09:32
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Трамп поважає свого друга вову.
І ніколи його персонально не образить.
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02.07.2020 08:28 Відповісти
найімовірніше у Вови є ДУЖЕ серйозний компромат на Трампа після його поїздки в Москву(будучи МАСШТАБНИМ бізнесменом,він і "розслаблявся" з розмахом)...
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02.07.2020 08:48 Відповісти
Сенатор США потребовал от администрации Трампа ввести санкции против Путина и Шойгу - Цензор.НЕТ 6317
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02.07.2020 08:28 Відповісти
Дійсно, що Конгрес взявся за Трампа! У цьому випадку санкції введуть.
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02.07.2020 08:37 Відповісти
У американцев хоть санкции на санкции похожи,а у еропейцев как обычно "сотое китайское предупрежден е"
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02.07.2020 09:01 Відповісти
ну, с почином. його слова да Богу в вуха.
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02.07.2020 09:03 Відповісти
Россия - это страна спонсор мирового терроризма! Нужно признать это США и Западу! Нужно опустить новый железный занавес! Нужно наложить полное эмбарго на РФ и полностью изолировать! Против РФ нужно ввести меры еще большие, чем против Ирана!
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02.07.2020 09:32 Відповісти
... "Свободу - Анжеле Девис" !!
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02.07.2020 09:37 Відповісти
Ну хоть газ можно через неньку??
Все таки это копейка.
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02.07.2020 09:41 Відповісти
полное эмбарго на газ и нефть России!
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02.07.2020 09:58 Відповісти
я бы в 2014 году еще закрутил трубу, когда еще в обход ничего не построили.
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02.07.2020 09:59 Відповісти
Сенатор США вимагає від адміністрації Трампа запровадити санкції проти Путіна та Шойгу - Цензор.НЕТ 7289
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02.07.2020 10:42 Відповісти
 
 