Посли G7 про відставку Смолія: Підрив незалежності Нацбанку поставить під загрозу надійність реформ в Україні та їхню підтримку

Посли країн "Великої сімки" (G7) прокоментували звільнення глави Нацбанку Якова Смолія: застерігають від відкату реформ.

Про це йдеться в заяві послів G7, передає Цензор.НЕТ

"Незалежний Нацбанк - фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор. Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку", - заявили посли G7.

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Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

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