COVID-19: за добу у світі захворіли 196,9 тис. осіб, тільки у США та Бразилії - 95,9 тис. Загальна кількість заражених - 10,8 млн, жертв - 519 тис.
Станом на ранок 2 липня у світі зареєстрували 196 901 випадок зараження COVID-19 за добу, понад 10,8 млн випадків інфікування коронавірусом, одужали понад 6 млн осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 10 809 998 випадків інфікування та 519 050 смертей через коронавірус.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 130 798 (+676 за добу), хворих - 2 779 953 (+51 097 за добу).
На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 453 369 інфікованих (+44 884 за добу) та 60 713 (+1057 за добу) летальних випадків.
Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 654 405 осіб (+6556 за добу), кількість смертей - 9536 (+216 за добу).
В Індії 605 220 хворих (+19 428 за добу) та 17 848 летальних випадків (+438 за добу).
У Великій Британії - 313 483 хворих (+829 за добу), померли 43 906 пацієнтів (+176).
В Іспанії зареєстрували 296 739 (+388 за добу) пацієнтів, померли 28 363 (+8).
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поки що найбільше дає заражень південна Америка..
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В Беларуси люди придумали новую мирную акцию протеста (http://t.me/veloprobeg2020). Они просто собираются вместе и едут колонной на велосипедах по улицам города. Но маразм вышестоящих дошел до того, что их уже пасут гаишники. Становятся на аварийках и активно по рациям обсуждают, куда "злостные" велосипедисты поедут дальше.
Беларусь головного мозга, [01.07.20 11:12]
Шенгенские визы для беларусов с 1 июля будут стоить по 35 евро. Но въехать в ЕС мы не сможем. Политика лечения трактором от коронавируса удалась.
Баста!, [02.07.20 09:33]
Новые смерти от Covid-19 в разных городах страны. Пишут наши читатели из Гомеля, Гродно, Орши.
"В Орше официальная статистика показывает около 40 умерших за неделю, в то время как только через госпредприятие "Спецкомбинат" прошло около сотни человек, не говоря о частниках", - пишет сотрудник предприятия.
"В Гомеле от двусторонней пневмонии умерла руководитель студенческого клуба Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. В последние дни она находилась на ИВЛ", - сообщает подписчик.
"В нашей компании "ГродноПакПласт" работает 10 человек, Все они переболели коронавирусом, один из сотрудников умер, но якобы от пневмонии.
Мой отец контакт первого уровня, фирмы рядом находятся, сам пришел к врачу поликлиники N6. На просьбу взять тест, врач улыбнулась и сказала, что никто вам не даст его сделать. Сказали сидеть на самоизоляции, попросил больничный, не дали. На боль в горле и невыносимый кашель сказали, что это возрастное", - пишут нам из Гродно.
90% ( 468562 из 518968 ) жертв приходится всего на 21 страну
USA, Brazil, UK, Italy, France, Mexico, Spain, India, Iran, Peru, Belgium,
Russia, Germany, Canada, Netherlands, Chile, Sweden, Turkey, China, Ecuador, Pakistan
( Russia и China сообщают недостоверные данные,
по Sweden -отсутствуют публичные данные Total.Recovered )
с показателем «смертность» = ~ 9,9 % для этих стран .
Украина среди 37 стран
с показателем «смертность» = ~ 9,3 %%
99% жертв ( 513618 из 518968 ) находится
в 65 странах/регионах с показателем «смертность» = ~ 8,9 %%
.