COVID-19: за добу у світі захворіли 196,9 тис. осіб, тільки у США та Бразилії - 95,9 тис. Загальна кількість заражених - 10,8 млн, жертв - 519 тис.

Станом на ранок 2 липня у світі зареєстрували 196 901 випадок зараження COVID-19 за добу, понад 10,8 млн випадків інфікування коронавірусом, одужали понад 6 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 10 809 998 випадків інфікування та 519 050 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 130 798 (+676 за добу), хворих - 2 779 953 (+51 097 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 453 369 інфікованих (+44 884 за добу) та 60 713 (+1057 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 654 405 осіб (+6556 за добу), кількість смертей - 9536 (+216 за добу).

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В Індії 605 220 хворих (+19 428 за добу) та 17 848 летальних випадків (+438 за добу).

У Великій Британії - 313 483 хворих (+829 за добу), померли 43 906 пацієнтів (+176).

В Іспанії зареєстрували 296 739 (+388 за добу) пацієнтів, померли 28 363 (+8).