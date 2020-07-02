В Україні 889 нових випадків COVID-19, померли 12 осіб, загалом зафіксовано 45 887 випадків

Станом на 2 липня в Україні лабораторно підтверджено 45 887 випадків COVID-19. За добу - 889 нових випадків. 12 осіб померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 889 осіб (добою раніше - 664).

За весь час пандемії COVID-19 інфіковано 45 887 осіб.

За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 12 пацієнтів (добою раніше - 14), загалом - 1185. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Києві (3) і Закарпатській (2) області.

За останню добу одужали 505 осіб (добою раніше - 433), загалом - 20 053.

Загалом в Україні зараз хворіють 24 649 осіб, що на 372 більше, ніж напередодні.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (152) області, Києві (104), Рівненській (95), Закарпатській (85) та Волинській (81) областях.

У Черкаській і Миколаївській областях нових випадків COVID-19 не виявили.















