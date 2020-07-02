В Україні 889 нових випадків COVID-19, померли 12 осіб, загалом зафіксовано 45 887 випадків
Станом на 2 липня в Україні лабораторно підтверджено 45 887 випадків COVID-19. За добу - 889 нових випадків. 12 осіб померли від хвороби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.
В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 889 осіб (добою раніше - 664).
За весь час пандемії COVID-19 інфіковано 45 887 осіб.
За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 12 пацієнтів (добою раніше - 14), загалом - 1185. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Києві (3) і Закарпатській (2) області.
За останню добу одужали 505 осіб (добою раніше - 433), загалом - 20 053.
Загалом в Україні зараз хворіють 24 649 осіб, що на 372 більше, ніж напередодні.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (152) області, Києві (104), Рівненській (95), Закарпатській (85) та Волинській (81) областях.
У Черкаській і Миколаївській областях нових випадків COVID-19 не виявили.
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Просто неправильно выразились. Если читать ,как сообщили,то получается
надо как бы плюсовать к предыдущему значению.
Смысл то понятен ,но выражаться им надо грамотно.
Тобто дійсно треба плюсовати до попередніх цифр.
учебным визам.
Сомнения в статистике инфицированных имеются ,что-то здесь не то.
Может кому-то выгодно перекрыть украинцам выезд на сезонные работы ?
Обратите внимание на районы с ростом эпидемии, даже с поправкой, что Черновицкая область (с ее румынами и цыганами), Львовская+Закарпатская не отличались культурой и соблюдением гигиенических норм, все-таки такой всплеск показывает что что-то не так: или "помогают", или, что вернее, эта власть настолько тупа, бездарна и ограниченна, что видит только один способ борьбы с "эпидемией" - дурантин+увещевания по ТВ.
из медведчуковских каналов ,что ни ЕС ни МВФ нам не нужны.
Относительно нашей власти ,то, начиная с советской , с достоверностью
статистики у нас проблемы ,как были ,так ,согласна ,похоже ,что и сейчас.
Кому-то очень надо сделать украинцев невыездными ,а вот кому ,тут думаю,Вы очень
сузили круг .
И будем честны: Украина - лакомый кусок для очень многих стран и групп. хутин лишь инструмент для достижения целей и способ уничтожения государства Украина. Порошенко это понимал и, как мог, оттягивал время.
Но этого не понимают 73проц., они живут сегодняшним днем и телевизором.
Только за последнее время: маски, зашитные костюмы, оборудование для больниц, помощь в Закарпатье... Это только то, что сразу вспомнил.
Вы и правда об этом не слышали?
Пиар? Если на пользу людям - пусть будет. Хоть горшком назови.
Почему Зеленский пропиарился на 0, 00 гривен?
Лучше доверься науке, не впадай в лженауку.
"Хирурги и медсестры, которые занимаются чистой хирургией, носят одноразовые маски для лица. Считается, что у масок для лица есть два преимущества: предотвращение проникновения микробов из носа и рта хирурга в рану пациента и защита лица хирурга от каких-либо брызг из раны пациента. Считается, что маски для лица снижают вероятность раневых инфекций после операции."
"Мы проанализировали в общей сложности 2106 участников из трех обнаруженных нами исследований. Все три исследования показали, что ношение маски на лице во время операции не увеличивает и не уменьшает число случаев раневых инфекций после операции. Мы пришли к выводу, что нет четких доказательств того, что ношение одноразовых масок для лица влияет на вероятность развития раневых инфекций после операции."
https://www.cochrane.org/ru/CD002929/WOUNDS_odnorazovye-hirurgicheskie-maski-dlya-predotvrashcheniya-hirurgicheskoy-ranevoy-infekcii-v-chistoy#_blank https://www.cochrane.org/ru/CD002929/WOUNDS_odnorazovye-hirurgicheskie-maski-dlya-predotvrashcheniya-hirurgicheskoy-ranevoy-infekcii-v-chistoy
И первым пунктом я указал, что раневая инфекция и респираторная - имеют отличие в способах передачи, а также отличается агент инвазии - при тканевых инфекциях - бактерии, а респираторных - вирусы.
Хватит лепить сюда сову на глобус, изучи предмет.
А если хочешь о масках против распираторных инфекциях узнать, то читай официальное мнение ВОЗ, где в последних рекомендациях для населения нет даже упоминания о масках. О них говорится только во временных рекомендациях по применению масок (от 5 июня 2020г.). Но и там, в разделе для населения написано, что " В настоящее время отсутствуют прямые доказательства (по данным исследований в отношении COVID-19, а также здорового населения) эффективности всеобщего и повсеместного применения масок здоровыми людьми в целях профилактики респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19".
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
А вот Украина
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/
И кто действовал правильно и адекватно?
Поскольку сеть супермаркетов Coles объявила ограничения на количество кургрудей, сыра и молока при покупках, я решила помочь товаришу Эндрюсу, который, как и все про-китайские сявки, которые сдают Австралию Китаю, никогда не жили при тоталитаризме, и, проведя всю жизнь в изобилии, плохо понимают, как устраивать голод.
"Ну, это же так просто"(С Остап Бендер):
В ОДНИ РУКИ ОДИН КИЛОГРАММ МЯСА, А В ДВЕ РУКИ ДВЕ.
В ОДНИ РУКИ ОДИН ЛИТР МОЛОКА, А В ДВЕ РУКИ ДВА.
В ОДНИ РУКИ ОДНА БУЛКА ХЛЕБА, А В ДВЕ РУКИ ДВЕ.
В ОДНИ РУКИ ОДИН КУСОК МЫЛА, А В ДВЕ РУКИ ДВА.
Усвоили? До двух считать умеете, "товарищи" троцкисты?
Но есть один ньюанс.
Для успеха подобного мероприятия необходимо заручиться поддержкой правящего класса Австралии. Когда с середины 70-х, после подписания соглашения в Лиме, правящим классом СССР было принято решение СССР сдать рептилоидам в обмен на золотые унитазы, то, понятное дело, согласие большинства представителей правящего класса имелось, а тех, кто не был согласен - тех прикончили.
А так то все просто, у человека две руки, так что два килограмма, два куска, два литра и так далее одноразово.
Не благодарите.