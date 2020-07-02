За добу на Львівщині виявили 152 нові випадки COVID-19, загалом 5730 інфікованих і 146 померлих, - міськрада
За минулу добу у Львівській області діагностували 152 нові випадки захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
"За минулу добу лабораторні центри провели 1162 ПЛР-тести, з них нові проби - 924. Загалом 152 проби позитивні, з них нових - 115. Серед них 31 мешканець Львова", - зазначено в повідомленні.
Крім того, 1200 відібраних проб усе ще очікують на проведення ПЛР-аналізу.
Загалом у Львівській області інфіковано коронавірусом 5730 осіб, з них 146 померли, 863 пацієнти одужали.
Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 6235 осіб, госпіталізовані - 1078, на амбулаторному лікуванні - 5157 осіб, виписані - 909 осіб. Зараз у лікарні перебуває 166 осіб, з них у реанімації - 6 осіб, на апаратні ШВЛ - 2 особи.
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