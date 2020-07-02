"Слуга народу" Гетманцев про відставку Смолія: Це не поліпшить відносини України та МВФ
Питання відставки Якова Смолія з посади голови Національного банку розглядатиметься на засіданні фракції "Слуги народу". Перед цим заяву розглянуть на засіданні профільного парламентського комітету.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.
Гетманцев не відкидає, що Смолію доведеться обіймати посаду голови Нацбанку і надалі, якщо депутати не підтримають його відставку. Чи є голоси за відставку Смолія - депутати монобільшості визначать на окремому засіданні фракції.
"Це можливо. Спочатку ми розглянемо заяву на нашому комітеті. А потім дійсно на фракції. Насамперед потрібно поспілкуватися з головою НБУ. Він буде у Раді, буде доповідати. Після цього Рада повинна буде прийняти його заяву про відставку", - пояснив він.
Крім того, нардеп вважає, що відставка Смолія може вплинути на відносини з Міжнародним валютним фондом.
"Безперечно, це не покращить відносини України та МВФ. Це очевидно. Я не думаю, що є прямий взаємозв’язок між цим рішенням і траншами від МВФ. Але дуже багато залежить від того, яку позицію займе сам голова НБУ про підстави його звільнення. Дуже неоднозначна інформація пролунала щодо тиску на нього з боку ОП. Мені здається, що це дуже небезпечна інформація, яка потребує перевірки", - зазначив Гетманцев.
Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.
Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/Asot1927/status/1278331921211232258
То сидеть им в теплых креслах недолго! Мудрый нарид их развесит по киевским каштанам!
----------------------------------------------------------------
Насправді є прямий зв'язок рішення тиснути на Смолія і траншами МВФ. Просто вам скажуть, що ви не виконали умови щодо незалежності НБУ.
Так что Гетьманцеву свои собственные слова в СМИ и на комитете вспомнить бы . . .
Уволят, уверен. Если глава НБУ не послал их, а таки согласился написать заявление, то думаю, что там аргументация на тему "пиши заявление" уже на уровне угроз шла . . .
Что касается транша МВФ, пацаны считают, что это геополитика, мол "никуда не денутся, выуждены будут дать денег хоть со Смолиём, хоть без"
У цій фразі крапку треба було поставити після слів "Я не думаю".
Наслідки будуть суперськи - зупинка та перегляд співпраці з МВФ, інвестори забувають про Україну (навіть якщо міркували вкладати гроші і їм подобалася ідея няні-рєшали)...
А якщо ці довбні ще й увімкнуть печатний станок, то економіці країни точно хана буде!
Все по заповідях Бєні: дефолт, так дефолт!
зебобів я багато знаю зі свого оточення, там 99% навіть не цікавляться політикою не те що на цензорі щось клацать)
І тому якщо ми зараз піднімемо курс то станемо на ті ж граблі на які Тимошенко стала в 2008 році коли опустила до 4 грн. Хто молодий і вже не памятає може почитати пресу тих часів..
[ Фото ]
Соросенок и спонсор партии Голос, владелец помойки Новое время Фиала - называет отставку Смолия «диверсией русских». Объясните кто-то лысому гомосексуалисту, что Смолий и Гонтарева - партнёры российских инвестбанкиров из государственного ВТБ Банка, а муж первого зампреда НБУ Рожковой - Рожок - предправления дочки российского государственного банка ВЭБ в Украине. Животное.
...
https://censor.net/news/3205521/posly_g7_ob_otstavke_smoliya_podryv_nezavisimosti_natsbanka_postavit_pod_ugrozu_nadejnost_reform_v_ukraine
Є бізнес інтереси окремих груп бізнесу і чиновники їх виконують, яка група має більший вплив на владні інститути та група і має профіт.. При чому це не тільки у нас.
Російські ділові кола засіли в Україні ще з розвалу союзу, і також не треба так однозначно що вони партнери, я думаю чиновники такого рівня партнери в різних банках..
Так само багато патріотичних партій які на ТВ рвуть за Україну а в реальності на західній Україні тісно співрацюють що з людьми Ахметова(який є управляючий активами російського бізнесу в Україні) і так і з людьми Медведчука.. Чи ви вже всі забули 2014-2016 р коли побратими гинули в котлах а дві вищезгадані особи безперешкодно возили каравани на окуповану територію, і що сталось з командиром одного батальонну після викриття ним цих караванів. Забули вже всі рації в гуманітарці на донбас...
Тому для обох сторін заспокойтесь і не валіть панікою гривню..
Ні одна ні друга сторона не є святою і так само успішно співпрацює із всіма.
https://censor.net/news/3205521/posly_g7_ob_otstavke_smoliya_podryv_nezavisimosti_natsbanka_postavit_pod_ugrozu_nadejnost_reform_v_ukrainehttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Японія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Британія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Італія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада ) . об отставке Смолия: Подрыв независимости Нацбанка поставит под угрозу надежность реформ в Украине и их поддержку
Они экономику прос...ли за пол года на ровном месте, еще до пандемиии и карантина.
Що їм бєніна дупа Дубинський в голови наклав, те ці "фінансисти та банкіри" тут і чешуть.