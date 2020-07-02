"Слуга народу" Гетманцев про відставку Смолія: Це не поліпшить відносини України та МВФ

Питання відставки Якова Смолія з посади голови Національного банку розглядатиметься на засіданні фракції "Слуги народу". Перед цим заяву розглянуть на засіданні профільного парламентського комітету.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.

Гетманцев не відкидає, що Смолію доведеться обіймати посаду голови Нацбанку і надалі, якщо депутати не підтримають його відставку. Чи є голоси за відставку Смолія - депутати монобільшості визначать на окремому засіданні фракції.

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"Це можливо. Спочатку ми розглянемо заяву на нашому комітеті. А потім дійсно на фракції. Насамперед потрібно поспілкуватися з головою НБУ. Він буде у Раді, буде доповідати. Після цього Рада повинна буде прийняти його заяву про відставку", - пояснив він.

Крім того, нардеп вважає, що відставка Смолія може вплинути на відносини з Міжнародним валютним фондом.

"Безперечно, це не покращить відносини України та МВФ. Це очевидно. Я не думаю, що є прямий взаємозв’язок між цим рішенням і траншами від МВФ. Але дуже багато залежить від того, яку позицію займе сам голова НБУ про підстави його звільнення. Дуже неоднозначна інформація пролунала щодо тиску на нього з боку ОП. Мені здається, що це дуже небезпечна інформація, яка потребує перевірки", - зазначив Гетманцев.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

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