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"Слуга народу" Гетманцев про відставку Смолія: Це не поліпшить відносини України та МВФ

Питання відставки Якова Смолія з посади голови Національного банку розглядатиметься на засіданні фракції "Слуги народу". Перед цим заяву розглянуть на засіданні профільного парламентського комітету.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.

Гетманцев не відкидає, що Смолію доведеться обіймати посаду голови Нацбанку і надалі, якщо депутати не підтримають його відставку. Чи є голоси за відставку Смолія - депутати монобільшості визначать на окремому засіданні фракції.

Також читайте: Посли G7 про відставку Смолія: Підрив незалежності Нацбанку поставить під загрозу надійність реформ в Україні та їхню підтримку

"Це можливо. Спочатку ми розглянемо заяву на нашому комітеті. А потім дійсно на фракції. Насамперед потрібно поспілкуватися з головою НБУ. Він буде у Раді, буде доповідати. Після цього Рада повинна буде прийняти його заяву про відставку", - пояснив він.

Крім того, нардеп вважає, що відставка Смолія може вплинути на відносини з Міжнародним валютним фондом.

"Безперечно, це не покращить відносини України та МВФ. Це очевидно. Я не думаю, що є прямий взаємозв’язок між цим рішенням і траншами від МВФ. Але дуже багато залежить від того, яку позицію займе сам голова НБУ про підстави його звільнення. Дуже неоднозначна інформація пролунала щодо тиску на нього з боку ОП. Мені здається, що це дуже небезпечна інформація, яка потребує перевірки", - зазначив Гетманцев.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленського закликали не надавати політичного забарвлення діяльності НБУ та звільненню його глави Смолія

Автор: 

МВФ (3072) НБУ (10394) відставка (1465) Смолій Яків (299) Гетманцев Данило (889)


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Топ коментарі
+11
СН уже включил заднюю. Понимают что если будет так
"Слуга народа" Гетманцев об отставке Смолия: Это не улучшит отношения Украины и МВФ - Цензор.НЕТ 6649

То сидеть им в теплых креслах недолго! Мудрый нарид их развесит по киевским каштанам!
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02.07.2020 09:09
+9
Зараз в усіх методичках кацапів і шарійців, а також мертвечуковців - основний посил - це в усьому винні соросята. Не кацапи, бенезюзі і 5-колона, а саме піндоси. Дуже дякую.))
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02.07.2020 09:25
+8
Головою нац.банку бубочка коломойського призначить?
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02.07.2020 09:08
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Правила форума Рада форумчан
Головою нац.банку бубочка коломойського призначить?
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02.07.2020 09:08 Відповісти
Клитину, девочка созрела.
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02.07.2020 09:17 Відповісти
Клітина з її розумовими здібностями органічно вписалася в зе команду.
https://twitter.com/Asot1927/status/1278331921211232258
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02.07.2020 09:20 Відповісти
"Слуга народу" Гетманцев про відставку Смолія: Це не поліпшить відносини України та МВФ - Цензор.НЕТ 824
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02.07.2020 09:24 Відповісти
СН уже включил заднюю. Понимают что если будет так
"Слуга народа" Гетманцев об отставке Смолия: Это не улучшит отношения Украины и МВФ - Цензор.НЕТ 6649

То сидеть им в теплых креслах недолго! Мудрый нарид их развесит по киевским каштанам!
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02.07.2020 09:09 Відповісти
"Безусловно, это не улучшит отношения Украины и МВФ. Это очевидно. Я не думаю, что есть прямая взаимосвязь между этим решением и траншами от МВФ. Но очень много зависит от того, какую позицию займет сам глава НБУ об основаниях его увольнения. Очень неоднозначная информация прозвучала относительно давления на него со стороны ОП. Мне кажется, что это очень опасная информация, которая требует проверки", - отметил Гетманцев Источник: https://censor.net.ua/n3205529
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Насправді є прямий зв'язок рішення тиснути на Смолія і траншами МВФ. Просто вам скажуть, що ви не виконали умови щодо незалежності НБУ.
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02.07.2020 09:09 Відповісти
Вообще-то, Смолия как раз комитет ВР и выживал из кресла больше всего (в публичном пространстве, по крайней мере). Пили ему кровь за "слишком сильную гривню", из-за которой таможенные сборы упали, и обещали кадровые выводы.
Так что Гетьманцеву свои собственные слова в СМИ и на комитете вспомнить бы . . .

Уволят, уверен. Если глава НБУ не послал их, а таки согласился написать заявление, то думаю, что там аргументация на тему "пиши заявление" уже на уровне угроз шла . . .

Что касается транша МВФ, пацаны считают, что это геополитика, мол "никуда не денутся, выуждены будут дать денег хоть со Смолиём, хоть без"
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02.07.2020 12:51 Відповісти
"Я не думаю, что есть прямая взаимосвязь между этим решением и траншами от МВФ." Источник: https://censor.net/n3205529

У цій фразі крапку треба було поставити після слів "Я не думаю".
Наслідки будуть суперськи - зупинка та перегляд співпраці з МВФ, інвестори забувають про Україну (навіть якщо міркували вкладати гроші і їм подобалася ідея няні-рєшали)...
А якщо ці довбні ще й увімкнуть печатний станок, то економіці країни точно хана буде!
Все по заповідях Бєні: дефолт, так дефолт!
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02.07.2020 09:12 Відповісти
ніхера веселого тут нема. ці довбні з ОП просто ломають краіну через коліно
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02.07.2020 10:03 Відповісти
За який саме місяць? Якого року?
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02.07.2020 09:17 Відповісти
2014-го,сразу по горячим следам Януковича
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02.07.2020 09:18 Відповісти
Який місяць?
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02.07.2020 09:21 Відповісти
Є інфографіка вартості валюти за всі роки каденції поросяти. Інтернетом вмієш користуватись?
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02.07.2020 09:24 Відповісти
Любитель інфографіки, ти забув, що від держави відірвати біля 20 відсотків промислового виробництва. Це ніяк не вплинуло на курс? Але то таке. То конкретно ще раз:за який місяць і в якому році Петя і Сєня обвалили гривню в три рази? Рік і місяць.???
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02.07.2020 09:30 Відповісти
Звісно вмію, але такої інфи немає. Може ти надаш відповідь, за який саме місяць 2014 року курс гривні впав втричі? Чи ви зебіли всі балаболи?
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02.07.2020 09:32 Відповісти
..."Слуга народу" Гетманцев про відставку Смолія: Це не поліпшить відносини України та МВФ - Цензор.НЕТ 5139...
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02.07.2020 09:32 Відповісти
І за який місяць гривня впала втричі?
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02.07.2020 09:36 Відповісти
я ж тобі картинку виклав ...а втричі вона впала не за місяць ...тей хто тут живе повинен знати ...але суті це не змінює ...ти видно забув як гонтареву касирка з обмінника послала найух коли та хотіла купити на "камеру" сто баксів
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02.07.2020 09:54 Відповісти
З чого це я забув? Було таке. Але ж питання почалися після слів одного притрушеного, котрий не здатен за ті свої слова відповісти.
"Слуга народу" Гетманцев про відставку Смолія: Це не поліпшить відносини України та МВФ - Цензор.НЕТ 4009
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02.07.2020 10:01 Відповісти
А войны не было, потери Крыма, Донбасса? Мышебратья животы Украинцам не резали?
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02.07.2020 09:19 Відповісти
Войны?Было АТО
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02.07.2020 09:20 Відповісти
В спаме повоняй, головой ударенное.
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02.07.2020 09:21 Відповісти
Аргументов нет,значит надо хамить-типичное для порохоботы,верный последователь Пеца
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02.07.2020 09:23 Відповісти
Так в який місяць 2014 року Петя та Сеня втричі обвалили гривню? Ти ж серйозна людина, не балабол?
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02.07.2020 09:26 Відповісти
Оно лаптекопытное неподмытое посрать сюда забрело
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02.07.2020 09:30 Відповісти
Собача мова - типово для кацапських тролів!
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02.07.2020 09:42 Відповісти
иди в чаті своего мухосранска чи усть-зажопіська чи з яких ти там подворотєн пітерських путіна хвали, іпло тупе. шо ти лізешь до Украіни? наволоч фашистська
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02.07.2020 10:09 Відповісти
Порося кувікало що то АТО а не війна
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02.07.2020 09:27 Відповісти
Порося тебе по прежнему кувикает - домой жрать зовет
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02.07.2020 09:28 Відповісти
8-го июня 2014-го Пеца объявил первое перемирие с врагом
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02.07.2020 09:29 Відповісти
Бо ты в щель мамкину забился, с тобой уже б мацкву брали
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02.07.2020 09:31 Відповісти
Вместо того что бы воевать Пеца приказал не стрелять-порохоботы,фас
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02.07.2020 09:33 Відповісти
Даня балабол, так відповідь буде стосовно курсу гривні?
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02.07.2020 09:33 Відповісти
Ты в то время ещё в садике был,заглянь в гугле
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02.07.2020 09:37 Відповісти
Нащо мені гугл. Ти ж так стверджував, тобто знаєш напевно. От ти притрушений Балабол! Відповіді я так розумію не буде?
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02.07.2020 09:42 Відповісти
Тебя видимо часто роняли в сортир головой
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02.07.2020 09:27 Відповісти
Можно напомнить ещё потерю 25-30% экономичного потенциала страны и более 2/5 предприятий доноров валюты. Можно напомнить, сколько валюты понадобилось для закупки в бывших странах Варшавского договора запчастей для восстановления военной техники, а также лечения наших раненных в зарубежных госпиталях, можно рассказать как формируется курс национальной валюты и какие факторы давят на гривну, что такое межбанк и внешний долг....но! Это же зеленые экономисты. Им сказали по Г+Г что Порошенко и Гонтарева виноваты (вывевший за границу через Приват миллиарды Коломойский совсем не причем, да) в падении курса гривны, они и верят. Включать мозги - неа, это не их.
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02.07.2020 09:28 Відповісти
то не зебоби, то запорєбрікові раби пригожинські. росказують нам як воно в нас було, в них же все ок в краіні, роботи валом при многоходовщику так шо вимушені йти за пару деревяних строчить днями на українських інформ порталах про Петра)
зебобів я багато знаю зі свого оточення, там 99% навіть не цікавляться політикою не те що на цензорі щось клацать)
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02.07.2020 10:13 Відповісти
Почему тогда за год, курс гривны не восстановился? Уже нет больше трёх лет противного Сени и больше года злого Пети тоже нет. При власти великолепный Владимир Александрович! Что происходит? Доколе Петя будет и дальше не давать расти курсу гривны? И да, а как формируется курсовая политика? Можно вручную
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02.07.2020 09:20 Відповісти
Курс гривні не можна зараз піднімати, тому що йде осінь і десь в одній країні всі чекають коли лопне шарік, я навіть думаю що той президент що надув той шарік сам проти нього і зайшов в ринок.
І тому якщо ми зараз піднімемо курс то станемо на ті ж граблі на які Тимошенко стала в 2008 році коли опустила до 4 грн. Хто молодий і вже не памятає може почитати пресу тих часів..
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02.07.2020 10:04 Відповісти
2008 рік я пречудово пам'ятаю. Проте, півроку тому можна було б підняти гривню? Разом з тим, мова не про геополітику й макроекономіку, а про безглузді, безграмотні коментарі людей, які ніц не розуміють в фінансах, економіці, тощо.
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02.07.2020 10:39 Відповісти
[ Тёмный Рыцарь]
[ Фото ]
Соросенок и спонсор партии Голос, владелец помойки Новое время Фиала - называет отставку Смолия «диверсией русских». Объясните кто-то лысому гомосексуалисту, что Смолий и Гонтарева - партнёры российских инвестбанкиров из государственного ВТБ Банка, а муж первого зампреда НБУ Рожковой - Рожок - предправления дочки российского государственного банка ВЭБ в Украине. Животное.
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02.07.2020 09:20 Відповісти
Зараз в усіх методичках кацапів і шарійців, а також мертвечуковців - основний посил - це в усьому винні соросята. Не кацапи, бенезюзі і 5-колона, а саме піндоси. Дуже дякую.))
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02.07.2020 09:25 Відповісти
кацапи засіли в "українській" "владі" і грабують нас тридцять років ?
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02.07.2020 09:28 Відповісти
Це теж з методички - щоб не визнавати, що лохонулися, зелебобіки - починають пісню про 30 років. Те, що обрали Зеленського, відкотить Україну назад і якщо вона (Україна) залишиться державою, то прийдеться повертатися в стан квітня 2019 року. Цей процес буде тяжким і можливо кривавим. Охлос цього не розуміє - у нього мізки налаштовані на частоти діапазонів Т2.
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02.07.2020 09:42 Відповісти
йух їм всім і ***** і зелупі ...і решті кнурів що тридцять років грабують цю країну влаштовуючи народу час від часу спектаклі під назвою вибори без вибору ...
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02.07.2020 09:48 Відповісти
Ви за кого голосували у другому турі?))
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02.07.2020 09:51 Відповісти
я так і не зміг визначитися яка куча дерьма краще "пахне" ...тому обох послав в одному напрямі "в очко"
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02.07.2020 09:57 Відповісти
Це останній штрих до Вашого психологічного портрету. Дуже дякую.
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02.07.2020 10:05 Відповісти
вам таки шекеладне дерьмо краще смакує ніж дерьмецо зеленої шпани ...хоча останнім часом підсохнувши воно все більше і більше нагадує шекеладне ...доречі "портретист" попросіть психіатра скласти ваш "портрет" ... ви сильно здивуєтесь
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02.07.2020 10:10 Відповісти
Я сам психіатр. Доречі у вас важкі проблеми - постійне зсування в дискусіях на теми фікалій.
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02.07.2020 10:20 Відповісти
то це у вас професійне ...зверніться до колег
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02.07.2020 15:25 Відповісти
PS: це ваш колега він вам допоможе :https://censor.net/user/160742
...
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02.07.2020 15:28 Відповісти
Дурка, це теж "соросята" та партнери кацапських інвестбанків, чи як?
https://censor.net/news/3205521/posly_g7_ob_otstavke_smoliya_podryv_nezavisimosti_natsbanka_postavit_pod_ugrozu_nadejnost_reform_v_ukraine
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02.07.2020 09:27 Відповісти
ничего кроме ругательств и смешной гомофобии не почерпнул? что именно имеете предьявляеть Смолию, факты, пруфы, или как вчера с Поршенко "бе" "ме" и сбоку бантик?
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02.07.2020 09:35 Відповісти
№82
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02.07.2020 09:38 Відповісти
Наші люди просто задуже ідеалізують людей при владі, що у нас що закордоном, там немає людей у яких є якісь ідеали і бачення змін, тому що їх просто туда не пустять..
Є бізнес інтереси окремих груп бізнесу і чиновники їх виконують, яка група має більший вплив на владні інститути та група і має профіт.. При чому це не тільки у нас.
Російські ділові кола засіли в Україні ще з розвалу союзу, і також не треба так однозначно що вони партнери, я думаю чиновники такого рівня партнери в різних банках..
Так само багато патріотичних партій які на ТВ рвуть за Україну а в реальності на західній Україні тісно співрацюють що з людьми Ахметова(який є управляючий активами російського бізнесу в Україні) і так і з людьми Медведчука.. Чи ви вже всі забули 2014-2016 р коли побратими гинули в котлах а дві вищезгадані особи безперешкодно возили каравани на окуповану територію, і що сталось з командиром одного батальонну після викриття ним цих караванів. Забули вже всі рації в гуманітарці на донбас...

Тому для обох сторін заспокойтесь і не валіть панікою гривню..
Ні одна ні друга сторона не є святою і так само успішно співпрацює із всіма.
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02.07.2020 09:53 Відповісти
Во страну довели. На увольнение госчиновника обидится МВФ. Интересно на какие еще страны так обижается МВФ? На США, Германию, Францию...Польшу?
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02.07.2020 09:21 Відповісти
Та просто петіним шавкам роздають підсрачники, а порося обіжається чогось )
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02.07.2020 09:23 Відповісти
Треба відновити справедливість - замість націоналізованого Привату віддати Бєні НБУ. Там він покаже майстер-клас як розводити лохів - вже на континентальному рівні.
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02.07.2020 09:27 Відповісти
Согласен , все будет 95 квартал...
"Слуга народу" Гетманцев про відставку Смолія: Це не поліпшить відносини України та МВФ - Цензор.НЕТ 4626
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02.07.2020 09:23 Відповісти
"Обиды" это в твоей серпуховской подворотне, а международные кредиторы, особенно когда речь идет о длинных дешевых деньгах, а не короткосрочных спекуляциях под высокие ставки, предпочитают иметь дело с партнерами, которых посчитают достаточно надежными стабильными и прозрачными. При Смолие, нацбанк Украины был признан одним из самых прозрачных нацбанков и его рейтинги оценивали как очень стабильные.
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02.07.2020 09:32 Відповісти
В яких з цих країн йде війна, а мудрий нарід вибрав презЕдента- капітулянта- малороса, який за один рік довів країну до економічного колапсу?

https://censor.net/news/3205521/posly_g7_ob_otstavke_smoliya_podryv_nezavisimosti_natsbanka_postavit_pod_ugrozu_nadejnost_reform_v_ukrainehttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Японія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Британія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Італія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада ) . об отставке Смолия: Подрыв независимости Нацбанка поставит под угрозу надежность реформ в Украине и их поддержку
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02.07.2020 09:33 Відповісти
Не "может повлиять на отношения с МВФ..." ,а точно повлияет и это плохо.
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02.07.2020 09:25 Відповісти
гниленцоФФ озаботився ... "співпраця" з шахраями от що важливо слугам урода ...а на народ насрать
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02.07.2020 09:27 Відповісти
А ты чего нарик так распереживался? Ты там на колени перед неграми встал? Или как настоящий кацап сразу сел на бутылку?!
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02.07.2020 09:40 Відповісти
Беня прагне не лише повернути приват, а і хапнути ощадбанк.
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02.07.2020 09:31 Відповісти
Я звертаюся до зебілів, шарійців та опівців - ви хоч розумієте, придурки, що відбувається? У вас, як собак павлова, відклався рефлекс, що Гонтарєва пограбувала Україну. Але нагадую - справжніх реформаторів ненавидять, проклинають і вони мають рейтинг 0% після своєї відставки. Так от - єдине, що в Україні залишилось на плаву - це НБУ, який кілька років правцював ефективно і тримав гривню. Що тепер? А тепер пан Коломойський (якщо у когось ще уріна в очах залишилась - протріть), який має реальну владу в Україні - "компенсує" свої втрати по повній програмі. Як це відобразиться на наріду, який голосував за такі "реформи"? Дуже просто - умик.. увік...увімкнуть станок і почнеться те, що так ******* Українці - пограбунок через інфляцію. І не забуваємо: "Дефолт - це не страшно і навіть добре(с)...але не для всіх. (с)Oljik
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02.07.2020 09:37 Відповісти
Напоминаю особо одаренному-Пеца и Сеня сделали гривну в три раза
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02.07.2020 09:40 Відповісти
Зеленые в тех условиях сделали бы ее в двадцать раз.
Они экономику прос...ли за пол года на ровном месте, еще до пандемиии и карантина.
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02.07.2020 09:43 Відповісти
Я по собі суджу: 2013 рік - офіційна з/п 4500 грн, 2019 рік - 18000 грн. Робота та ж сама. Ділити вмієш, проффесор?
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02.07.2020 09:49 Відповісти
Що там вони розуміють?
Що їм бєніна дупа Дубинський в голови наклав, те ці "фінансисти та банкіри" тут і чешуть.
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02.07.2020 09:41 Відповісти
Взрослые дяди и тёти из МВФ, в отличие от наивных украинцев почему-то не верят в зеленые сказки и "дайте ему еще 100дней". Наверно они что-то знают."Слуга народу" Гетманцев про відставку Смолія: Це не поліпшить відносини України та МВФ - Цензор.НЕТ 8304
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02.07.2020 09:44 Відповісти
Так кредит уже получен.. Теперь можно ВСЕ.. Скоро суд отменит решение по Привату и т.д.
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02.07.2020 09:58 Відповісти
лишь частично получен) МВФ не дурачки "какието ж", справедливо решили, что для того что б зеленые гомики их не прокидали с законом о банках выдавать транш частями полтора года) и лишь секторально, на определенные вещи, а не просто в бюджет положить и разорвать) от чего Зеля при..ел и жутко растроился если верить слухам из ОП)
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02.07.2020 11:05 Відповісти
зеленая жидовня до осени не усидит!
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02.07.2020 10:01 Відповісти
 
 