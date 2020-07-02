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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві зафіксували 104 нові випадки COVID-19, три людини померли, - Кличко

За минулу добу в Києві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус ще у 104 мешканців столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

​​"Вірус, на жаль, не вщухає… 3 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 111 киян", - повідомив він.

За словами Кличка, на сьогодні в столиці вже 5242 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

Так, захворіли: 57 жінок віком від 19 до 94 років, 40 чоловiків віком від 20 до 83 років, 3 дівчинки від 3 місяців до 9 років і 4 хлопчики від 10 місяців до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Також читайте: За добу на COVID-19 захворіли 38 дітей і 63 медпрацівники, загалом 7 257 дітей і 12 449 медиків, - Степанов

Одужали за добу 44 людини. Всього коронавірус подолали 1642 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 18. У Дніпровському - 15. В Голосіівському та Святошинському районах - по 15 випадків.

"Не ставтеся легковажно до свого здоров‘я! Бережіть себе!" - додав Кличко.

За добу в Києві зафіксували 104 нові випадки COVID-19, три людини померли, - Кличко 01

За добу в Києві зафіксували 104 нові випадки COVID-19, три людини померли, - Кличко 02

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3515) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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"Диктор" киевского местного радиоузла озвучил "новости", на сегодня работа закончена. ( интересно вот.. только меня раздражает эта "интеллектуальная" физиономия с его титаническими попытками повторить или прочесть заготовленный текст и еще судорожными попытками постановочной театральности играть мимикой и голосом ( хотя все это выглядит на столько убого и смешно... ну не твое это Виталя, не твое.., лучше бы нашли какую то симпатичную прессаташе или профессионального диктора или уж актера на крайний случай)
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02.07.2020 09:24 Відповісти
"Диктор" киевского местного радиоузла озвучил "новости", на сегодня работа закончена. ( интересно вот.. только меня раздражает эта "интеллектуальная" физиономия с его титаническими попытками повторить или прочесть заготовленный текст и еще судорожными попытками постановочной театральности играть мимикой и голосом ( хотя все это выглядит на столько убого и смешно... ну не твое это Виталя, не твое.., лучше бы нашли какую то симпатичную прессаташе или профессионального диктора или уж актера на крайний случай)
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02.07.2020 09:25 Відповісти
Тупые у тебя сказки, рузькэ
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02.07.2020 09:26 Відповісти
У Зєлєнскава луччє палучяєцца?
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02.07.2020 09:29 Відповісти
Как говорил Чапаев: " Я ведь академиев-то не проходил, я их не закончил"
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02.07.2020 09:35 Відповісти
Как же так, вроде бы Ляшко информацией не владеет, сам сказал. А Кличко эту инфу от него получил? Интересные методы у боксёра, однако.
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02.07.2020 09:44 Відповісти
Три умерли от коронавируса, 11 от туберкулеза, 12 в ДТП ...
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02.07.2020 10:25 Відповісти
заболели: 57 женщин в возрасте от 19 до 94 лет, 40 человек в возрасте от 20 до 83 лет Источник: https://censor.net/n3205530 Гугл-переводчик снова в бою
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02.07.2020 12:55 Відповісти
 
 