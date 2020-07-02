За добу в Києві зафіксували 104 нові випадки COVID-19, три людини померли, - Кличко
За минулу добу в Києві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус ще у 104 мешканців столиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
"Вірус, на жаль, не вщухає… 3 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 111 киян", - повідомив він.
За словами Кличка, на сьогодні в столиці вже 5242 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.
Так, захворіли: 57 жінок віком від 19 до 94 років, 40 чоловiків віком від 20 до 83 років, 3 дівчинки від 3 місяців до 9 років і 4 хлопчики від 10 місяців до 15 років.
До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 44 людини. Всього коронавірус подолали 1642 мешканці Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 18. У Дніпровському - 15. В Голосіівському та Святошинському районах - по 15 випадків.
"Не ставтеся легковажно до свого здоров‘я! Бережіть себе!" - додав Кличко.
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