За добу в Києві зафіксували 104 нові випадки COVID-19, три людини померли, - Кличко

За минулу добу в Києві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус ще у 104 мешканців столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

​​"Вірус, на жаль, не вщухає… 3 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 111 киян", - повідомив він.

За словами Кличка, на сьогодні в столиці вже 5242 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.



Так, захворіли: 57 жінок віком від 19 до 94 років, 40 чоловiків віком від 20 до 83 років, 3 дівчинки від 3 місяців до 9 років і 4 хлопчики від 10 місяців до 15 років.



До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали за добу 44 людини. Всього коронавірус подолали 1642 мешканці Києва.



Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 18. У Дніпровському - 15. В Голосіівському та Святошинському районах - по 15 випадків.



"Не ставтеся легковажно до свого здоров‘я! Бережіть себе!" - додав Кличко.