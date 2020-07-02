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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на COVID-19 захворіли 38 дітей і 63 медпрацівники, загалом 7 257 дітей і 12 449 медиків, - Степанов

За добу на COVID-19 захворіли 38 дітей і 63 медпрацівники, загалом 7 257 дітей і 12 449 медиків, - Степанов

В Україні за весь час пандемії коронавірусної інфекції захворіли 7 257 дітей, а також 12 449 медпрацівників.

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 889 осіб. З них 38 дітей, а також 63 медпрацівники. Госпіталізовано 221 особу. Зафіксовано 12 летальних випадків", - зазначив міністр.

Одужали 505 пацієнтів.

"За весь час пандемії в Україні захворіли 45 887 осіб. З них 7 257 дітей, а також 12 449 медпрацівників. Всього одужали 20 053 людини, а летальних випадків - 1 185", - додав Степанов.

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Автор: 

діти (5083) карантин (18172) лікарі (1288) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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зачастую все проблемы со здоровьем приписывают этому феномену, даже не думая, что температура сопровождает многие заболевания. Куда проще пугать, что вот если родственники попадут в реанимацию.....вопрос-по какому настоящему диагнозу. У нас тоже хотели сепсис под корону подвести.
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02.07.2020 09:31 Відповісти
Пагналі за баксамі шолє???
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02.07.2020 12:11 Відповісти
 
 