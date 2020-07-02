За добу на COVID-19 захворіли 38 дітей і 63 медпрацівники, загалом 7 257 дітей і 12 449 медиків, - Степанов

В Україні за весь час пандемії коронавірусної інфекції захворіли 7 257 дітей, а також 12 449 медпрацівників.

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 889 осіб. З них 38 дітей, а також 63 медпрацівники. Госпіталізовано 221 особу. Зафіксовано 12 летальних випадків", - зазначив міністр.

Одужали 505 пацієнтів.

"За весь час пандемії в Україні захворіли 45 887 осіб. З них 7 257 дітей, а також 12 449 медпрацівників. Всього одужали 20 053 людини, а летальних випадків - 1 185", - додав Степанов.

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