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За добу на COVID-19 захворіли 38 дітей і 63 медпрацівники, загалом 7 257 дітей і 12 449 медиків, - Степанов
В Україні за весь час пандемії коронавірусної інфекції захворіли 7 257 дітей, а також 12 449 медпрацівників.
Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 889 осіб. З них 38 дітей, а також 63 медпрацівники. Госпіталізовано 221 особу. Зафіксовано 12 летальних випадків", - зазначив міністр.
Одужали 505 пацієнтів.
"За весь час пандемії в Україні захворіли 45 887 осіб. З них 7 257 дітей, а також 12 449 медпрацівників. Всього одужали 20 053 людини, а летальних випадків - 1 185", - додав Степанов.
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valentyna #410470
показати весь коментар02.07.2020 09:31 Відповісти Мені подобається 0
Olexa Pluzh
показати весь коментар02.07.2020 12:11 Відповісти Мені подобається 0
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