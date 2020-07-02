Кількість активних хворих на COVID-19 за добу знизилася в 12 областях України, - РНБО

Кількість осіб, які видужали від коронавірусної хвороби COVID-19, перевищила кількість захворілих за минулу добу в 12 із 24 областей України, ще в одній не змінилася. В 11 областях та Києві кількість активних випадків хвороби зросла, зокрема зафіксовано сплеск захворюваності в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони.

Найбільше нових випадків захворювання на CОVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві та Львівській області (понад 100), Донецькій, Рівненській, Закарпатській, Івано-Франківській і Волинській областях (понад 50 у кожному регіоні), одужання - у Львівській, Чернівецькій та Рівненській областях (понад 50).

Водночас у 16 із 24 областей не зареєстровано нових випадків смерті від CОVID-19, а в низці областей зафіксовано рекордні показники одужання від цієї хвороби.

У 15 областях кількість видужалих від початку пандемії перевищує кількість тих, хто зараз хворіє; до цього така ситуація була в 16 областях.

Кількість хворих перевищує 2 тисячі в м.Києві, Львівській та Чернівецькій областях, 1 тисячу - також у Київській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській і Волинській областях, а нижче 50 - у Луганській, Полтавській та Херсонській областях.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 19 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 випадок смерті і 30 випадків одужання раніше захворілих, зараз в області хворіють 615 осіб (на 15 менше, ніж напередодні);

- у Волинській області підтверджено 81 новий випадок захворювання на COVID-19 і 27 випадків одужання, зараз в області хворіють 1702 особи (на 54 більше за добу);

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- у Дніпропетровській області 5 нових випадків захворювання і 9 - одужання, зараз хворіють 137 осіб (на 4 менше за добу);

- у Донецькій області 78 нових випадків захворювання і 1 - одужання, зараз хворіють 386 осіб (на 77 більше за добу);

- у Житомирській області 13 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 18 - одужання, зараз хворіють 542 особи (на 6 менше за добу);

- у Закарпатській області 85 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 22 випадки одужання, зараз хворіють 1974 особи (на 61 більше за добу);

- у Запорізькій області виявлено 4 випадки захворювання і 17 випадків одужання, зараз хворіють 117 осіб (на 13 менше за добу);

- в Івано-Франківській області 51 новий випадок захворювання, 1 випадок смерті і 10 випадків одужання, зараз хворіють 1279 осіб (на 40 більше за добу);

- у Києві 104 нові випадки захворювання, 3 випадки смерті і 44 - одужання, зараз хворіють 3489 осіб (на 57 більше за добу);

- у Київській області 45 нових хворих за добу, 1 випадок смерті, 42 особи одужали, зараз хворіють 1206 осіб (на 2 більше за добу);

- у Кіровоградській області 3 випадки захворювання і 10 - одужання, зараз хворіють 68 осіб (на 7 менше за добу);

- у Луганській області лише 3 нові випадки захворювання, зараз хворіють 24 людини;

- у Львівській області підтверджено 152 нові випадки захворювання на COVID-19, 56 раніше захворілих видужали, зараз хворіють 4728 осіб (на 96 більше за добу);

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- у Миколаївській області 5 нових випадків одужання від COVID-19, випадків захворювання і смерті не було, зараз хворіють 149 осіб;

- в Одеській області 24 нові випадки захворювання та 24 випадки одужання, зараз хворіє 951 особа, як і напередодні;

- у Полтавській області 1 новий випадок захворювання і 3 випадки одужання, зараз хворіють 34 особи (на 2 менше за добу);

- у Рівненській області 93 нові випадки захворювання, 60 осіб одужали, зараз хворіють 1932 особи (на 33 більше за добу);

- у Сумській області 5 нових випадків захворювання і 7 - одужання, зараз хворіють 60 осіб (на 2 менше за добу);

- у Тернопільській області 28 нових випадків захворювання і 17 - одужання, зараз хворіють 752 особи (на 11 більше за добу);

- у Харківській області 38 нових випадків захворювання, 1 раніш захворіла особа померла, 33 - одужали, зараз хворіють 986 осіб (на 4 більше за добу);

- у Херсонській області 1 новий випадок захворювання і 3 випадки одужання, зараз хворіють 12 осіб (на 2 менше за добу);

- у Хмельницькій області 3 нові випадки захворювання та 10 - одужання, зараз хворіють 232 особи (на 7 менше за добу);

- у Черкаській області 1 людина померла, 3 одужали, зараз хворіють 142 особи (на 4 менше, ніж напередодні);

- у Чернівецькій області 44 нові випадки захворювання, 54 людини одужали, зараз хворіє 2741 особа (на 10 менше за добу);

- у Чернігівській області 9 нових випадків захворювання і 1 - смерті, зараз хворіє 391 особа (на 8 більше, ніж напередодні).

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