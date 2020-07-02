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Новини Коронавірус і карантин
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Глава ВООЗ Гебреєсус заявив про розробку у світі 141 вакцини від коронавірусу

Глава ВООЗ Гебреєсус заявив про розробку у світі 141 вакцини від коронавірусу

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив, що сьогодні у світі розробляється 141 вакцина проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lenta.ru, про це пише The Washington Post.

Гебреєсус заявив, що провідних кандидатів на розробку препаратів від успішного завершення відділяють місяці. За його словами, повної гарантії захисту немає, але ВООЗ покладає надії на вакцину.

26 червня в ВООЗ заявили, що розробки англо-шведської компанії AstraZeneca і американської Moderna - одні з кандидатів-лідерів серед 15 вакцин від COVID-19. Ці препарати найближчим часом зможуть перейти на другий і третій етапи клінічних випробувань.

За даними на 2 липня, у світі налічується більше 10,8 млн заражених коронавірусом, з них 519 тис. померли, понад 6 млн одужали. Найбільше інфікованих перебуває в США, Бразилії, Росії, Індії та Великій Британії.

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Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
гнать его надо поганой метлой. Главная проблема вируса-деньги и манипуляция.
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02.07.2020 09:42
+2
После вакцинации 141 препаратом, легкие человека превращаются.. превращаются в жабры и он переходит жить в океан, если успеет добежать конечно.
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02.07.2020 09:55
+1
7 млрд. потенциальных клиентов))) условно 10 баксов за дозу, пусть больше 50% не охватят, 3,5 млрд*10 баксов= 35 млрд. долларов.... и потом каждый год как от гриппа = 35 лярдов баксов на нелохах))
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02.07.2020 09:45
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гнать его надо поганой метлой. Главная проблема вируса-деньги и манипуляция.
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02.07.2020 09:42 Відповісти
Ні, головна проблема вірусу - це Китай, який його розробив. І Россія, яка його покриває. Австралія тільки-но почала вимагати незалежного розслідування - тут же вилізли лі сяо і почали кричати, шо це провокація. А Россія їм підтакнула, мовляв, "не надо гнать на Китай".

У нас, до речі, повз майже всі ЗМІ - і всі масс-медії, до речі - пройшла заява секретаря РНБО Данилова, що вірус-збудник Ковіду виготовлений в вуганьській лябораторії Т4 як бактеріолоґічна зброя. Як то кажуть, cui prodest.
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02.07.2020 11:10 Відповісти
И все нам колоть будут ? Кстати, Коломойский еще вакцину не разработал ?.
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02.07.2020 11:46 Відповісти
7 млрд. потенциальных клиентов))) условно 10 баксов за дозу, пусть больше 50% не охватят, 3,5 млрд*10 баксов= 35 млрд. долларов.... и потом каждый год как от гриппа = 35 лярдов баксов на нелохах))
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02.07.2020 09:45 Відповісти
завидный оптимизм у тебя/вас(снимаю шляпу)одно но!если бегло пройдётесь по заголовкам на эту тему в прессе то боюсь он у вас поубавится(оптимизм)так как фарм концерны уже заявили пока им не соберут тридцать один миллиард!!КАРЛ! вакцины не будет и цену таблеток уже предсказывают(фармаконцерны)порядка 2 000 у.е.за упаковку а дальше похоже будет по возрастающей(читай разные формы,,мутаций" и новых видов гриппа китай уже заявляет о новой нетипичной форме свинного гриппа)так что всем надо готовиться глубже засовывать руку в карман.всё это похоже на развод ,,климатологов"(заметьте что никто уже не спасает мир от потепления)вывод если климатологи сумели разводить всех!!то почему вирусологи не могут??вопрос кто и как будит разводить следующий!!(более эффективно и на более крупные суммы)как то так!!словом в мире уже идёт игра не то что по крупному!!а до неприличия по крупняку!!
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02.07.2020 11:21 Відповісти
В конкусі переможе Білл Гейтс.
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02.07.2020 09:49 Відповісти
После вакцинации 141 препаратом, легкие человека превращаются.. превращаются в жабры и он переходит жить в океан, если успеет добежать конечно.
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02.07.2020 09:55 Відповісти
Никнейм Вы полностью оправдываете...
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02.07.2020 10:46 Відповісти
141 вакцина - 141 проект финансирования. Это же столько денег, что у господина Гебрейесуса аж дух захватывает!
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02.07.2020 12:56 Відповісти
 
 