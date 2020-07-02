Глава ВООЗ Гебреєсус заявив про розробку у світі 141 вакцини від коронавірусу
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив, що сьогодні у світі розробляється 141 вакцина проти коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lenta.ru, про це пише The Washington Post.
Гебреєсус заявив, що провідних кандидатів на розробку препаратів від успішного завершення відділяють місяці. За його словами, повної гарантії захисту немає, але ВООЗ покладає надії на вакцину.
26 червня в ВООЗ заявили, що розробки англо-шведської компанії AstraZeneca і американської Moderna - одні з кандидатів-лідерів серед 15 вакцин від COVID-19. Ці препарати найближчим часом зможуть перейти на другий і третій етапи клінічних випробувань.
За даними на 2 липня, у світі налічується більше 10,8 млн заражених коронавірусом, з них 519 тис. померли, понад 6 млн одужали. Найбільше інфікованих перебуває в США, Бразилії, Росії, Індії та Великій Британії.
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