Ляшко закликає українців вакцинуватися: Не можна допустити спалаху інших інфекцій під час пандемії COVID-19

Люди не мають забувати про вакцинокеровані інфекції, які існують поруч із коронавірусною хворобою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу повідомив головний санлікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Хочу закликати всіх - вакцинуйтеся. Зараз триває активна розробка вакцин від коронавірусу. Поки що ми маємо наближення до третьої клінічної стадії від різних виробників вакцини від коронавірусної хвороби", - зазначив заступник голови МОЗ.

Водночас Ляшко підкреслив, що люди не мають забувати про вакцинокеровані інфекції, які існують поруч із коронавірусною хворобою.

"Ми не можемо допустити спалахів вакцинокерованих інфекцій, ми не маємо допустити спалахів вакцинокерованих інфекцій під час епідемії коронавірусної хвороби. Ми маємо пам'ятати: дорослі - кожні 10 років - дифтерія і правець. Діти - гепатит B, туберкульоз, кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, коклюш, поліомієліт і ХІБ-інфекція. Вакцинуйтеся, захищайте себе і дітей. Разом ми переможемо всі проблеми, в тому числі й епідемічного профілю", - підсумував головний санлікар.

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