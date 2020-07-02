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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко закликає українців вакцинуватися: Не можна допустити спалаху інших інфекцій під час пандемії COVID-19

Ляшко закликає українців вакцинуватися: Не можна допустити спалаху інших інфекцій під час пандемії COVID-19

Люди не мають забувати про вакцинокеровані інфекції, які існують поруч із коронавірусною хворобою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу повідомив головний санлікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Хочу закликати всіх - вакцинуйтеся. Зараз триває активна розробка вакцин від коронавірусу. Поки що ми маємо наближення до третьої клінічної стадії від різних виробників вакцини від коронавірусної хвороби", - зазначив заступник голови МОЗ.

Водночас Ляшко підкреслив, що люди не мають забувати про вакцинокеровані інфекції, які існують поруч із коронавірусною хворобою.

"Ми не можемо допустити спалахів вакцинокерованих інфекцій, ми не маємо допустити спалахів вакцинокерованих інфекцій під час епідемії коронавірусної хвороби. Ми маємо пам'ятати: дорослі - кожні 10 років - дифтерія і правець. Діти - гепатит B, туберкульоз, кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, коклюш, поліомієліт і ХІБ-інфекція. Вакцинуйтеся, захищайте себе і дітей. Разом ми переможемо всі проблеми, в тому числі й епідемічного профілю", - підсумував головний санлікар.

Также читайте: Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Ну вот наконец-то подошли к самому главному, ради чего вся эта дурь затевалась
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02.07.2020 10:23
+3
Тепер прізвище Ляшко звучить як лайка. Краще би йому у відставку.
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02.07.2020 09:51
+2
А есть вакцины от зебилизьма населения ? Тогда да , надо !
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02.07.2020 09:59
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всьо, будуть чіп-увати...
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02.07.2020 09:50 Відповісти
Тепер прізвище Ляшко звучить як лайка. Краще би йому у відставку.
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02.07.2020 09:51 Відповісти
А, кто тогда будет издеваться над украинцами?
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02.07.2020 10:11 Відповісти
А есть вакцины от зебилизьма населения ? Тогда да , надо !
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02.07.2020 09:59 Відповісти
пнх
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02.07.2020 10:09 Відповісти
Вакцинироваться за свой счёт?
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02.07.2020 10:10 Відповісти
Ну вот наконец-то подошли к самому главному, ради чего вся эта дурь затевалась
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02.07.2020 10:23 Відповісти
На эту тему есть анекдот
- Нет, все-таки природа очень предусмотрительна!
- Почему ты так думаешь?
- Ведь миллионы лет назад никто не знал, что появятся очки, а смотри, как предусмотрительно расположены уши!
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02.07.2020 10:38 Відповісти
слуги уничтожили доверие к системе госвласти, все забьют
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02.07.2020 11:24 Відповісти
вакціни 5G ?
так покажи приклад - завакцинся у прямому ефиру
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02.07.2020 10:35 Відповісти
Вакцыны - это йад, придуманный фрмокомпаниями!
Вирус - это фейк!
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02.07.2020 11:25 Відповісти
Ляшко иди к Олегу Ляшко . он тебя привьет или ты его , кому как нравиться.
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02.07.2020 11:29 Відповісти
Уважаемый Ляшко! Когда ты был ещё в отроках, мы уже проходили одно масштабное государственное разводилово от Ю.Тимошенко - когда на работе насильно заставляли делать прививки Тамифлю от свиного гриппа. Результат не известен, как и сколько положила а карман сама Тимошенко. В отношении вакцинации против короновируса (в быту - кармановирус!) - как можно лечить какими-то не известными вакцинами то, что ещё ученым медицинским миром планеты не подтверждено самое главное - природа возникновения этой заразы, если она действительно есть (???) и способы ее распространения. Тоже самое касается и проводимого тестирования Тестами, завезенными из разных стран и не контролируемыми по качеству никакими службами. Чтобы контролировать, нужно знать, что ты контролируешь!? Что при таком положении определяют эти Тесты - одному Богу известно. Средний период разработки и внедрения новых медикаментов - 2-3 года. Кто в мире мог за 4 месяца разработать эту вакцину? Бред! Для начала постарайтесь убедительно объяснить населению, что Вы делаете и для чего, а не общими фразами с призывами. Люди просто потеряли веру любой власти!
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02.07.2020 12:06 Відповісти
 
 