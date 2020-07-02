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Візит євродепутата Маріані в окупований Крим порушує міжнародне право: цивілізований світ дасть цьому належну оцінку, - посол Шамшур

Євродепутат Тьєррі Маріані своїм візитом до окупованого Російською Федерацією Криму порушив міжнародне право. Цей вчинок отримає відповідну реакцію.

Про це заявив посол України у Франції Олег Шамшур у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що цивілізований світ дасть гідну оцінку діям європейського політика.

"Пане Тьєррі Маріані, ми вас почули. Хочемо запевнити, що жоден з ваших кримських подвигів ніколи не залишатиметься без нашої реакції. Продовжуйте далі вихвалятися тим, як ви топчете принципи міжнародного права. Весь цивілізований світ дасть вам гідну оцінку", - написав Шамшур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незаконний візит французьких євродепутатів в окупований Крим: Точицький просить керівництво Європарламенту відреагувати

Як відомо, делегація в складі члена комітету із закордонних справ Європарламенту, президента Асоціації "Франко-російський діалог" Тьєррі Маріані, а також окремих представників Німеччини, Угорщини та Болгарії поїхала в окупований Крим для спостереження за "референдумом" щодо поправок до конституції Російської Федерації. Європарламент назвав приватним візит делегації євродепутатів, зазначивши, що не наказували нікому проводити спостереження за "референдумом".

Візит євродепутата Маріані в окупований Крим порушує міжнародне право: цивілізований світ дасть цьому належну оцінку, - посол Шамшур 01

Автор: 

Європарламент (1046) Крим (14170) росія (65316) Франція (3076) Шамшур (16)


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Все просто евроваиа любит деньги *****. Как в сказке огниво - есть бабос- есть праздник и евроблюди
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02.07.2020 09:52 Відповісти
 
 