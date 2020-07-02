Нардеп "Голосу" Железняк: Щодо відставки Смолія є 4 сценарії розвитку подій, включно зі "стрибком на граблі"

У ситуації з відставкою Якова Смолія є 4 сценарії розвитку подій і лише один веде до його остаточного звільнення глави Нацбанку.

Про це пише нардеп "Голосу", член фінансового комітету ВР Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Железняк підкреслює, що перед звільненням Смолія аргументи щодо його відставки мають вислухати президент, профільний комітет Ради і депутати в залі парламенту.

"Є мінімум чотири сценарії розвитку події:

1) Президент як би поцікавиться, що там з політичним тиском і не прийме відставку. А, навпаки, розбереться з тим політичним тиском.

2) Мій Комітет не схвалить відставку. Ну і спитає про політичний тиск

3) В раді знайдеться мінімум 198 притомних людей, які перед тим, як голосувати за відставку спитають про політичний тиск. І не проголосують.

4) Президенту, Комітету і 226+ депутатам пофіг на політичний тиск і вони у турборежимі звільнять Смолія. Що вже втрачати, криза так криза!"- зазначає Железняк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Долар по 100? Чи вийде у Коломойського звільненням голови Нацбанку зробити дефолт. ВIДЕО

"Отже, є три сценарії з виходом з ситуації і один з черговим стрибком на граблі", - резюмує нардеп.