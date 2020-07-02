Заява глави НБУ Смолія про звільнення матиме важкі наслідки для економіки, а отже, і для кожного українця, - експрем'єр Гончарук

Репутація НБУ - це фундамент для залучення інвестицій в Україну, а відставка глави Нацбанку Якова Смолія завдасть цій репутації важкого удару.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав експрем'єр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

Гончарук нагадав, що минулого літа кожна промова президента Володимира Зеленського починалася з "ми поважаємо і підтримуємо незалежність НБУ", і це була перша і головна ідея, яка лежала в основі економічної стратегії.

"Сама заява про звільнення Якова Смолія однозначно матиме важкі наслідки для економіки, а значить, для кожного українця", - зазначив експрем'єр.

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Також Гончарук підкреслив, що репутація НБУ - це фундамент для залучення інвестицій в нашу країну: "Тепер цій репутації завдано чергового важкого удару. А можлива втрата Нацбанком своєї незалежності поставить хрест на інвестиціях. Поки НБУ був незалежним, інвестор знав, що українська гривня буде поводитися прогнозовано. Нестабільність гривні вдарить по кожному з нас".

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.