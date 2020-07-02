Заява глави НБУ Смолія про звільнення матиме важкі наслідки для економіки, а отже, і для кожного українця, - експрем'єр Гончарук
Репутація НБУ - це фундамент для залучення інвестицій в Україну, а відставка глави Нацбанку Якова Смолія завдасть цій репутації важкого удару.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав експрем'єр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.
Гончарук нагадав, що минулого літа кожна промова президента Володимира Зеленського починалася з "ми поважаємо і підтримуємо незалежність НБУ", і це була перша і головна ідея, яка лежала в основі економічної стратегії.
"Сама заява про звільнення Якова Смолія однозначно матиме важкі наслідки для економіки, а значить, для кожного українця", - зазначив експрем'єр.
Також Гончарук підкреслив, що репутація НБУ - це фундамент для залучення інвестицій в нашу країну: "Тепер цій репутації завдано чергового важкого удару. А можлива втрата Нацбанком своєї незалежності поставить хрест на інвестиціях. Поки НБУ був незалежним, інвестор знав, що українська гривня буде поводитися прогнозовано. Нестабільність гривні вдарить по кожному з нас".
Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.
Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.
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По версии ЗЕленых даунов тяжелые последствия будет иметь не травля ЗЕлемойским руководства НБУ, а то, что это вылезло наружу.
Т.е. виновата жертва.
Цікаво, якщо би Зеленський пішов у відставку, то курс гривні як повів себе?
Я так думаю, що гривня на це відреагувала би тільки зміцненням І МВФ з G7 зітхнули би з полегшенням.
А Коломойський, напевно, уже би і не був би в Україні
Почему Яков Смолий написал заявление об отставке?
Соросята взорвались, прочитав вечерний пост (да почему-то именно в 21:10 глава Нацбанка сообщил об уходе) главы финансового регулятора об уходе с его должности
Здесь важен факт, что Смолий был назначен на смену Валерии Гонтаревой после ее отъезда в Лондон исключительно как ее человек. Контролировала Смолия подруга Гонтаревой Екатерина Рожкова, которая свои полномочия не сложила. Скажем больше: Рожкова уверена, что УЖ ТЕПЕРЬ она точно возглавит Нацбанк.
Но вернёмся к Смолию, ведь его увольнение на самом деле было вопросом времени. Поэтому дедушка решил первым хлопнуть дверью
Дело в том, что комитет ВР по вопросам финансовой политики поддержал проект постановление Верховной Рады касательно деятельности НБУ. Постановление отнюдь не хвалебное, в тексте говорится, что Нацбанк искусственно создал пирамиду вывода денег со страны через государственные облигации, что привело к ревальвации гривны
Звучит как-то непонятно? Согласимся. Наведем факты, которые опубликовала Счетная Палата.
В январе-мае бюджет 2020 года недополучил из-за некачественного курсового прогноза дохода 7 млрд грн
В бюджет закладывался средний обменный курс 27 гривен за доллар, а в дальнейшем он был пересмотрен до 30 гривен за доллар. Фактически же в январе-мае курс гривны составлял 25,8 гривен
По той же причине в бюджет-2019 не поступило 43 млрд грн
Также, не стоит забывать, что когда долларовые капиталы заводили в ОВГЗ - курс доллара повышался. А когда капиталы выводили из бумаг - гривну начинали укреплять. Это происходило в 2019 году и это происходит сейчас.
Это, лишь некоторые из фактов. Те, которые на поверхности.
Последствием принятия такого постановления в сессионном зале привело бы к моментальному увольнению Смолия с должности, как руководителя НБУ, утратившего свою деловую репутацию (того требует закон).
Согласитесь, не самый лучший финал.
Сначала, соросята пытались спасти Смолия в кресле, традиционно пугая «озабоченностью» посольств. Через несколько дней послы большой семерки назвали (https://twitter.com/G7AmbReformUA/status/1273869012603228160) проект постановления Верховной рады подрывом независимости НБУ, что активно освещали их рупоры в Украине.
Сейчас, в Нацбанке решили сыграть на опережение, и чтобы избежать позорного увольнения Якова Смолия, он сам уходит в отставку.
https://uainfo.org/blognews/1593263070-saakashvili-zayaviv-pro-vidsutnist-derzhavi-v-********.html
По его версии виноват Смолий. Надо было прогннуться или молча уйти, не подставляя Бубочку.
Весёлый Зе-прикол расшалился и разрушил нах... весь детский садик....
Причина конфликта - рекордный штраф, который наложил Антимонопольный комитет на табачного монополиста компанию "Тэдис" и производителей сигарет на 6,5 миллиардов гривен, и тем самым ударил по могущественному лоббисту Борису Кауфману, которого в СМИ называют владельцем "Тэдиса". Монопольную схему создали при Януковиче в 2011 году. Штраф АМКУ заставил бы производителей сигарет после завершения 10-летних контрактов расторгнуть соглашение в 2021-м, а сам "Тэдис" был бы вынужден допустить на рынок розничных продаж другие компании.Источник: https://censor.net/r3205444