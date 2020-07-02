Кабмін передав у Раду законопроєкт про відповідальність за недотримання маскового режиму: штрафи становитимуть 170-255 грн, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я сподівається на швидке ухвалення Верховною Радою законопроєкту, що встановлює штрафи за недотримання маскового режиму.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора на засіданні уряду затвердили законопроєкт, який буде передано до Верховної Ради, про внесення змін до кодексу про адміністративні правопорушення. Він регламентує встановлення штрафів за неносіння масок. Для фізичних осіб штрафи становитимуть від 170 до 255 грн, для юросіб - власників закладів громадського харчування, спортзалів, магазинів, якщо вони не дотримуються вимог, то для них штраф становитиме від 3,4 тис. грн до 5,1 тис. грн. Сподіваємося, що наші нардепи його підтримають", - сказав він.

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