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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін передав у Раду законопроєкт про відповідальність за недотримання маскового режиму: штрафи становитимуть 170-255 грн, - Степанов

Кабмін передав у Раду законопроєкт про відповідальність за недотримання маскового режиму: штрафи становитимуть 170-255 грн, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я сподівається на швидке ухвалення Верховною Радою законопроєкту, що встановлює штрафи за недотримання маскового режиму.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора на засіданні уряду затвердили законопроєкт, який буде передано до Верховної Ради, про внесення змін до кодексу про адміністративні правопорушення. Він регламентує встановлення штрафів за неносіння масок. Для фізичних осіб штрафи становитимуть від 170 до 255 грн, для юросіб - власників закладів громадського харчування, спортзалів, магазинів, якщо вони не дотримуються вимог, то для них штраф становитиме від 3,4 тис. грн до 5,1 тис. грн. Сподіваємося, що наші нардепи його підтримають", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

ВР (14987) Кабмін (14099) карантин (18172) МОЗ (5398) Степанов Максим (2196) штраф (1866) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
ублюдки зеленские нашли новый вид грабежа украинцев..
когда крадуцкого привлекут за продажу контрабандой сотни тонн масок?
импичмент голобородьке..
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02.07.2020 10:08
+4
А тех, кто одел маску повторно, или носил более 4-х часов нужно штрафовать на 10 000грн.
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02.07.2020 10:18
+3
Журналісти Kyiv Post надіслали до Офісу Президента запит із проханням надати перелік спонсорів та дані про закупівлі. Однак відповіді виданню не надали, аргументувавши це тим, що фонд при Офісі Президента приймав пожертви від приватних осіб і компаній, а відтак публікувати імена вони зможуть лише за їхньої згоди.

P.S. Ну ладно, отмазались от публикации имен благотворителей.
Но как потратили их деньги, куда, должны бы сообщить.
Может это все пиар-акция и не более, денежки если и были собраны, то были раздерибанены на хотелки Зе и Ко ?
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02.07.2020 10:28
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ублюдки зеленские нашли новый вид грабежа украинцев..
когда крадуцкого привлекут за продажу контрабандой сотни тонн масок?
импичмент голобородьке..
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02.07.2020 10:08 Відповісти
нарешті.
зменшили штрафи..

але 250 грн -це малоефективно...
я пропонував у районі 500 -1000 грн..
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02.07.2020 10:10 Відповісти
А тех, кто одел маску повторно, или носил более 4-х часов нужно штрафовать на 10 000грн.
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02.07.2020 10:18 Відповісти
повторно одягнена маска-джерело бацил..

Це вже проблеми самої людини..

але все одно проти Ковід допомагає..Якщо на зараженому..
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02.07.2020 10:24 Відповісти
Тому кто носит не помогает, помогает не заразить окружающих. Если маску одеть повторно внутренней стороной наружу, то распространяется куча других микробов.
Я смотрел использованную маску под микроскопом. Ужас.
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02.07.2020 10:29 Відповісти
Правильно. Давить нужно зе!лень. Маски из свободной продажи изъять, продавать на чорном рынке по 100грн штука и штраф за неношение или неправильное ношение сделать 20т грн. И запретить выходить из дому всем чаще чем 2 раза в неделю.
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02.07.2020 10:47 Відповісти
Заплати добровольно, тимуровец.
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02.07.2020 11:43 Відповісти
И это - бессрочно.
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02.07.2020 10:11 Відповісти
придурок степанов, а маски для пенсионеров доступны?
и скотобаза степанов - маски от насморка не защищают..
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02.07.2020 10:11 Відповісти
п...єц..
пенсіонер вже немає грошей купити маску за 8-9 грн.. раз в тиждень щоб зайти в магазин (((
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02.07.2020 10:25 Відповісти
ты можешь проспонсировать с десяток пенсионеров на месяц хотя бы? для тебя это не деньги, я так понимаю.
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02.07.2020 10:33 Відповісти
В Европе постепенно отменяют карантинные меры. У нас закон придумывают о штрафах за нелюбовь к "масочному фетишу".
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02.07.2020 10:14 Відповісти
не пи..ди.

дурантинофілам.

масочний режим там залишають.
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02.07.2020 10:26 Відповісти
Там рулят такие же "специалисты" чиновники, как и нас. Есть даже дремучей.
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02.07.2020 14:31 Відповісти
В Европе люди ответственные. А у нас... в метро ездил? 5% вообще без масок , а 60% закрывают масками второй подбородок, а не органы дыхания. Такое впечатление, что нация дебилов - не понимают, что могут принести covid в семью.
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02.07.2020 11:26 Відповісти
А какой процент людей у нас не моют руки, придя домой? А с уменьшением интервала движения поездов метро тему проехали? До одного места будет та маска без соблюдения других мер, как то соц. дистанция и чистые руки
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02.07.2020 12:24 Відповісти
Для того, чтобы рассуждать об органах дыхания, нужно знать их физиологию.

Ликбез по вероятности заражения через органы дыхания от иммунолога, профессора Массачусетского университета в Дартмуте Эрина Бромидж
"На открытом воздухе вирус распыляется в неограниченном объеме. Человеческий выдох рассеивается очень, очень быстро".
"Чтобы вы заболели, в ваш организм должна попасть так называемая инфекционная доза - порядка тысячи частиц вируса SARS-CoV-2. Эта оценка базируется на исследованиях соответствующих доз применительно к MERS и SARS"
"При одном выдохе выделяется от 50 до 5000 капелек. Большинство из них движутся медленно и почти сразу падают на землю". Количество капель сильно сокращается, если человек дышит носом.
"Нос - это добавочный фильтр, и воздух направляется вертикально вниз. Таким образом, число выделяемых патогенов - вирусных частиц - сравнительно невелико. Важно и то, что при обычном дыхании воздух выходит без усилия, так что вирусные частицы из нижних дыхательных путей в него не попадают". Это важно, поскольку в легких и трахее зараженного человека концентрация коронавируса выше, чем в горле и во рту.
Сколько частиц вируса SARS-CoV-2 (нынешний коронавирус, вызывающий Covid-19) выделяется при дыхании, неизвестно. Однако по https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5798362/ данные исследований , согласно которым при обычном гриппе больной распространяет от трех до 20 вирусных частиц в минуту.»
Подводя итог, можно сказать, что вероятность заболеть, просто находясь в одной комнате с носителем инфекции, сравнительно невелика, если тот не чихает и не кашляет.
Обзор Бромиджа по заражениям https://www.erinbromage.com/post/the-risks-know-them-avoid-them
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02.07.2020 14:39 Відповісти
Два каммента под моим постом (https://censor.net/user/53580 и https://censor.net/user/231790) окончательно подтвердили мои предположения - нация дебилов! Украинцы никогда не будут жить нормально, потому что одни готовы маму продать за 30 серебренников, а другие будут своим соотечественникам делать хуже, потому что думают что умнее других. Но еще хуже те, которые делают хуже за деньги понимая, что делают не правильно.
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02.07.2020 16:23 Відповісти
Стенания запуганного и малограмотного коронафоба.
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03.07.2020 15:07 Відповісти
Я не знал, что у тебя стенания запуганного и малограмотного коронафоба.
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03.07.2020 22:03 Відповісти
це тепер не лише водії бусів биті будуть, а ще і дворецкі фітнеклубів і ко.
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02.07.2020 10:15 Відповісти
1) Какие-попало маски не защищают!
2) Маску нужно менять каждые 4 часа. (не стирать или менять на снятую вчера, а новую).
3) Маска бесполезна, при игнорировании других мер: дистанция, дезинфекция, закрытая одежда ...
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02.07.2020 10:17 Відповісти
Я щось не вкурив? Коли хворих на коронавірус було мало встановили мін. штраф - 17 тис. грн. А тепер, коли хворих стало на порядок більше - 250 грн.?
Логіки знайти не можу
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02.07.2020 10:18 Відповісти
А что же тут не понять. Они считают, что зарплата у людей как и у этих инопланетян.
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02.07.2020 10:34 Відповісти
За 17 тисяч судяться, а за 250 грн. простіше заплатити.
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02.07.2020 11:22 Відповісти
Прям самая важная проблема на сегодняшний день
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02.07.2020 10:22 Відповісти
ОФІС ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРИХОВУЄ, ЯК ВИТРАЧЕНО ГРОШІ ОЛІГАРХІВ НА ПРОТИДІЮ COVID-19.

Офіс Президента Володимира Зеленського відмовився розкривати звітність свого Фонду з ліквідації наслідків COVID-19. Раніше низка олігархів та бізнесменів, на прохання президента, внесли у фонд значні пожертви.
Про це https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/zelenskys-office-hiding-how-it-spends-oligarchs-donations-to-fight-covid-19.html повідомляє Kyiv Post.

У березні президент Володимир Зеленськийhttps://www.president.gov.ua/news/prezident-********-proviv-zustrich-z-velikim-biznesom-dlya-d-60185 зустрівся з бізнесменами та попросив їх «скинутися» грошима у фонд боротьби з коронавірусом. Тоді він зазначив, що зібрати треба близько 12-13 мільярдів гривень «на різні лікарські засоби». Вдалося ж зібрати, начебто, лише 375 мільйонів гривень.

На початку травня заступник Голови Офісу Президента Кирило Тимошенкоhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=3060450647332032&set=pcb.3060470227330074&type=3&theater опублікував звіт про діяльність фонду. За цим звітом, гроші витратили на закупівлю тестів та засобів захисту для медиків.
Однак ані джерел фінансування, ані постачальників медобладнання, ані тих установ, які його отримали у звіті зазначено не було.
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02.07.2020 10:25 Відповісти
Журналісти Kyiv Post надіслали до Офісу Президента запит із проханням надати перелік спонсорів та дані про закупівлі. Однак відповіді виданню не надали, аргументувавши це тим, що фонд при Офісі Президента приймав пожертви від приватних осіб і компаній, а відтак публікувати імена вони зможуть лише за їхньої згоди.

P.S. Ну ладно, отмазались от публикации имен благотворителей.
Но как потратили их деньги, куда, должны бы сообщить.
Может это все пиар-акция и не более, денежки если и были собраны, то были раздерибанены на хотелки Зе и Ко ?
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02.07.2020 10:28 Відповісти
Аххаххаххха)) Олигархи скинулись "президенту" и тот не дает информацию)) Что это как не коррупция. ЛОЛ
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02.07.2020 10:50 Відповісти
Маска Майкла Маерса подойдет ?
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02.07.2020 10:25 Відповісти
ВЕЛЮР решил отомстить!
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02.07.2020 10:35 Відповісти
как вы уже замудохали, ктоб еще так о нашем здоровье беспокоился, лучше б какой-нибудь законопроектик передал кабмин о кредитной амнистии, какой я мечтатель....
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02.07.2020 10:43 Відповісти
Отэто сразу видно что у нас мин здоровья есть. Больше штрафов больших хороших и разных. Вместо доступных масок в каждой аптеке. В этом государстве самое главное это штрафы и менты гоняющие граждан. Менты они тоже кстати не для наведения порядка с соблюдением ПДД а штоп штрафы с аборигенов собирать.
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02.07.2020 10:44 Відповісти
ос тепер заживем. Будемо казну поповнювати
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02.07.2020 10:48 Відповісти
Сразу надо было определить реальный штраф, а не 17000. У кого поднимутся руки выписать человеку штраф в 17000? А так штраф должен быть меньше но чтобы его реально выписывали нарушителям карантина.
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02.07.2020 11:02 Відповісти
Кабмін передав у Раду законопроєкт про відповідальність за недотримання маскового режиму: штрафи становитимуть 170-255 грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 1062
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02.07.2020 12:02 Відповісти
І штрихкод на лобі з паспортними даними!
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02.07.2020 12:24 Відповісти
Нет юридических оснований и медицинских обоснованных данных для принудительного одевания масок на здоровых людей. Тем более нет обоснований для административных штрафов и привлечения для этих целей полиции, кроме как пожелания КМ. А этот орган, в свою очередь, является собранием людей с сомнительным, для принятия такого решения, профессиональным уровнем. Да и "советники" по этому вопросу тоже им под стать, фершал Радуцкий и чиновники-грантоеды из МОЗ.
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02.07.2020 14:53 Відповісти
Бойкот продаж масок,их должны раздавать согласно закона о защите населения от инфекционных заболеваний.
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08.07.2020 14:45 Відповісти
 
 