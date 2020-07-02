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Новини
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Туристична галузь відновиться після коронавірусу лише через п'ять років, - глава Держтуризму Олеськів

Туристична галузь відновиться після коронавірусу лише через п'ять років, - глава Держтуризму Олеськів

Попри те, що в курортних зонах України ціни переважно не ростуть, туристичної галузі потрібно буде близько п'яти років, щоб відновитися після пандемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла глава Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.

Олеськів розповіла, що ціни на відпочинок в курортних зонах України переважно не ростуть. Ціни на одноденні та дводенні тури по регіонах України теж не ростуть.

"Ще на початку карантину ми мали розмову у Zoom із туркомпаніями: обговорювали, як шукати вихід із цієї кризової ситуації, як працювати. Ми акцентували на тому, що штучно підвищувати ціни на туризм всередині країни не варто. Ціни не мають відлякувати клієнтів, і тоді можна забезпечити стабільний постійний розвиток галузі", - пояснила глава агентства.

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Водночас, за словами Олеськів, в Україні важко порахувати збитки туристичної галузі, оскільки, на жаль, відсутня туристична статистика. Одне із завдань - почати збирати дані галузі, що дало б можливість оцінювати збитки від втрати робочих місць, кількість порожніх місць у готелях тощо.

"Фахівці галузі кажуть, що через пандемію туризм відновиться до попередніх обсягів лише через п'ять років. Поки не винайдено вакцини, прогнозувати щось дуже важко, адже нічого подібного у світі ще не було. Хтось порівнює пандемію COVID-19 з епідемією SARS, але вона не мала таких величезних масштабів і була дуже локальною. А коронавірус за масштабами негативного впливу на різні галузі близький до світової фінансової кризи 2008 року, тому тут все значно складніше. Тоді світовий туризм відновлювався до попередніх обсягів близько п’яти років", - підкреслила глава Держагентства розвитку туризму.

Автор: 

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Топ коментарі
+1
цены в основном не растут

 Он обзванивал или инкогнито пытался купить?
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02.07.2020 10:12
+1
А коронавирус это надолго, если не на всегда.
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02.07.2020 10:15
+1
при зебилоидах ничего не растет, только зелень по отношению к гривне
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02.07.2020 10:16
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цены в основном не растут

 Он обзванивал или инкогнито пытался купить?
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02.07.2020 10:12 Відповісти
А коронавирус это надолго, если не на всегда.
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02.07.2020 10:15 Відповісти
при зебилоидах ничего не растет, только зелень по отношению к гривне
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02.07.2020 10:16 Відповісти
с такой властью, через 5 лет сюда будут ездить старые пердуны с Италии - смотреть на "массовые захоронения местных аборигенов"
сколько ни молюсь Перуну - но Он почему-то не побеждает вирус, хотя возможно и не Он его наслал, так что Он невиноватвируссампришел
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02.07.2020 10:17 Відповісти
Олеськив, 8.05.2020:

Також я маю великі сподівання, зокрема на китайський ринок, тому що Китай уже послабив свої карантинні заходи, вони подолали епідемію. За китайських туристів завжди всі боролися найбільше. Сподіваюся, що Україна з Китаєм зможуть взаємно відкритися швидше, ніж з країнами ЄС. Важливо не втратити цей момент і змогти привабити китайського туриста. Для цього дуже важливо використовувати всі діджитал інструменти, бо це те, що дозволяє оперативно реагувати на зміни і відслідковувати всі тренди. На рахунок цього уже говорили з послом України в Китаї, з колегами із китайсько-українських асоціацій, вони на "низькому старті", всі готові.
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02.07.2020 10:25 Відповісти
А что вы хотите от девочки без офиса, команды и зарплаты?
Назначают зеленые, кого попало, вот и несет это чудо без малейшего понятия в туризме всякую хрень.
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02.07.2020 10:53 Відповісти
А если ничего не делать для открытия границ, то летать за границу начнем только после утверждения кандидатуры на бюро райкома партии "слуга народа".
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02.07.2020 10:40 Відповісти
то есть после забила?
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02.07.2020 10:57 Відповісти
Набросьте еще 2-3 года на пандемию.. Или думаете что все уже "позади".. а ведь это все только начинается.
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02.07.2020 11:06 Відповісти
А что в Украине был туризм? На останки заводов смотреть? Разве что секс-туры.
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02.07.2020 11:18 Відповісти
Держустанова? Я що на це гімно теж податки сплачую? (((
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02.07.2020 16:43 Відповісти
 
 