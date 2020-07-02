Туристична галузь відновиться після коронавірусу лише через п'ять років, - глава Держтуризму Олеськів
Попри те, що в курортних зонах України ціни переважно не ростуть, туристичної галузі потрібно буде близько п'яти років, щоб відновитися після пандемії коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла глава Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.
Олеськів розповіла, що ціни на відпочинок в курортних зонах України переважно не ростуть. Ціни на одноденні та дводенні тури по регіонах України теж не ростуть.
"Ще на початку карантину ми мали розмову у Zoom із туркомпаніями: обговорювали, як шукати вихід із цієї кризової ситуації, як працювати. Ми акцентували на тому, що штучно підвищувати ціни на туризм всередині країни не варто. Ціни не мають відлякувати клієнтів, і тоді можна забезпечити стабільний постійний розвиток галузі", - пояснила глава агентства.
Водночас, за словами Олеськів, в Україні важко порахувати збитки туристичної галузі, оскільки, на жаль, відсутня туристична статистика. Одне із завдань - почати збирати дані галузі, що дало б можливість оцінювати збитки від втрати робочих місць, кількість порожніх місць у готелях тощо.
"Фахівці галузі кажуть, що через пандемію туризм відновиться до попередніх обсягів лише через п'ять років. Поки не винайдено вакцини, прогнозувати щось дуже важко, адже нічого подібного у світі ще не було. Хтось порівнює пандемію COVID-19 з епідемією SARS, але вона не мала таких величезних масштабів і була дуже локальною. А коронавірус за масштабами негативного впливу на різні галузі близький до світової фінансової кризи 2008 року, тому тут все значно складніше. Тоді світовий туризм відновлювався до попередніх обсягів близько п’яти років", - підкреслила глава Держагентства розвитку туризму.
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Он обзванивал или инкогнито пытался купить?
сколько ни молюсь Перуну - но Он почему-то не побеждает вирус, хотя возможно и не Он его наслал, так что Он невиноватвируссампришел
Також я маю великі сподівання, зокрема на китайський ринок, тому що Китай уже послабив свої карантинні заходи, вони подолали епідемію. За китайських туристів завжди всі боролися найбільше. Сподіваюся, що Україна з Китаєм зможуть взаємно відкритися швидше, ніж з країнами ЄС. Важливо не втратити цей момент і змогти привабити китайського туриста. Для цього дуже важливо використовувати всі діджитал інструменти, бо це те, що дозволяє оперативно реагувати на зміни і відслідковувати всі тренди. На рахунок цього уже говорили з послом України в Китаї, з колегами із китайсько-українських асоціацій, вони на "низькому старті", всі готові.
Назначают зеленые, кого попало, вот и несет это чудо без малейшего понятия в туризме всякую хрень.