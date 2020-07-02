Туристична галузь відновиться після коронавірусу лише через п'ять років, - глава Держтуризму Олеськів

Попри те, що в курортних зонах України ціни переважно не ростуть, туристичної галузі потрібно буде близько п'яти років, щоб відновитися після пандемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла глава Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.

Олеськів розповіла, що ціни на відпочинок в курортних зонах України переважно не ростуть. Ціни на одноденні та дводенні тури по регіонах України теж не ростуть.

"Ще на початку карантину ми мали розмову у Zoom із туркомпаніями: обговорювали, як шукати вихід із цієї кризової ситуації, як працювати. Ми акцентували на тому, що штучно підвищувати ціни на туризм всередині країни не варто. Ціни не мають відлякувати клієнтів, і тоді можна забезпечити стабільний постійний розвиток галузі", - пояснила глава агентства.

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Водночас, за словами Олеськів, в Україні важко порахувати збитки туристичної галузі, оскільки, на жаль, відсутня туристична статистика. Одне із завдань - почати збирати дані галузі, що дало б можливість оцінювати збитки від втрати робочих місць, кількість порожніх місць у готелях тощо.

"Фахівці галузі кажуть, що через пандемію туризм відновиться до попередніх обсягів лише через п'ять років. Поки не винайдено вакцини, прогнозувати щось дуже важко, адже нічого подібного у світі ще не було. Хтось порівнює пандемію COVID-19 з епідемією SARS, але вона не мала таких величезних масштабів і була дуже локальною. А коронавірус за масштабами негативного впливу на різні галузі близький до світової фінансової кризи 2008 року, тому тут все значно складніше. Тоді світовий туризм відновлювався до попередніх обсягів близько п’яти років", - підкреслила глава Держагентства розвитку туризму.