Українські лабораторії куплять реагентів і обладнання для тестування на COVID-19 на 90 млн грн, - головний санлікар Ляшко

Українські лабораторії уклали контракти на закупівлю реагентів та обладнання для тестування на COVID-19 на загальну суму близько 90 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Якщо говорити про розширення потенціалу лабораторій, то нині лабораторії, які є в підпорядкуванні МОЗ, уклали контракти на постачання 23 приладів для ампліфікації, які дозволяють проводити ПЛР-дослідження, на загальну суму понад 16 млн грн. Також вже укладені контракти і почалися поставки 10 станцій автоматичного виділення РНК на суму 8 млн грн, що дозволить прискорити роботу в лабораторіях і скоротити навантаження на лабораторних працівників. Також укладені додаткові контракти на суму 27 млн ​​грн для закупівлі тест-систем для ПЛР, на суму 14 млн грн для реагентів виділення РНК, на 25 млн грн на обладнання, яке допомагає відбирати зразки біоматеріалу", - сказав він на пресбрифінгу в Києві в четвер.

"Працівникам лабораторій а також епідеміологам, що працюють у осередках коронавірусної хвороби, за цей період вже виплачено надбавок до зарплаті в розмірі 95 млн грн", - додав він.

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За словами Ляшка, в Україні значно збільшилася кількість лабораторій і проведених за тиждень досліджень.

"Міністерство охорони здоров'я продовжує вживати заходів для розширення лабораторних потужностей. З початку епідемії в Україні кількість лабораторій, які проводили дослідження, на початок квітня становила 28 лабораторій, сьогодні такі дослідження проводять 73 лабораторії. Також на початку поточного тижня вже 175 лабораторій почали проводити тестування методом ІФА, в цілому проведено вже 228 тис. досліджень методом ІФА", - сказав заступник міністра.

"З 6 по 12 квітня лабораторії проводили 16 тис. досліджень на тиждень, з 22 по 28 квітня кількість досліджень досягла 78,501 тис. При цьому ми не говоримо, що це межа, ми постійно розширюємо кількість тестувань. У нас є розроблена з ВООЗ стратегія розширення тестування, тому кількість ПЛР-тестувань в країні буде постійно зростати", - додав він.

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