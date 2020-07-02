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"Слуга народу" Потураєв щодо нового законопроєкту про медіа: до онлайн-медіа будуть такі самі вимоги, як до телебачення і радіо

Народний депутат "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв каже, новий законопроект про медіа зрівняє в правах телебачення, радіо та друковані ЗМІ з онлайн-медіа.

Про це він сказав журналістам перед початком засідання Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Головна річ у цьому законі - що він вирівнює в правах телевізійників, радійників, друковані ЗМІ з онлайн-медіа. Тому що до того, як з'явився цей законопроєкт, а я сподіваюся, що він буде ухвалений Верховною Радою, значна частина українських медіа була дискримінована щодо іншої частини. Тобто класичні традиційні медіа були дискриміновані щодо онлайн-медіа", - сказав Потураєв.

Нардеп пояснив, що ніяких обмежень порівняно з телебаченням і радіо в онлайн-медіа не буде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про медіа не передбачає жорсткого контролю за діяльністю онлайн медіа, - Потураєв

"Тобто ті самі вимоги, які зараз до телебачення і радіо, ті самі вимоги будуть і до вас (онлайн-медіа. - Ред) - сказав Потураєв.

Автор: 

свобода слова (391) ЗМІ (1361) цензура (363) медіа (233) Потураєв Микита (146)


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Топ коментарі
+11
А как насчет уравнять людей с депутатами по разрешению на самоборону и оружие?
А то дискриминация получается, нехорошо.
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02.07.2020 10:50
+8
какие требования к аналам медведчука?
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02.07.2020 10:49
+5
Интернет сми теперь будет выделен эфир на ТВ?
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02.07.2020 11:00
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какие требования к аналам медведчука?
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02.07.2020 10:49 Відповісти
А как насчет уравнять людей с депутатами по разрешению на самоборону и оружие?
А то дискриминация получается, нехорошо.
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02.07.2020 10:50 Відповісти
Бла-бла-бла. Хитрый еврей не подтянул тех, кто ограничен, к тем кто неограничен, а наоборот, опустил вторых до уровня первых и назвал это устранением дискриминации.
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02.07.2020 10:57 Відповісти
Интернет сми теперь будет выделен эфир на ТВ?
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02.07.2020 11:00 Відповісти
1. Традиційні медіа були обмежені в порівнянні з онлайн ресурсами
2. Ніяких обмежень для онлайн-медіа не буде
3. До онлайн-медіа будуть такі ж вимоги, як і до традиційних медіа зараз.

ЯК??? Поясніть: як п.2 може бути виконаний при наявності п.1 та п.3???
Традиційні медіа обмежені, прирівнюємо до них онлайн-медіа, накладаємо на них ті ж вимоги, що й до традиційних і.... обмеження зникають! Ну просто чарівники з шапіто!

"То есть те же требования, которые сейчас к телевидению и радио, те же требования будут и к вам (онлайн-медиа. - Ред)" Источник: https://censor.net/n3205559
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02.07.2020 11:01 Відповісти
Тринда блогерам, затаскають всіх опозиційних по судам
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02.07.2020 11:08 Відповісти
Короче говоря хотят попробовать контролировать нет информ ресурсы .
Думают рейтинг спасут таким способо
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02.07.2020 11:08 Відповісти
Ха-ха! Свій "рейтінг" вони спасуть, хіба що більше заплатять соц. агенціям за оприлюднення потрібних їм цифр
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02.07.2020 13:31 Відповісти
Потураев чушь несёт несусветную. Этого в Московии даже Путлер не осмелился делать.
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02.07.2020 11:10 Відповісти
На кацаповии, нет таких потребностей! Там лишняя хромосома зверствует! А в Украине ещё не все зЕимбицилы, многие не смотрят "95 шизофринию" и даже призЕдента называют - "янелохом" ...
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02.07.2020 11:26 Відповісти
Зелена отара овець, яка сіпається в різні сторони та не знає свого шляху, бо ж ними керує зелений баран вова-клаван.
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02.07.2020 11:11 Відповісти
Хабаду обридла правда, тому їх завдання закрити всім роти.
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02.07.2020 11:27 Відповісти
Можна буде брехати так само як і Г+Г?
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02.07.2020 12:27 Відповісти
Повна дурість Потураєва і тих, кого від представляє. Чого вони хочуть домогтися цим? Напевно, щоб не публікувалася небажана для цієї влади інформація. А хто сказав, що українці будуть читати і дивитися тільки те, що влада хоче контролювати? Навіть при совку з його "залізною завісою" і глушилками не змогли закрити доступ до небажаної комунякам інформації. А в наш час інтернету таке взагалі неможливо.
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02.07.2020 13:28 Відповісти
 
 