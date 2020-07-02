"Слуга народу" Потураєв щодо нового законопроєкту про медіа: до онлайн-медіа будуть такі самі вимоги, як до телебачення і радіо
Народний депутат "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв каже, новий законопроект про медіа зрівняє в правах телебачення, радіо та друковані ЗМІ з онлайн-медіа.
Про це він сказав журналістам перед початком засідання Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Головна річ у цьому законі - що він вирівнює в правах телевізійників, радійників, друковані ЗМІ з онлайн-медіа. Тому що до того, як з'явився цей законопроєкт, а я сподіваюся, що він буде ухвалений Верховною Радою, значна частина українських медіа була дискримінована щодо іншої частини. Тобто класичні традиційні медіа були дискриміновані щодо онлайн-медіа", - сказав Потураєв.
Нардеп пояснив, що ніяких обмежень порівняно з телебаченням і радіо в онлайн-медіа не буде.
"Тобто ті самі вимоги, які зараз до телебачення і радіо, ті самі вимоги будуть і до вас (онлайн-медіа. - Ред) - сказав Потураєв.
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А то дискриминация получается, нехорошо.
2. Ніяких обмежень для онлайн-медіа не буде
3. До онлайн-медіа будуть такі ж вимоги, як і до традиційних медіа зараз.
ЯК??? Поясніть: як п.2 може бути виконаний при наявності п.1 та п.3???
Традиційні медіа обмежені, прирівнюємо до них онлайн-медіа, накладаємо на них ті ж вимоги, що й до традиційних і.... обмеження зникають! Ну просто чарівники з шапіто!
"То есть те же требования, которые сейчас к телевидению и радио, те же требования будут и к вам (онлайн-медиа. - Ред)" Источник: https://censor.net/n3205559
Думают рейтинг спасут таким способо