"Слуга народу" Потураєв щодо нового законопроєкту про медіа: до онлайн-медіа будуть такі самі вимоги, як до телебачення і радіо

Народний депутат "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв каже, новий законопроект про медіа зрівняє в правах телебачення, радіо та друковані ЗМІ з онлайн-медіа.

Про це він сказав журналістам перед початком засідання Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Головна річ у цьому законі - що він вирівнює в правах телевізійників, радійників, друковані ЗМІ з онлайн-медіа. Тому що до того, як з'явився цей законопроєкт, а я сподіваюся, що він буде ухвалений Верховною Радою, значна частина українських медіа була дискримінована щодо іншої частини. Тобто класичні традиційні медіа були дискриміновані щодо онлайн-медіа", - сказав Потураєв.

Нардеп пояснив, що ніяких обмежень порівняно з телебаченням і радіо в онлайн-медіа не буде.

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"Тобто ті самі вимоги, які зараз до телебачення і радіо, ті самі вимоги будуть і до вас (онлайн-медіа. - Ред) - сказав Потураєв.