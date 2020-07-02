Київ і 10 областей України не готові до пом'якшення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 2 липня Київ і 10 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.
Згідно з даними МОЗ, станом на 1 липня показники для послаблення протиепідемічних заходів не відповідають нормі у Волинській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.
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Ситуация с пандемией не стоит на месте м продолжает свой неуклонный рост. Вчерашний базовый показатель, суточный прирост числа зараженных, поставил новый рекорд. Теперь это 196 901 человек за 24 часа. Такими темпами каждый следующий миллион будет проскакивать всего за 5 дней. И если за 5 месяцев активного расширения пандемии она набрала 10,8 миллионов, то теперь этот процесс летит со скоростью болида Формулы 1
Абсолютный рекорд поставили США. Вчера там суточный прирост впервые пробил отметку в 50 тыс и теперь этот рекорд составляет 50 091 человек. Собственно говоря, вторая волна рекордов говорит о том, что правительство работает не эффективно и утратило контроль над ситуацией уже второй раз подряд. А это уже прямо говорит о его компетентности. https://defence-line.org/2020/07/pandemiya-v-dinamike/
В общем, США дали волну на соседние Канаду и Мексику, а Бразилия - на Чили и Перу, создав гигантские котлы пандемии. Так, если посмотреть на «северный котел», то уже сейчас в нем находится более 3,1 миллиона зараженных и 168 тыс погибших, а в «южном котле» - почти 2 миллиона зараженных и 76 тыс погибших. А вместе эти два котла дают половину ключевых показателей пандемии.
В общем, пока никуда и ничего не делось и ни на какой спад не идет.
Народ уже готов изгнать "карантинное " правительство.