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Порошенко заявляє про прямі вказівки з ОП від Смирнова переслідувати його, Смирнов вважає, що експрезиденту "подають некоректну інформацію члени його команди"

Порошенко заявляє про прямі вказівки з ОП від Смирнова переслідувати його, Смирнов вважає, що експрезиденту

П'ятий президент України і народний депутат від "Європейської Солідарності" Петро Порошенко фігурує в 24 кримінальних провадженнях, які, на його думку, інспіровані з Офісу президента.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Порошенко повідомив в інтерв'ю проєкту "Соромно!".

"24, бо три вони закрили. Я це дізнався тільки із заяви, яка прозвучала. Нам це не повідомляли", - сказав Порошенко.

Він не вважає, що більшість проваджень - це особиста помста колишнього заступника глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

"Який Портнов? Яка помста? Це спроба Офісу президента або особисто президента Володимира Зеленського сховатися або відвернути увагу за димовою завісою, прикрившись Портновим. Це прямі вказівки з Офісу президента конкретно пана Смирнова (заступника голови ОП Андрія Смирнова. - Ред.), який як адвокат пана Єфремова (колишнього лідера Партії регіонів Олександра Єфремова. - Ред.) дуже дружний із Портновим. Він використовує зазначений сценарій, щоб подолати фобії, які існують в Офісі президента", - заявив Порошенко.

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Своєю чергою, коментуючи для Цензор.НЕТ ці висловлювання, Порошенко, заступник голови ОП Смирнов заявив: "На щастя, модель ухвалення політичних рішень, способів і форм тиску на правоохоронців Адміністрацією Петра Олексійовича була запозичена Офісом Президента України. Більш того, зі старою моделлю навряд чи хтось взагалі зможе змагатися. А Петру Олексійовичу, який досі вважає себе президентом країни, подають некоректну інформацію члени його команди, в період його каденції регулярно спливали в ЗМІ як "смотрящі" за судами, а зараз, ховаючись від питань антикорупційних правоохоронних органів, мігрують між Ізраїлем і півднем Франції, відчайдушно намагаючись продовжувати впливати на політику в Україні. Разом з тим, хоч і не фахівець із виражених фобій, висловлюю глибоке співчуття і поділяю стурбованість".

Автор: 

Порошенко Петро (15180) Смирнов Андрій (62)


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Топ коментарі
+29
Порошенко заявляет о прямых указаниях из ОП от Смирнова преследовать его, Смирнов считает, что экс-президенту "подают некорректную информацию члены его команды" - Цензор.НЕТ 9770
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02.07.2020 10:55
+28
"Нехай свою невинуватість Порошенко доводить у суді" (с) Генеральний прокурор України Венедіктова. Завіса.
Стаття 17. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини.

1. Особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.
2. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.
3. Підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом.
4. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.
5. Поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою.
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02.07.2020 11:00
+23
Все значно простіше: Порошенко - психіатричний подразник Зеленського. У Вовіка комплекс неповноцінності, а Петро Олексійович - це той, ким чувачок з кварталу ніколи не стане і тому цей факт його крутить не гірше ніж ломка після сеансу нірвани.
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02.07.2020 10:56
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тікай сцикло, тікай.....

Порошенко заявляет о прямых указаниях из ОП от Смирнова преследовать его, Смирнов считает, что экс-президенту "подают некорректную информацию члены его команды" - Цензор.НЕТ 7791
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02.07.2020 11:16 Відповісти
Пингвин - лишний. Зе - тоже. Но совсем в другом смысле.
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02.07.2020 12:10 Відповісти
"Oфис президента" - антиконституционная лавочка, поскольку в Конституции её нет.
Страной управляют самозванцы.
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02.07.2020 11:17 Відповісти
Зеля сам даёт Пете козыри чтоб порохоботы мочили Зелю и обнуляли всё сказаное в ОП, ибо каждый зашквар слуг делает Зелю всё менее легитмным, а всё что делает зеля вызывает насмешку и не более...
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02.07.2020 11:18 Відповісти
Дуже погано тільки це. Бо шворки від цього паяца в руках путіна.
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02.07.2020 11:20 Відповісти
даже до вас, зебилов, дошло понимание вашего идиотизма - если голосовали за это ничтожество-писюаниста)) а как стонали, как вы стонали - возвеличивая шмарклю))
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02.07.2020 11:20 Відповісти
не порохобот, ты тут конечно не прав...стоните вы больше года, на кизяк исходите, а до, аж 5 лет торчали от Петиных побрэхэньок... Зелин антирейтинг никак на Петином рейтинге не отразится, ибо дыбилов в Украине меньшинство....
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02.07.2020 11:46 Відповісти
Так вроде 73% дебилов, по последней перекличке?
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02.07.2020 12:11 Відповісти
И от народа тоже
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02.07.2020 11:44 Відповісти
Реально, Смирнов - работал с Портновым. Какие еще могут быть вопросы по Жилому Офису Президента Украины?
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02.07.2020 12:13 Відповісти
Обіжають Петруся, обіжають )))
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02.07.2020 13:25 Відповісти
Порошенко заявляє про прямі вказівки з ОП від Смирнова переслідувати його, Смирнов вважає, що експрезиденту "подають некоректну інформацію члени його команди" - Цензор.НЕТ 8904
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02.07.2020 20:07 Відповісти
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