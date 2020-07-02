Порошенко заявляє про прямі вказівки з ОП від Смирнова переслідувати його, Смирнов вважає, що експрезиденту "подають некоректну інформацію члени його команди"

П'ятий президент України і народний депутат від "Європейської Солідарності" Петро Порошенко фігурує в 24 кримінальних провадженнях, які, на його думку, інспіровані з Офісу президента.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Порошенко повідомив в інтерв'ю проєкту "Соромно!".

"24, бо три вони закрили. Я це дізнався тільки із заяви, яка прозвучала. Нам це не повідомляли", - сказав Порошенко.

Він не вважає, що більшість проваджень - це особиста помста колишнього заступника глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

"Який Портнов? Яка помста? Це спроба Офісу президента або особисто президента Володимира Зеленського сховатися або відвернути увагу за димовою завісою, прикрившись Портновим. Це прямі вказівки з Офісу президента конкретно пана Смирнова (заступника голови ОП Андрія Смирнова. - Ред.), який як адвокат пана Єфремова (колишнього лідера Партії регіонів Олександра Єфремова. - Ред.) дуже дружний із Портновим. Він використовує зазначений сценарій, щоб подолати фобії, які існують в Офісі президента", - заявив Порошенко.

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Своєю чергою, коментуючи для Цензор.НЕТ ці висловлювання, Порошенко, заступник голови ОП Смирнов заявив: "На щастя, модель ухвалення політичних рішень, способів і форм тиску на правоохоронців Адміністрацією Петра Олексійовича була запозичена Офісом Президента України. Більш того, зі старою моделлю навряд чи хтось взагалі зможе змагатися. А Петру Олексійовичу, який досі вважає себе президентом країни, подають некоректну інформацію члени його команди, в період його каденції регулярно спливали в ЗМІ як "смотрящі" за судами, а зараз, ховаючись від питань антикорупційних правоохоронних органів, мігрують між Ізраїлем і півднем Франції, відчайдушно намагаючись продовжувати впливати на політику в Україні. Разом з тим, хоч і не фахівець із виражених фобій, висловлюю глибоке співчуття і поділяю стурбованість".