Із квітня по червень з 20% до 12% скоротилася кількість умовно забезпеченого населення України, однак переходу до абсолютної бідності поки немає, - опитування КМІС
На початку червня значно знизилася кількість українців, які можуть дозволити собі купувати деякі дорогі речі або можуть дозволити собі купувати все, що завгодно, і тому можуть бути зараховані до умовно забезпечених верств населення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) із 24 травня по 4 червня і порівняння з аналогічним опитуванням, що проводилося 17-25 квітня.
Інститут з 1994 року регулярно у своїх опитуваннях ставить запитання, як респонденти оцінюють добробут своєї родини за 5-бальною шкалою: 1 - "Нам не вистачає грошей навіть на їжу", 2 - "Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко", 3 - "Нам вистачає грошей на їжу, одяг і ми можемо дещо відкладати, але цього не вистачає, щоб купувати дорогі речі (такі як холодильник або телевізор)", 4 - "ми можемо дозволити собі купувати деякі дорогі речі (такі як телевізор або холодильник)", 5 - "Ми можемо дозволити собі купити все, що захочемо".
Як повідомляється, наприкінці квітня можна було зарахувати до умовно заможних верств (відповіді 4-5, можуть дозволити собі купувати деякі коштовні речі, як телевізор чи холодильник, або взагалі, що завгодно можуть дозволити собі) 20,5% респондентів, то на початку червня – уже 12%. Натомість, із 30% до 36% зросла частка респондентів з умовно середнім рівнем добробуту (можуть дещо відкладати, але не можуть дозволити покупку таких речей, як телевізор чи холодильник) і з 34% до 37% – із низьким рівнем добробуту (вистачає грошей на їжу, але купувати одяг уже важко). Водночас рівень абсолютної бідності – тих, кому не вистачає грошей на їжу, – практично не змінився – 11,5% наприкінці квітня проти 12% на початку червня. Таким чином, за цей період фіксується зниження добробуту населення, хоча при цьому принаймні поки що немає переходу до абсолютної бідності.
Діаграма 1. Яке із цих тверджень найточніше відповідає фінансовому становищу Вашої родини?
У Таблиці 1 наведено дані серед різних соціально-демографічних категорій населення. Серед усіх категорій простежується зниження частки умовно багатих сімей.
Таблиця 1. Яке із цих тверджень найточніше відповідає фінансовому становищу Вашої родини? (% Серед респондентів відповідної соціально-демографічної категорії)
У процесі опитування, проведеного з 24 травня по 4 червня 2020 р., було проведено 4 тисячі інтерв'ю методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше), в неї не включаються території Криму і Донбасу, які тимчасово не контролюються владою України.
Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% — для показників близьких до 25%, 1% — для показників близьких до 10%, 0,8% — для показників близьких до 5%, 0,4% — для показників близьких до 1%.
Під час опитування, проведеного 17-25 квітня за аналогічною методикою, було проведено 6024 інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,4% для показників близьких до 50%, 1,2% — для показників близьких до 25%, 0,8% — для показників близьких до 10%, 0,6% — для показників близьких до 5%, 0,3% — для показників близьких до 1%.
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Ура !!!!
Літо, скоріш за все, буде дуже жарким, а от що буде восени - питання...
Первожу на человеческий язык:
У нас могла платить по счетам и покупать достаточный по витаминам, микроэлементам и белкам набор продуктов раньше могла только 5-я часть населения (это и есть 20%), а сейчас только 12 человек из 100 (это 12%). Но по калоражу пока хвает населению, голода нет, и нас, Слуг Народа, еще не повесили поэтому вниз головой.
фух..аж полегшало..
Вы видели добавленное количество автомобилей за последний год?
Бензин/газ/солярка/запчасти бесплатные?
Сколько смартфонов старше 3-х лет?
Будет!
Нічого не зрозумів, ще й написано на кацапсинській... Їсти траву (салатік) с хлібом це вже абсолютна бідність чи часткова? Якщо срака ще в штанях але вже проглядає в дірки то це ж ще не абсолютна бідність, ні?
зате лєнточки дозволять
А Бєня КалоМойша може купити вас усіх, оптом.