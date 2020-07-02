Із квітня по червень з 20% до 12% скоротилася кількість умовно забезпеченого населення України, однак переходу до абсолютної бідності поки немає, - опитування КМІС

На початку червня значно знизилася кількість українців, які можуть дозволити собі купувати деякі дорогі речі або можуть дозволити собі купувати все, що завгодно, і тому можуть бути зараховані до умовно забезпечених верств населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) із 24 травня по 4 червня і порівняння з аналогічним опитуванням, що проводилося 17-25 квітня.

Інститут з 1994 року регулярно у своїх опитуваннях ставить запитання, як респонденти оцінюють добробут своєї родини за 5-бальною шкалою: 1 - "Нам не вистачає грошей навіть на їжу", 2 - "Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко", 3 - "Нам вистачає грошей на їжу, одяг і ми можемо дещо відкладати, але цього не вистачає, щоб купувати дорогі речі (такі як холодильник або телевізор)", 4 - "ми можемо дозволити собі купувати деякі дорогі речі (такі як телевізор або холодильник)", 5 - "Ми можемо дозволити собі купити все, що захочемо".

Як повідомляється, наприкінці квітня можна було зарахувати до умовно заможних верств (відповіді 4-5, можуть дозволити собі купувати деякі коштовні речі, як телевізор чи холодильник, або взагалі, що завгодно можуть дозволити собі) 20,5% респондентів, то на початку червня – уже 12%. Натомість, із 30% до 36% зросла частка респондентів з умовно середнім рівнем добробуту (можуть дещо відкладати, але не можуть дозволити покупку таких речей, як телевізор чи холодильник) і з 34% до 37% – із низьким рівнем добробуту (вистачає грошей на їжу, але купувати одяг уже важко). Водночас рівень абсолютної бідності – тих, кому не вистачає грошей на їжу, – практично не змінився – 11,5% наприкінці квітня проти 12% на початку червня. Таким чином, за цей період фіксується зниження добробуту населення, хоча при цьому принаймні поки що немає переходу до абсолютної бідності.

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Діаграма 1. Яке із цих тверджень найточніше відповідає фінансовому становищу Вашої родини?

У Таблиці 1 наведено дані серед різних соціально-демографічних категорій населення. Серед усіх категорій простежується зниження частки умовно багатих сімей.

Таблиця 1. Яке із цих тверджень найточніше відповідає фінансовому становищу Вашої родини? (% Серед респондентів відповідної соціально-демографічної категорії)





У процесі опитування, проведеного з 24 травня по 4 червня 2020 р., було проведено 4 тисячі інтерв'ю методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше), в неї не включаються території Криму і Донбасу, які тимчасово не контролюються владою України.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% — для показників близьких до 25%, 1% — для показників близьких до 10%, 0,8% — для показників близьких до 5%, 0,4% — для показників близьких до 1%.

Під час опитування, проведеного 17-25 квітня за аналогічною методикою, було проведено 6024 інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,4% для показників близьких до 50%, 1,2% — для показників близьких до 25%, 0,8% — для показників близьких до 10%, 0,6% — для показників близьких до 5%, 0,3% — для показників близьких до 1%.