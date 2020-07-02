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Новини
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Із квітня по червень з 20% до 12% скоротилася кількість умовно забезпеченого населення України, однак переходу до абсолютної бідності поки немає, - опитування КМІС

Із квітня по червень з 20% до 12% скоротилася кількість умовно забезпеченого населення України, однак переходу до абсолютної бідності поки немає, - опитування КМІС

На початку червня значно знизилася кількість українців, які можуть дозволити собі купувати деякі дорогі речі або можуть дозволити собі купувати все, що завгодно, і тому можуть бути зараховані до умовно забезпечених верств населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) із 24 травня по 4 червня і порівняння з аналогічним опитуванням, що проводилося 17-25 квітня.

Інститут з 1994 року регулярно у своїх опитуваннях ставить запитання, як респонденти оцінюють добробут своєї родини за 5-бальною шкалою: 1 - "Нам не вистачає грошей навіть на їжу", 2 - "Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко", 3 - "Нам вистачає грошей на їжу, одяг і ми можемо дещо відкладати, але цього не вистачає, щоб купувати дорогі речі (такі як холодильник або телевізор)", 4 - "ми можемо дозволити собі купувати деякі дорогі речі (такі як телевізор або холодильник)", 5 - "Ми можемо дозволити собі купити все, що захочемо".

Як повідомляється, наприкінці квітня можна було зарахувати до умовно заможних верств (відповіді 4-5, можуть дозволити собі купувати деякі коштовні речі, як телевізор чи холодильник, або взагалі, що завгодно можуть дозволити собі) 20,5% респондентів, то на початку червня – уже 12%. Натомість, із 30% до 36% зросла частка респондентів з умовно середнім рівнем добробуту (можуть дещо відкладати, але не можуть дозволити покупку таких речей, як телевізор чи холодильник) і з 34% до 37% – із низьким рівнем добробуту (вистачає грошей на їжу, але купувати одяг уже важко). Водночас рівень абсолютної бідності – тих, кому не вистачає грошей на їжу, – практично не змінився – 11,5% наприкінці квітня проти 12% на початку червня. Таким чином, за цей період фіксується зниження добробуту населення, хоча при цьому принаймні поки що немає переходу до абсолютної бідності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прогнозами соціологів, показник бідності в Україні може бути на рівні 45%, - Лазебна

Діаграма 1. Яке із цих тверджень найточніше відповідає фінансовому становищу Вашої родини?

Із квітня по червень з 20% до 12% скоротилася кількість умовно забезпеченого населення України, однак переходу до абсолютної бідності поки немає, - опитування КМІС 01

У Таблиці 1 наведено дані серед різних соціально-демографічних категорій населення. Серед усіх категорій простежується зниження частки умовно багатих сімей.

Таблиця 1. Яке із цих тверджень найточніше відповідає фінансовому становищу Вашої родини? (% Серед респондентів відповідної соціально-демографічної категорії)

Із квітня по червень з 20% до 12% скоротилася кількість умовно забезпеченого населення України, однак переходу до абсолютної бідності поки немає, - опитування КМІС 02
Із квітня по червень з 20% до 12% скоротилася кількість умовно забезпеченого населення України, однак переходу до абсолютної бідності поки немає, - опитування КМІС 03

У процесі опитування, проведеного з 24 травня по 4 червня 2020 р., було проведено 4 тисячі інтерв'ю методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше), в неї не включаються території Криму і Донбасу, які тимчасово не контролюються владою України.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% — для показників близьких до 25%, 1% — для показників близьких до 10%, 0,8% — для показників близьких до 5%, 0,4% — для показників близьких до 1%.

Під час опитування, проведеного 17-25 квітня за аналогічною методикою, було проведено 6024 інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,4% для показників близьких до 50%, 1,2% — для показників близьких до 25%, 0,8% — для показників близьких до 10%, 0,6% — для показників близьких до 5%, 0,3% — для показників близьких до 1%.

Автор: 

бідність (143) опитування (1942) КМІС (335)


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Топ коментарі
+19
"эпоха бедности - закончилась".. впереди эпоха нищеты..
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02.07.2020 11:11
+13


С апреля по июнь c 20% до 12% сократилось число условно обеспеченного населения Украины, однако перехода к абсолютной бедности пока нет, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 6428
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02.07.2020 11:09
+12
С апреля по июнь c 20% до 12% сократилось число условно обеспеченного населения Украины, однако перехода к абсолютной бедности пока нет, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 2364

С апреля по июнь c 20% до 12% сократилось число условно обеспеченного населения Украины, однако перехода к абсолютной бедности пока нет, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 7283
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02.07.2020 11:08
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С апреля по июнь c 20% до 12% сократилось число условно обеспеченного населения Украины, однако перехода к абсолютной бедности пока нет, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 2364

С апреля по июнь c 20% до 12% сократилось число условно обеспеченного населения Украины, однако перехода к абсолютной бедности пока нет, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 7283
показати весь коментар
02.07.2020 11:08 Відповісти
"эпоха бедности - закончилась".. впереди эпоха нищеты..
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02.07.2020 11:11 Відповісти
Пока....Как много в этом звуке. Зебилье, вы тут? Как вам?
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02.07.2020 11:09 Відповісти
и куда же они перешли??? В ГРОБ????
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02.07.2020 11:09 Відповісти


С апреля по июнь c 20% до 12% сократилось число условно обеспеченного населения Украины, однако перехода к абсолютной бедности пока нет, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 6428
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02.07.2020 11:09 Відповісти
Т.е. "ах вы ещё живы?!!! неожиданно... переходим от масок к ошейикам!"
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02.07.2020 11:13 Відповісти
Авдотья, ну Вы и шалунья...
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02.07.2020 11:39 Відповісти
21.04.2019 !
Ура !!!!
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02.07.2020 11:14 Відповісти
свежо предание да верится с трудом ..(с)
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02.07.2020 11:14 Відповісти
Интересно а как они считают абсолютную бедность? типа когда жрать нечего да!!
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02.07.2020 11:20 Відповісти
Путают бедность с нищетой
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02.07.2020 13:33 Відповісти
Люди "проїли" свої заощадження (вклади українців за час карантину зменшились на 90 лярдів), і тепер вже готові закінчувати "епоху бідності" та переходити до "епохи зубожіння". Особливо, коли недолуге зелене увімкне печатний верстат НБУ (після усунення Смолія).
Літо, скоріш за все, буде дуже жарким, а от що буде восени - питання...
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02.07.2020 11:21 Відповісти
Класс тот кто может себе купить холодильник тот БАГАТЫЙ!! вот это достижение!! я думал багатый тот кто может купить яхту или виллу оказывается нет у нас багатые те кто холодильники покупают!!!
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02.07.2020 11:22 Відповісти
Шо 73%нтные по приколу теперь до сих пор?уверен та часть обеспеченного населения голосовала как раз за зелень которая сидела в первых рядах на сьемках 95 квартала ржала когда высмеевали Пороха и клоуну за это ничего не было,летала спокойно по безвизу Пороха в Ниццу,а теперь денег мало,бизнес уничтожен, а в Европу не пускают,кусать локти и пенять можете только на себя,вы сделали самих себя вместе
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02.07.2020 11:23 Відповісти
расслабся мужки! чего тебя так прет! ЗЕЛЯ по делам не отличается от ПЕТИ! так же повышает тарифы так же уничтожает больницы так же огрничивает соцвыплаты и так же нагибает малый и средний бизнес! и всем расказывает что это МВФ виноват!! Единственное отличие ЗЕЛИ от ПЕТИ токо в том что ЗЕ не так сильно давит на РАШКУ а в плане экономики обое рябое!!
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02.07.2020 11:27 Відповісти
"С апреля по июнь c 20% до 12% сократилось число условно обеспеченного населения Украины, однако перехода к абсолютной бедности пока нет, - опрос КМИС"

Первожу на человеческий язык:
У нас могла платить по счетам и покупать достаточный по витаминам, микроэлементам и белкам набор продуктов раньше могла только 5-я часть населения (это и есть 20%), а сейчас только 12 человек из 100 (это 12%). Но по калоражу пока хвает населению, голода нет, и нас, Слуг Народа, еще не повесили поэтому вниз головой.
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02.07.2020 11:26 Відповісти
Это поправимо, К осени "бедоносец" постарается.
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02.07.2020 12:13 Відповісти
"однако перехода к абсолютной бедности пока нет"

фух..аж полегшало..
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02.07.2020 11:28 Відповісти
всего лишь за два месяца прирост турборежима превращения населения Украины из бедных в нищих бомжей составил 8%
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02.07.2020 12:05 Відповісти
Это еще Порошенко виноват или уже не виноват?
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02.07.2020 12:16 Відповісти
Наступники виноваты!
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02.07.2020 12:24 Відповісти
Бедность? Какая такая бедность?
Вы видели добавленное количество автомобилей за последний год?
Бензин/газ/солярка/запчасти бесплатные?
Сколько смартфонов старше 3-х лет?
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02.07.2020 12:23 Відповісти
Із квітня по червень з 20% до 12% скоротилася кількість умовно забезпеченого населення України, однак переходу до абсолютної бідності поки немає, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9424
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02.07.2020 12:23 Відповісти
Откуда такой пессимизм?
Будет!
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02.07.2020 12:25 Відповісти
"переходу до абсолютної бідності поки немає" - словоблудіє, прикрите соціологією.

Із квітня по червень з 20% до 12% скоротилася кількість умовно забезпеченого населення України, однак переходу до абсолютної бідності поки немає, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 8355
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02.07.2020 12:26 Відповісти
"...отмечается снижение благосостояния населения, хотя при этом по крайней мере пока нет перехода к абсолютной бедности.Источник: https://censor.net/n3205563"

Нічого не зрозумів, ще й написано на кацапсинській... Їсти траву (салатік) с хлібом це вже абсолютна бідність чи часткова? Якщо срака ще в штанях але вже проглядає в дірки то це ж ще не абсолютна бідність, ні?
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02.07.2020 12:34 Відповісти
хуже не будет (с)
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02.07.2020 12:36 Відповісти
Янек із своїм урядом, за місяць буде святим.
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02.07.2020 12:44 Відповісти
Это к чему сказано - чтобы мы ждали с нетерпением «переход к абсолютной бедности»? Эксперимент на выживание нации проводится?
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02.07.2020 12:49 Відповісти
промосковські політики - це зубожіння, розпад та повернення у московське ярмо
зате лєнточки дозволять
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02.07.2020 12:49 Відповісти
Очевидно, проводившие опрос объединили бедность и нищету в одно понятие. Бедные- это те, кто живет от зарплаты до зарплаты. У них даже может быть автомобиль с лучших времен, но есть большие проблемы с обслуживанием по причине бедности. Наверное, они имели ввиду все-таки переход к абсолютной нищете. Нищие- те кто вынужден побираться чтобы выжить. Ну, спасибо вам, что мы все еще не живем на свалке!
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02.07.2020 13:31 Відповісти
а шо не знали? в цирке не кормят, терпите зэовцы
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02.07.2020 17:18 Відповісти
"...В начале июня значительно снизилось число украинцев, которые могут позволить себе покупать некоторые дорогие вещи..."

А Бєня КалоМойша може купити вас усіх, оптом.
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02.07.2020 17:28 Відповісти
 
 