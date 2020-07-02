МВФ про відставку Смолія: Незалежність НБУ перебуває в центрі програми stand by для України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) відзначає суттєві досягнення в забезпеченні цінової стабільності в Україні під керівництвом голови Нацбанку Якова Смолія, що наочно продемонструвало ключову роль незалежного центрального банку в сучасній макроекономічній політиці.

"Саме тому незалежність НБУ перебуває в центрі програми, яку підтримує МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови", - наголошується в заяві спікера Фонду, поширеній у четвер після рішення Смолія напередодні подати у відставку через політичний тиск на центробанк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, МВФ 9 червня цього року затвердив нову 18-місячну програму stand by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд, або 179% квоти) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу. Після виділення першого траншу намічено чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня і 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного. Розміри другого і третього траншів - по $700 млн, третього - $560 млн і заключного четвертого - $980 млн.

До програми МВФ також прив'язане інше міжнародне фінансування України.

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Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

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