Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.
Відповідну постанову №3772 сьогодні зареєстровано в Раді, передає Цензор.НЕТ.
Президент України Володимир Зеленський 2 липня вніс до Верховної Ради проєкт Постанови про звільнення Смолія Я.В. з посади Голови Національного банку України (№3772).
Текст постанови на сайті Ради поки відсутній. На сайті зазначається, що проєкт постанови передано на розгляд керівництву парламенту.
Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.
Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.
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Но поскольку даже эти зеленые дебилы понимают, что гиперинфляция прикончит из правление, то за деньгами им таки придется пойти. Единственное место, где им дадут деньги - это РФ.
Задаром Кремль денег не даст, а поставит условия:
- возвращение ЛДНР в Украину на их, террористах условиях (то есть всеобщая амнистия убийц и садистов, запытавших до смерти столько украинцев, вхождение илитки ЛДНР во власть и так далее)
- подача воды в Крым
- суд и убийство (казнь) Порошенко
Итого, готовится полная сдача Украины.
Озвучивалсь сумма в 5 миллиардов баксов, которая поступит из-за поребрика. Сдавать Украину нужно быстро, до октября все должно быть закончено. Печатный станок запустят в самое ближайшее время, ибо бюджет пуст, никакие блеяния Ляшко-Степанова о макароновирусе больше не способны отвлечь внимания населения.
Затягивать со сдачей Украины зеленой плесени нельзя и по причине приближения местных выборов, которых они боятся, как огня, ибо Бойко, несмотря на его популярность среди идиотов, не везде возьмет большинство, особенно благодаря альянсу Порошенко-Турчинова. Мы понимаем, что когда за дело берется Пастор, то все преврашается в золото, даже 73% лохторат.
А пока готовьтесь, ЗЕбуины, к тому, что цены на все начнут расти, как на дрожжах.
Пенсии то вы получите, да вот сколько вы сможете на них прикупить столь любимой 73%-м лохторатом колбасы "как в СССР"?
Я подумала, а что сохранит "бубочка" дешевого для ЗЕбобиков, ну, чтобы поддежать венесуэльский почин.
Есть, есть, что сохранить!
Песню про сожженую хату Гонтаревой!
ЗЕбобики попоют - и на душе у них сразу станет хорошо, и есть не нужно, и ЖКХ платить не нужно.
Изгнание Смолия и одновременная ликвидация "бубочкой" Нацкомфинуслуг
("Зеленский прекратил деятельность Нацкомфинуслуг, - указ" https://censor.net/news/3205649/zelenskiyi_prekratil_deyatelnost_natskomfinuslug_ukaz/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74110450)
означают, что начнется колоссальное кредитование своих людишек (кредиты выплачены не будут) под 0% процент, а всех стальных - под 50%.
Это именно то, что так страстно желали такие комментаторы одного политфорума, как, например, ник "у моря" (Одесса, да).
Дебилы так и не поняли до сих пор, что то, что проходило при президентах Ракетчике и ПроФФесоре, больше не пройдет по определению из-за колоссального внешнего долга Украины и экономики, вдрызг убитой сначала "бубочкой", а затем макаронивирусной истерией.
Я искренно советую всем порохоботам запасти сейчас то, без чего им будет трудно обойтись (особенно импортные товары), чтобы потом не платить втридорога, а просто доставать из шкафа...
Вы долларами уже закупились? =)
Ну или биткоинами на крайняк, тоже вариант.
«Мы отложим новые инвестиции, так как власти делают последние пять месяцев совершенно противоположно тому, что инвесторы, как внутренние, так и международные, ожидают от них и советуют им. Это последняя капля. Можно только догадываться, каковы мотивы, полная некомпетентность или мотивированный Россией саботаж», - заявил Фиала.
По его мнению, цены на активы Украины упадут, и гривна тоже.«Самое плохое, что это было сделано под политическим давлением с самого верха. Это красная линия для всех инвесторов: G7, IMF, WB. Полная некомпетентность и обман тех, кто выделил нам 5 миллиардов долларов за последний месяц, включая сегодняшние еврооблигации», - подчеркнул Фиала.\