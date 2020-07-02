Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Відповідну постанову №3772 сьогодні зареєстровано в Раді, передає Цензор.НЕТ.

Президент України Володимир Зеленський 2 липня вніс до Верховної Ради проєкт Постанови про звільнення Смолія Я.В. з посади Голови Національного банку України (№3772).

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Текст постанови на сайті Ради поки відсутній. На сайті зазначається, що проєкт постанови передано на розгляд керівництву парламенту.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

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