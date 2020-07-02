ЦВК РФ опрацювала майже 100% протоколів: 78% росіян дозволили Путіну переобратися ще двічі

ЦВК РФ опрацювала 99,8% протоколів. 77,92% громадян проголосували за запропоновані Володимиром Путіним поправки, які дозволять обнулити президентські терміни лідера РФ.

Про це повідомили в пресслужбі Центральної виборчої комісії РФ, передає Цензор.НЕТ.

21,27% людей проголосували проти поправок.

Загалом явка становила майже 65%.

Для остаточного підрахунку результатів голосування ЦВК Росії має ще п'ять днів, тобто до 6 липня включно. До 9-го липня включно відомство має оприлюднити остаточні результати голосування.

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1 липня в Росії відбулося основне голосування щодо поправок до конституції. Одна з поправок стосується обнулення президентських термінів, що дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще двічі, і залишатися при владі до 2036 року.