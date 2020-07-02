ЦВК РФ опрацювала майже 100% протоколів: 78% росіян дозволили Путіну переобратися ще двічі
ЦВК РФ опрацювала 99,8% протоколів. 77,92% громадян проголосували за запропоновані Володимиром Путіним поправки, які дозволять обнулити президентські терміни лідера РФ.
Про це повідомили в пресслужбі Центральної виборчої комісії РФ, передає Цензор.НЕТ.
21,27% людей проголосували проти поправок.
Загалом явка становила майже 65%.
Для остаточного підрахунку результатів голосування ЦВК Росії має ще п'ять днів, тобто до 6 липня включно. До 9-го липня включно відомство має оприлюднити остаточні результати голосування.
1 липня в Росії відбулося основне голосування щодо поправок до конституції. Одна з поправок стосується обнулення президентських термінів, що дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще двічі, і залишатися при владі до 2036 року.
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Пу 1 теперь царь..
ВЗагалі то був геніальний хід..
опустити не лише рашен опозиціонерів з їх ідіотським прагненням проти,але навіть тих ,хто хотів взагалі проігнорувати і зменшити явку(що було б правильно хоча б у трішки цивілізованіших крахнах)
голосування "на свіжому повітрі" знівелювало і це..
РАША - КРАЇНА БЕЗСЛОВЕСНОГО БИДЛА.
БУЛА І Є.
70-80% населения - зомбированные идиоты, голосующие за вову))
- Какого?
- Да какая разница!))
Там ******* путіна, тут петю. Але це не принципово.
Стругацькі, Орвелл, Кафка...
Хотя борются, перегружают автозаки и следовательно режим теряет деньги на ремонт подвесок, а значит что через 10000000000000 лет, плюс-минус 100000000, оппозиция победит)
"Нуленышами"
Даздранагон - от «Да здравствует народ Гондураса!».
Даздраперма - от «Да здравствует Первое мая!».
Даздрасмыгда - от «Да здравствует смычка города и деревни!».
Даздрасен - от «Да здравствует Седьмое ноября!».
Далис - от «Да здравствуют Ленин и Сталин!».
Дамир (а) - от лозунгов «Даёшь мировую революцию!», «Да здравствует мировая революция» или «Да здравствует мир».
Делеор - от «Дело Ленина - Октябрьская революция».
Ким- от названия организации Коммунистический интернационал молодёжи.
Кравасил - (Красная армия всех сильней)
Кукуцаполь - от сокращения лозунга времён правления Н. С. Хрущёва «Кукуруза - царица полей».
Пячегод - сокращение от лозунга «Пятилетку - в четыре года!».
Ревдар - от сокращения словосочетания «революционный дар».
Коммунэра - от сокращения словосочетания коммунистическая эра.
Лаиля - от сокращения словосочетания «лампочка Ильича».
Праздносвета - от сокращения словосочетания «праздник советской власти».
Реввола - от сокращения словосочетания «революционная волна».
Нисерха - от сокращения имени, отчества и фамилии Никита Сергеевич Хрущёв.
Лелюд - от сокращения лозунга «Ленин любит детей».
верим-верим конечно, я думаю что не 78%, а всего лишь 70, так что гебня нам нагло лжет и врет
есть ассимилированная русинами-украинцами мордва (т.н. "русские", т.е. чьеи ? принадлежащие Руси) и коренные народы Северной Евразии
Конда путин скончается, все услышат, что люди думают на самом деле.
Макшанин, живущий в разваленном гнилом сарае никогда не выезжающий из своего гамна поддерживает воровство Крыма...Крымняш - говорит ободранный обосранный в лапти беззубый вонючий рассейский старикан.
Куйло у подкуйловцев спрашивал согласия на ещё два срока ))))))
Це значить що ***** тепер "Повний Ноль"?
Це значить що ***** тепер "Повний Ноль"?