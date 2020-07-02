Справа Шеремета готова для передачі в суд, початок її розгляду залежить винятково від підозрюваних і їхніх адвокатів, - Нацполіція
42 дні минуло з моменту завершення досудового розслідування у провадженні за фактом вбивства журналіста Павла Шеремета і відкриття матеріалів підозрюваним і їхнім захисникам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить виключно від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами", - йдеться в повідомленні.
У Нацполіції додали, що слідство не буде обмежувати підозрюваних і їхніх адвокатів в часі на ознайомлення з матеріалами справи, але звертає увагу всіх зацікавлених сторін, що початок розгляду справи залежить саме від сторони захисту і самих підозрюваних.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.
22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.radiosvoboda.org/a/news-exsuddya-tsarevich-vyznananevynuvatoju/30699079.html Колишня суддя Царевич, яка ухвалювала вироки автомайданівцям, визнана невинуватою
- Тот кто скажет, что это девочка, пусть первым бросит в меня камень.
Мнения / Общество 02-июл, 00:159 2 597 0
Я хотел очень коротко изложить, чтобы два раза не вставать свою позицию по партии Шария, их соратникам, их спонсорам, сочувствующим и прочим.
Но, судя по их бурной активности, вставать придется два раза, потом три и четыре - сколько нужно. Потому что сейчас любой, кто ценит независимость Украины и не хочет жить в колонии "русського мира" должен вставать по этому поводу сколько потребуется. Иначе потом придется сидеть.
В принципе, мои возможности очень скромны. Только писать и говорить об этом.
Сергей Иванов выводит их мутное российское финансирование под свет прожекторов финансового мониторинга и юридической ответственности. Нацкорпус и другие патриоты доносят до них простой тезис "Нельзя жить в Украине рядом с патриотами Украины и работать на Мордор против Украины".
Доносят простыми, понятными даже шарикам методами. Или кто-то ждал от меня порицания в стиле ""Это не наши методы и призыва к культуре дискуссии? Разочарую интеллигентных людей и приведу пример собственного опыта.
Такие же сторонники сотрудничества и дружбы с РФ в свое время были и в Донецке. Их никто не бил - с ними спорили, пытались что-то доказывать, они угрюмо мычали в ответ, но вели себя тихо.
А потом, после завоза титушек и вторжения русского мира они взяли власть. И ни с кем не спорили - убивали и кидали на подвал всех, кто против.
Они свое взяли и отыгрались по полной.
И я сегодня думаю - может, зря с ними спорили? Если бы били сразу, может и не было бы сегодня никакого ОРДЛО? И не надо про плюрализм, свободу слова, политическую конкуренцию и прочее.
Эти все вещи - среди своих пусть будут. Украина понад усе - а дальше можем за Юлю, за Порошенко, за Тягнибока или за Зеленского хоть до посинения спорить.
Шарики - не свои.
Это чистой воды вражеские агенты, пятая колонна Мордора, на российском финансировании через шариевскую же ГОшку и с российскими и пророссийскими политтехнологами.
Никто даже не шифруется - их политтехнологи сравнительно недавно открыто тусовались в "обществе российских соотечественников". К примеру, Анне Быкова (в девичестве Голембиовская) возглавляла КМОРС «Русский молодежный центр Киева» и была помощницей Вадима Колесниченко.
Я не хотел лишний раз привлекать к ним внимание и делать даже такой пиар, но... В Донецке игнор не сработал. Значит, нужно раскачивать тему. И не думайте, что они просто откусят кусочек у ОПЗЖ и на этом все. При таком сценарии ОПЗЖ не защищали бы их так активно.
Так что нам нужно говорить об этом правду: это российский проект на российские деньги и главная их цель - надеть на нас ошейники. В славу русського царя. Ну я юристы и государства должны на своем поле жестко провести свою работу для защиты нацбезопасности Украины.
И, чтобы сразу этот вопрос закрыть. Банковая не разыгрывает карту шариков против ОПЗЖ.
Я это знаю на 100% и не потому что мне кто-то сказал.
Кирилл Сазонов
У Сєргєя Іванова проти Порошенка були більш важкі аргументи ніж проти Шарія.
неук.
Вовк??
уже получил денег от сАбакова и указания от поцЗедента??
на которой сАбаков с поцЗедентом обвинили людей в преступлении
международный суд скажет что было давление на суд со стороны власти
все это окончится очередным позором для поцЗедента...
хотя его Хремлевским кураторам это и нужно
Саме час відволікати увагу...
отже, за твоєю "логікою", дуже бажаєш аби на тебе завели кримінальну справу та потягли до суду, так, довбень?
что есть хорошо. чем быстрее они подохнут как политики , тем лучше для страны))))