У ЗСУ за добу виявлено 9 нових випадків COVID-19, хворіють 166 осіб, - Командування Медсил

Станом на 10:00 2 липня в Збройних Силах України хворіють 166 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Командування Медсил ЗСУ у Facebook.

За даними відомства, загалом за час пандемії одужали - 342 особи, летальних випадків - 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 529 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція протягом найближчих трьох діб, - 179 осіб.

За минулу добу зареєстровано 9 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них на лікуванні в закладах охорони здоров'я перебувають 4 людини (Чернігівський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець, ізолятор військової частини Львівської області - 3 військовослужбовці). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

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На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 5 осіб (Львівська область - 2 військовослужбовці і 1 працівник ЗС України, Київська - 1 військовослужбовець та Івано-Франківська - 1 працівник ЗС України). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.





