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В Європарламенті застерегли Київ від політичного переслідування Порошенка: Це створює ризик відкоту демократії

В Європарламенті застерегли Київ від політичного переслідування Порошенка: Це створює ризик відкоту демократії

Депутати Європарламенту - члени неформальної групи друзів європейської України оприлюднили заяву про неприпустимість політичного переслідування в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда". Заяву оприлюднену 1 липня, коли відбулося засідання Печерського суду у справі проти п'ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка.

"Нас турбують постійні спроби зловживання українською судовою системою для політично мотивованого переслідування політичних опонентів" - заявили євродепутати, нагадавши, що мирний перехід влади в Україні після парламентських і президентських виборів минулого року був високо оцінений Європейським Союзом і його державами-членами.

"Нинішні спроби переслідування політичних опонентів створюють ризик відкоту демократії, що відповідає інтересам третіх сторін, які прагнуть поставити під загрозу євроінтеграційні реформи в Україні" - наголошується у заяві.

Читайте також: Порошенко заявляє про прямі вказівки з ОП від Смирнова переслідувати його, Смирнов вважає, що експрезиденту "подають некоректну інформацію члени його команди"

Євродепутати підкреслили, що визнають прагнення України до більш глибокої інтеграції з Європейським Союзом на політичному, економічному, міжособистісному рівнях і рівні безпеки за умови досягнення результатів реформ і прогресу в повазі верховенства права, незалежності та неупередженості судової системи, а також у зміцненні демократії.

"Ми очікуємо, що судова система України буде незалежна, вільна від політичного впливу і відповідатиме основоположним принципам демократії" – заявили євродепутати.

Нагадаємо, сьогодні в Печерському суді Києва проходить чергове засідання у справі п'ятого президента України, лідера "ЄС" Петра Порошенка про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Печерський суд переніс на 8 липня обрання запобіжного заходу Порошенку.

Автор: 

Європарламент (1046) Порошенко Петро (15180) Євросоюз (13434)


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Топ коментарі
+27
"Руками Зеленського Кремль судить не Порошенка, а всю Україну за п'ять років опору."
А.Герасимов
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02.07.2020 11:35
+18
А зеленим що від того?
В Европарламенте предостерегли Киев от политического преследования Порошенко: Это создает риск отката демократии - Цензор.НЕТ 239
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02.07.2020 11:37
+16
В Європарламенті застерегли Київ від політичного переслідування Порошенка: Це створює ризик відкоту демократії - Цензор.НЕТ 3541
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02.07.2020 12:08
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Сторінка 2 з 2
Ну не все так плохо у зебилов. - "Единая Расея" их хвалит.
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02.07.2020 11:55 Відповісти
СЦАРЬ по імені Вирок зовсім не сцарь, він ************* муляж... Евросоюз та усі відомі політики Европи вже про це не натякають - кричать по-дипломатичному прямо.
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02.07.2020 11:58 Відповісти
В Європарламенті застерегли Київ від політичного переслідування Порошенка: Це створює ризик відкоту демократії - Цензор.НЕТ 6423
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02.07.2020 11:58 Відповісти
панический страх зебанатов -это песня)
В Європарламенті застерегли Київ від політичного переслідування Порошенка: Це створює ризик відкоту демократії - Цензор.НЕТ 3370
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02.07.2020 11:58 Відповісти
Ага, а Наташа зі Львову та що Влащенко, не боїться розповідати , які усі порохоботи уродлівие... Чи вже обісралась та зі Львову до Скабеєвої гайнула?
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02.07.2020 12:04 Відповісти
В Європарламенті застерегли Київ від політичного переслідування Порошенка: Це створює ризик відкоту демократії - Цензор.НЕТ 5655
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02.07.2020 12:01 Відповісти
В Європарламенті застерегли Київ від політичного переслідування Порошенка: Це створює ризик відкоту демократії - Цензор.НЕТ 3541
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02.07.2020 12:08 Відповісти
А вот с этого момента поподробней и с логическими доказательствами. А то хуже будет.
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02.07.2020 18:31 Відповісти
Усыпите "некачественного"....

Але, Адольф Алоизыч, вы слышите ?
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02.07.2020 12:16 Відповісти
Понеслось по...
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02.07.2020 12:01 Відповісти
ЯК ЧАСТО УКРАЇНА ЦЕ ЧУЛА..

Пісню про політичні переслідування..
від казнокрадів і дерибанщиків..

В Європарламенті застерегли Київ від політичного переслідування Порошенка: Це створює ризик відкоту демократії - Цензор.НЕТ 1005
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02.07.2020 12:08 Відповісти
портрет Гетьмана в мундире можешь оставить - скоро Хунта,
а каляки вымарай, иначе получишь по шее !
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02.07.2020 12:18 Відповісти
Ахахаха! "члены неформальной группы друзей европейской Украины" это кто такие?
По определению неформальная группа это - спонтанно возникшая группа, которые регулярно вступают во взаимодействие для достижения определенной цели.
Исходя из этого получается что эти члены, спонтанно вступают во взаимодействие для отмазывания поросёнка Пепы. Можно фамилии этих членов в студию или они только в формально существуют в виде неформальных друзей?
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02.07.2020 12:11 Відповісти
Респект пану президенту Зеленскому и его команде! Они на правильном пути!
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02.07.2020 12:13 Відповісти
чим коротший путь тим скоріший Вироку вирок
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02.07.2020 12:19 Відповісти
о таких мудаках Никита Сергеевич говорил:

"Правильным путем идете, товарищи !"
они и доходились до цугундера
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02.07.2020 12:20 Відповісти
Хто краще забезпечив життя своїх громадян? Європейці! І щоб ви там зелеботи не придумували про свого дебіла і його команду - це не працює. Зрозуміють ослики, коли Європа відмовиить їм їздити по безвізу і працювати, відпочивати. Відмовить просто, що мол коронавірус, чи ще щось, але вони більше не поїдуть до "піндосів" і будуть працювати у три зміни на Беню і Ахметку, та їх команду за фантіки, бо гроші скоро вони обезцінять і виведуть у безпечне місце - Ізраїль. Хавайте. Слухайте брехню і аплодуйте.
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02.07.2020 12:24 Відповісти
Надо отдать должное Порошенко, в чем-то он молодец. Но в свое время я офигел, когда: В Донецкий аэропорт наши заезжали через обыски Моторолы, когда врали про Иловайск и Дебальцево, когда сдали 31-й и 32-й блок-посты. Когда втихаря отпустили армавирских спецназовцев и еще много кого, о ком никто не слышал. За пять лет ни одного ударного беспилотника и танка "Оплот" на фронте.... Хотя из двух зол Петя видимо лучше Зеленского.
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02.07.2020 12:28 Відповісти
Политика это искусство возможного.
Поэтому просто и без политики - из всех зол вы и вам подобные наибольшее
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02.07.2020 12:33 Відповісти
Зеленский тот еще искусствовед. Политика - это заявление о намерениях, которые реализуются через процедуры или протокол. У нас в основном заявляют о намерениях, вот с реализацией все плохо.
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02.07.2020 12:44 Відповісти
Ці "два зла" повинні бути страченими по законам військового часу
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02.07.2020 12:59 Відповісти
И что именно врали про Иловайск и дебальцево? Молчали про то, что Беня отжимал Зугрес? Молчали про то, что под Дебальцево, по разным оценкам, было положено от 6 к 1 до 10 к 1 "бурятов"?
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02.07.2020 13:05 Відповісти
Это Ваши эмоции. Я жем все помню и все записываю. Да, под Дебальцево сгорел бурят Доржи Батумункуев из 5-й танковой бригады, Улан-Удэ. Но вранья это никак не отменяет.
11 февраля 2015 года министр обороны Украины Cтепан Полторак опроверг информацию о Дебальцевском котле и успокоил общественность.. По его словам, «к подразделениям, находящимся в Дебальцево, поступают оружие и боеприпасы, есть связь и взаимодействие с командованием» - это в момент, когда дорогу уже перерезали. А что про Иловайск несли,гуглите сами.
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02.07.2020 13:15 Відповісти
https://censor.net/user/413115, зеб, погугли, из котлов не выходят.

Остальные твои мантры даже не буду обсуждать потому, что в них "верит" только Лахта.
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02.07.2020 13:17 Відповісти
Конечно, это не был котел классический, но 7 февраля после постоянных боев ВСУ оставили село Редкодуб, а 9 февраля боевики взяли под контроль село Логвиново, через которое проходит дорога из Дебальцево на Артемовск. Именно по ней осуществлялось обеспечение сил АТО. Это BBC, а не твоя Лахта. 107 бойцов 40-го мотопехотного батальона сдались в плен.136 погибло. 30% техники потеряно.
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02.07.2020 13:35 Відповісти
https://censor.net/user/413115, зеб, ты про компьютерную игру рассказываешь или про войну, на которой нет потерь и нет стратегических задач?
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02.07.2020 13:37 Відповісти
Бои за Дебальцевский плацдарм Юрий Красноармейский со своими побратимами встретил одним из первых. Блокпост с названием "Бала", который защищали бойцы, был расположен на юго-востоке от Дебальцево. Когда террористы начали свои атаки - военнослужащие оказались в окружении.
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/hodovshchyna-boev-za-debaltsevo-chto-rasskazaly-uchastnyky-sobityi-zymi-2015-hoda-208569.html
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02.07.2020 13:51 Відповісти
"Раненых было много, погибших тоже. Стреляли с трех сторон. Выйти было нельзя. Техника была почти вся уничтожена. Кто как выходил. Мы пешком выходили, и потом я попал в Бахмут", - вспоминает Петер Филиппович.
Дорога из Дебальцевского котла вела к Бахмуту. Именно сюда отвозили раненых. Их отправляли в местную больницу, где оперировали и оказывали другую медицинскую помощь.
https://freeradio.com.ua/ru/ja-pomnju-zapah-krovi-*******-ne-ponimali-gde-oni-i-chto-s-nimi-sluchilos-istorija-vyhoda-iz-debalcevo/
Был самое натуральное окуружение. И слово "котел" использовали сами наши военные, не генералы, а солдаты, что там были.
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02.07.2020 13:55 Відповісти
Пороси мамок-нянек сопли утереть, может увидишь, что идёт война.

Какова была цель удержания Дебальцево?
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02.07.2020 14:45 Відповісти
Не знаю. Спроси Полторака, он держал вместе с Верховным Порошенкой. Ему заранее говорили, что надо раньше отходить и выравнивать фронт. Что до сопель, это детский сад.
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02.07.2020 14:58 Відповісти
Обязана ли Украина что-то выполнять по Минским соглашениям после того, как отступили из Дебальцево?
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02.07.2020 15:02 Відповісти
А де Ви були https://censor.net/ua/user/413115? Підсказали б, як краще заїзжати було в аєропорт. Стратеги і експерти хренові. Скільки можна вже поливати брудом людину, яка врятувала країну і робила все можливе і неможливе. Чому ж Ви такий "експерт" не згадали за путіна і його російську терористичеу армію, яка зайшла в Іловайськ і Дебальцево? Це ж їх вина в тому, що багато загинуло, а не Порошенко, який обороняв країну і нас тим, що зібрали від пограбованого попередниками. Така ж історія і з блокпостами. Припиніть брехати. Ви вже вибрали собі гарного і компетентного, який ні одного бійця і не один підрозділ не відвів і не залишив не один блокпост і секрет.
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02.07.2020 13:56 Відповісти
Я написал "надо отдать должное Порошенко", так что не так? Согласен с Вами. Но нет черного и белого, как и нет выдающегося полководца Порошенко и нет офшорного ссыкуна и покровителя Медведчука Порошенко. Есть нечто среднее.
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02.07.2020 14:00 Відповісти
ПРО ІЛОВАЙСЬКИЙ КОТЕЛ
«Беня» направив добробати,
Прямо кацапу тоді в лапи.
"Зугрес" хотів собі забрати
І мають про це люди знати.

У Іловайську хто бував,
Про ті події всі писали,
Та не за Путіна, який вбивав,
На Порошенко просто «гнали».

Багато знищив людожер,
Наших солдат в тім місті.
Назвали це тоді «котел»,
386 були «груз двісті».

Знову погрози для своїх,
Помститись Пороху їх мрії.
Насправді убивав там всіх -
Агресор і війська з Росії.

Сьогодні трус вже є герой,
Та ще й експерт великий.
А де ти був, смілий «ковбой»,
Як сюди ліз цей ворог лютий.

І ті, що більше всіх кричать,
Тоді не воювали.
Ховались під сукні дівчат,
Як «відкосити» добре знали.

А як, не був би тут кацап,
Пройшов би в Києві парад.
Не було б вбито там солдат,
Й пройшов би Бені «маскарад».

То ж, про Росію пам'ятай,
І не ганьби в цьому своїх,
Кацап вбивав - про це ти знай,
На них вся ця вина і гріх.
13.09.2019 р.
Анатолій Березенський
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02.07.2020 14:03 Відповісти
как помогает буризма
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02.07.2020 12:34 Відповісти
Бесполезно уговаривать барана биться лбом от стенку.
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02.07.2020 12:39 Відповісти
А де ви були європідоры коли Україну розривали, путло ззовні а порохошобла знищувала з середини!?
Злочинець повинен сидіти на нарах, якщо зло не наказувати в подальшому Україна перетвориться в африканську племінну недодержаву де не діють закони де хаос і безлад у всьому. Хоча вже мабудь такі часи
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02.07.2020 12:49 Відповісти
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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02.07.2020 13:05 Відповісти
Гавнюльктн, ты забыл сказать "соросята терзали!" очки срежут!
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02.07.2020 13:19 Відповісти
По деяких членах цього збіговиська плаче "Миротворець". А ще вистачає совісті шось триндіти
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02.07.2020 13:53 Відповісти
А уголовне ?
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02.07.2020 15:14 Відповісти
Для Зеленского демократия - это пустой звук, более того, вредное западное веяние. Зеленский - это пророссийский недоделанный Наполеончик.
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02.07.2020 17:16 Відповісти
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