В Європарламенті застерегли Київ від політичного переслідування Порошенка: Це створює ризик відкоту демократії
Депутати Європарламенту - члени неформальної групи друзів європейської України оприлюднили заяву про неприпустимість політичного переслідування в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда". Заяву оприлюднену 1 липня, коли відбулося засідання Печерського суду у справі проти п'ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка.
"Нас турбують постійні спроби зловживання українською судовою системою для політично мотивованого переслідування політичних опонентів" - заявили євродепутати, нагадавши, що мирний перехід влади в Україні після парламентських і президентських виборів минулого року був високо оцінений Європейським Союзом і його державами-членами.
"Нинішні спроби переслідування політичних опонентів створюють ризик відкоту демократії, що відповідає інтересам третіх сторін, які прагнуть поставити під загрозу євроінтеграційні реформи в Україні" - наголошується у заяві.
Євродепутати підкреслили, що визнають прагнення України до більш глибокої інтеграції з Європейським Союзом на політичному, економічному, міжособистісному рівнях і рівні безпеки за умови досягнення результатів реформ і прогресу в повазі верховенства права, незалежності та неупередженості судової системи, а також у зміцненні демократії.
"Ми очікуємо, що судова система України буде незалежна, вільна від політичного впливу і відповідатиме основоположним принципам демократії" – заявили євродепутати.
Нагадаємо, сьогодні в Печерському суді Києва проходить чергове засідання у справі п'ятого президента України, лідера "ЄС" Петра Порошенка про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.
Печерський суд переніс на 8 липня обрання запобіжного заходу Порошенку.
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Але, Адольф Алоизыч, вы слышите ?
Пісню про політичні переслідування..
від казнокрадів і дерибанщиків..
а каляки вымарай, иначе получишь по шее !
По определению неформальная группа это - спонтанно возникшая группа, которые регулярно вступают во взаимодействие для достижения определенной цели.
Исходя из этого получается что эти члены, спонтанно вступают во взаимодействие для отмазывания поросёнка Пепы. Можно фамилии этих членов в студию или они только в формально существуют в виде неформальных друзей?
"Правильным путем идете, товарищи !"
они и доходились до цугундера
Поэтому просто и без политики - из всех зол вы и вам подобные наибольшее
11 февраля 2015 года министр обороны Украины Cтепан Полторак опроверг информацию о Дебальцевском котле и успокоил общественность.. По его словам, «к подразделениям, находящимся в Дебальцево, поступают оружие и боеприпасы, есть связь и взаимодействие с командованием» - это в момент, когда дорогу уже перерезали. А что про Иловайск несли,гуглите сами.
Остальные твои мантры даже не буду обсуждать потому, что в них "верит" только Лахта.
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/hodovshchyna-boev-za-debaltsevo-chto-rasskazaly-uchastnyky-sobityi-zymi-2015-hoda-208569.html
Дорога из Дебальцевского котла вела к Бахмуту. Именно сюда отвозили раненых. Их отправляли в местную больницу, где оперировали и оказывали другую медицинскую помощь.
https://freeradio.com.ua/ru/ja-pomnju-zapah-krovi-*******-ne-ponimali-gde-oni-i-chto-s-nimi-sluchilos-istorija-vyhoda-iz-debalcevo/
Был самое натуральное окуружение. И слово "котел" использовали сами наши военные, не генералы, а солдаты, что там были.
Какова была цель удержания Дебальцево?
«Беня» направив добробати,
Прямо кацапу тоді в лапи.
"Зугрес" хотів собі забрати
І мають про це люди знати.
У Іловайську хто бував,
Про ті події всі писали,
Та не за Путіна, який вбивав,
На Порошенко просто «гнали».
Багато знищив людожер,
Наших солдат в тім місті.
Назвали це тоді «котел»,
386 були «груз двісті».
Знову погрози для своїх,
Помститись Пороху їх мрії.
Насправді убивав там всіх -
Агресор і війська з Росії.
Сьогодні трус вже є герой,
Та ще й експерт великий.
А де ти був, смілий «ковбой»,
Як сюди ліз цей ворог лютий.
І ті, що більше всіх кричать,
Тоді не воювали.
Ховались під сукні дівчат,
Як «відкосити» добре знали.
А як, не був би тут кацап,
Пройшов би в Києві парад.
Не було б вбито там солдат,
Й пройшов би Бені «маскарад».
То ж, про Росію пам'ятай,
І не ганьби в цьому своїх,
Кацап вбивав - про це ти знай,
На них вся ця вина і гріх.
13.09.2019 р.
Анатолій Березенський
Злочинець повинен сидіти на нарах, якщо зло не наказувати в подальшому Україна перетвориться в африканську племінну недодержаву де не діють закони де хаос і безлад у всьому. Хоча вже мабудь такі часи