В Європарламенті застерегли Київ від політичного переслідування Порошенка: Це створює ризик відкоту демократії

Депутати Європарламенту - члени неформальної групи друзів європейської України оприлюднили заяву про неприпустимість політичного переслідування в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда". Заяву оприлюднену 1 липня, коли відбулося засідання Печерського суду у справі проти п'ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка.

"Нас турбують постійні спроби зловживання українською судовою системою для політично мотивованого переслідування політичних опонентів" - заявили євродепутати, нагадавши, що мирний перехід влади в Україні після парламентських і президентських виборів минулого року був високо оцінений Європейським Союзом і його державами-членами.

"Нинішні спроби переслідування політичних опонентів створюють ризик відкоту демократії, що відповідає інтересам третіх сторін, які прагнуть поставити під загрозу євроінтеграційні реформи в Україні" - наголошується у заяві.

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Євродепутати підкреслили, що визнають прагнення України до більш глибокої інтеграції з Європейським Союзом на політичному, економічному, міжособистісному рівнях і рівні безпеки за умови досягнення результатів реформ і прогресу в повазі верховенства права, незалежності та неупередженості судової системи, а також у зміцненні демократії.

"Ми очікуємо, що судова система України буде незалежна, вільна від політичного впливу і відповідатиме основоположним принципам демократії" – заявили євродепутати.

Нагадаємо, сьогодні в Печерському суді Києва проходить чергове засідання у справі п'ятого президента України, лідера "ЄС" Петра Порошенка про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Печерський суд переніс на 8 липня обрання запобіжного заходу Порошенку.