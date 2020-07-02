Уже цього року районні та міські лікарні України отримають 210 нових комп'ютерних томографів, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я покращує матеріально-технічне забезпечення міських та районних лікарень України, які визначені опорними. Уже цьогоріч такі заклади отримають 210 комп'ютерних томографів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram МОЗ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на щоденному брифінгу 2 липня.

"Зараз, у тому числі й на виконання програми президента щодо облаштування опорних лікарень, у нас передбачена закупівля 210 комп’ютерних томографів, які будуть встановлені в міських та районних лікарнях, — тих, які визначені опорними. Це буде зроблено вже цього року", — наголосив Максим Степанов.

За словами міністра, підвищення матеріально-технічного забезпечення медичних закладів — одна зі складових справжньої медичної реформи: "Саме так має виглядати реформа системи охорони здоров’я: коли змінюється стан наших лікарень, коли встановлюється нове медичне обладнання, підвищується якість надання медичних послуг".

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Нагадаємо, що нове керівництво МОЗ виправляє помилки попередників у плануванні другого етапу медичної реформи і з 1 липня дофінансує медичні заклади, які мають дефіцит коштів у порівнянні з 2019 роком. Крім того, з 1 вересня заплановане підвищення зарплат для медичних працівників.