УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10960 відвідувачів онлайн
Новини
1 260 18

Уже цього року районні та міські лікарні України отримають 210 нових комп'ютерних томографів, - Степанов

Уже цього року районні та міські лікарні України отримають 210 нових комп'ютерних томографів, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я покращує матеріально-технічне забезпечення міських та районних лікарень України, які визначені опорними. Уже цьогоріч такі заклади отримають 210 комп'ютерних томографів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram МОЗ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на щоденному брифінгу 2 липня.

"Зараз, у тому числі й на виконання програми президента щодо облаштування опорних лікарень, у нас передбачена закупівля 210 комп’ютерних томографів, які будуть встановлені в міських та районних лікарнях, — тих, які визначені опорними. Це буде зроблено вже цього року", — наголосив Максим Степанов.

За словами міністра, підвищення матеріально-технічного забезпечення медичних закладів — одна зі складових справжньої медичної реформи: "Саме так має виглядати реформа системи охорони здоров’я: коли змінюється стан наших лікарень, коли встановлюється нове медичне обладнання, підвищується якість надання медичних послуг".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні швидко поширюється COVID-19: рівень госпіталізації зріс із 749 до 1410 осіб на тиждень, - Степанов

Нагадаємо, що нове керівництво МОЗ виправляє помилки попередників у плануванні другого етапу медичної реформи і з 1 липня дофінансує медичні заклади, які мають дефіцит коштів у порівнянні з 2019 роком. Крім того, з 1 вересня заплановане підвищення зарплат для медичних працівників.

Уже цього року районні та міські лікарні України отримають 210 нових компютерних томографів, - Степанов 01

Автор: 

лікарня (1362) МОЗ (5398) Степанов Максим (2196)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
не получат
Зеленая табуретка обвалит курс
показати весь коментар
02.07.2020 11:52
+1
степанов "скромно" умалчивает о их 3х кратной цене)) ну, чтобы слишком уж зашкварно не было)
показати весь коментар
02.07.2020 11:44
+1
И не написано, что они все б.у. и часть - частично рабочие.
показати весь коментар
02.07.2020 11:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
степанов "скромно" умалчивает о их 3х кратной цене)) ну, чтобы слишком уж зашкварно не было)
показати весь коментар
02.07.2020 11:44 Відповісти
И не написано, что они все б.у. и часть - частично рабочие.
показати весь коментар
02.07.2020 11:47 Відповісти
Ага и востанавливались цыганами с армянами в гаражах гаражных кооперативов!
показати весь коментар
02.07.2020 11:48 Відповісти
не получат
Зеленая табуретка обвалит курс
показати весь коментар
02.07.2020 11:52 Відповісти
Знаешь тоже задумался об этом. Нам помнится Гончарчук обещал рост экономики 40%
показати весь коментар
02.07.2020 11:54 Відповісти
Эра Зеленского - эра О.УИТЕЛЬНЫХ обещаний!
показати весь коментар
02.07.2020 12:00 Відповісти
"Уже в этом году районные и городские больницы Украины получат 210 новых компьютерных томографов, - Степанов"

А то мы не знам, Степанов, что Вы деньги на поставке мед оборудования имеете.
Простые Вы, как 5 копеек.
показати весь коментар
02.07.2020 12:03 Відповісти
Кожна лікарня по 1 томографу і не більше. Але забезпечать усіх )
показати весь коментар
02.07.2020 12:05 Відповісти
ну а пока вы продолжаете набивать свои карманы
показати весь коментар
02.07.2020 12:11 Відповісти
На зарплате медиков особо не "распилишь", поэтому томографы. Томографы - дело нужное, но разве их отсутствие - главная проблема нашей медицины?
показати весь коментар
02.07.2020 12:12 Відповісти
Когда тамограф придет в вашу больницу, можете его сжечь на священном костре!
показати весь коментар
02.07.2020 14:17 Відповісти
А вы не подумали, что на этих "очень нужных" томографах, просто некому будет работать, т.к. специалисты за 10 000 не работают? А еще, томограф - не лечит. Взяли вы фоточки с модного томографы и пошли ... по пустым кабинетам (по той же причине). А еще томографы не исправляют вопиющую некомпетентность выпускников наших медицинских, прости господи, ВУЗов. Так что вашу "остроту" насчет сжечь приберегите для Зе-оптимистов.
показати весь коментар
03.07.2020 10:17 Відповісти
От зєбілли. Шакалоду нада більше, шакалоду! Як при пєці було!
показати весь коментар
02.07.2020 12:13 Відповісти
упс - петина программа - как ты прав)))))
показати весь коментар
02.07.2020 12:33 Відповісти
степа не уточнил - какого президента - я напомню - Порошенко)))))
показати весь коментар
02.07.2020 12:32 Відповісти
Аж 210 штук.
На 42 мільйони населення.
показати весь коментар
02.07.2020 12:39 Відповісти
А вам надо каждому по тамографу? В Украине 129 районов. Это почти по 2 тамографа на район. Чем плохо? Чем вы не довольны?
показати весь коментар
02.07.2020 14:13 Відповісти
Вот это работа! Если реально получат...
показати весь коментар
02.07.2020 14:11 Відповісти
 
 